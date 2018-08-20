Muốn giảm cân nhẹ nhàng, không kiêng khem cực khổ, hãy ăn 7 thực phẩm này vào bữa sáng

Làm đẹp cùng chuyên gia 20/08/2018 16:16

Chỉ cần bổ sung 7 thực phẩm này vào bữa ăn sáng, bạn sẽ giảm cân một cách dễ dàng mà chẳng cần tập luyện hay kiêng khem cực nhọc.

Sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Một thực đơn ăn sáng bổ dưỡng sẽ đảm bảo sinh lực suốt cả ngày để cơ thể thực hiện các hoạt động. Ngược lại, nếu thường xuyên bỏ qua bữa ăn này sẽ dẫn đến một số biến chứng về sức khỏe cực kỳ nguy hiểm.

Nếu chọn chế độ dinh dưỡng thích hợp, bữa ăn sáng sẽ hỗ trợ bạn giảm cân hiệu quả.

Về mặt thời gian, bữa ăn sáng tốt nhất là trong vòng 1 giờ kể từ khi thức dậy. Nếu không đói và chưa đủ tỉnh táo trong khoảng thời gian này, bạn có thể chia bữa ăn này thành hai phần nhỏ. Bổ sung bữa ăn nhỏ thứ 2 sau khi thức giấc từ 1 đến 2 giờ đồng hồ.

Ngoài ra, nếu có thói quen tập thể dục vào buổi sáng, bạn có thể ăn một ít thực phẩm lành mạnh trước. Sau khi tập khoảng 30 phút, bạn mới bổ sung món ăn sáng thực sự. Một gợi ý tuyệt vời là bạn nên ăn thực phẩm giàu carbohydrate trước khi tập, ngược lại ăn nhiều protein sau đó.

Theo Boldsky, có một số loại thực phẩm khi kết hợp vào bữa sáng, hiệu quả giảm cân sẽ tăng cao.

1. Sữa chua

Sữa chua là một trong những loại thực phẩm từ sữa tuyệt vời. Món ăn này chứa probiotic (vi khuẩn và nấm men) có khả năng cải thiện chức năng của hệ đường ruột. Một đường ruột khỏe mạnh sẽ ngăn ngừa tình trạng viêm, kháng leptin gây béo phì.

Sữa chua nguyên chất là thực phẩm lý tưởng đối với những người đang cố gắng giảm cân. Tránh sữa chua ít chất béo vì sản phẩm này thường chứa nhiều đường. Một gợi ý dành cho bạn là hãy kết hợp món sữa lên men này với hạt ngũ cốc.

Muốn giảm cân nhẹ nhàng, không kiêng khem cực khổ, hãy ăn 7 thực phẩm này vào bữa sáng - Ảnh 1
Sữa chua kết hợp với ngũ cốc là món ăn sáng cực kỳ tuyệt vời dành cho người đang muốn giảm cân - Ảnh: Internet

2. Trứng

Trứng là một trong những loại thực phẩm tốt nhất để giảm cân. Chúng có nhiều chất đạm và chất béo lành mạnh giúp nạp đủ năng lượng cho cơ thể, đồng thời tạo cảm giác no lâu, hạn chế hấp thụ calo. 

Trứng cung cấp cho cơ thể tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết bao gồm 13 loại vitamin và khoáng chất cần thiết. 

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng loại thực phẩm này giúp ngăn ngừa các cơn thèm ăn. Điều này hỗ trợ giảm cân hữu hiệu mà không làm cơ thể mệt mỏi.

Muốn giảm cân nhẹ nhàng, không kiêng khem cực khổ, hãy ăn 7 thực phẩm này vào bữa sáng - Ảnh 2
Trứng là nguồn thực phẩm giảm cân tuyệt vời nhờ lượng chất dinh dưỡng phong phú - Ảnh: Internet

3. Bông cải xanh

Loại rau này rất giàu chất xơ, chứa một lượng protein tốt hơn so với các loại rau khác. Khi cố gắng giảm cân, ăn loại thực vật này rất tốt vì lượng chất xơ, protein và chất béo thấp. Bông cải xanh còn nổi tiếng với một thành phần chống ung thư được gọi là sulforaphane.

Muốn giảm cân nhẹ nhàng, không kiêng khem cực khổ, hãy ăn 7 thực phẩm này vào bữa sáng - Ảnh 3
Không chỉ là thực đơn bữa sáng giúp giảm cân hiệu quả, bông cải xanh còn chứa chất ngăn ngừa ung thư - Ảnh: Internet

4. Đậu đen

Đây là loại đậu cực kỳ có lợi cho người đang muốn giảm cân. Đậu đen chứa nhiều chất xơ và protein, khi ăn nhiều loại hạt này, cảm giác no sẽ kéo dài, đồng thời ức chế các cơn thèm ăn. Đậu đen cũng chứa một lượng lớn kháng tinh bột hạn chế quá trình chuyển hóa tinh bột thành chất béo và đường, tích trữ gây tăng cân.

Muốn giảm cân nhẹ nhàng, không kiêng khem cực khổ, hãy ăn 7 thực phẩm này vào bữa sáng - Ảnh 4
Đậu đen có thể được chế biến thành cháo, súp để ăn vào bữa sáng phục vụ mục đích giảm cân - Ảnh: Internet

5. Bơ

Một trong những loại trái cây độc đáo nhất, bơ chứa chất béo lành mạnh. Loại quả này có hàm lượng axit oleic đơn không bão hòa cao. Đây là chất béo tương tự được tìm thấy trong dầu ô liu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng chất béo trong loại trái cây này có thể làm tăng sự hấp thu beta carotene và carotenoid, hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Để giảm cân hữu hiệu, bạn có thể thêm bơ vào món salad rau để ăn vào bữa sáng. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá 2 quả bơ trong 1 ngày. 

Muốn giảm cân nhẹ nhàng, không kiêng khem cực khổ, hãy ăn 7 thực phẩm này vào bữa sáng - Ảnh 5
Một đĩa salad bơ cùng rau quả tươi cực kỳ phù hợp để thêm vào thực đơn bữa sáng giảm cân - Ảnh: Internet

6. Bột yến mạch

Ăn bột yến mạch thường xuyên trong bữa sáng là thói quen mang đến hiệu quả giảm cân tốt. Loại bột này cực kỳ giàu chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. 

Bột yến mạch chứa carbohydrate phân giải chậm. Theo các nghiên cứu, bổ sung thực phẩm này trước khi tập thể luyện giúp bạn đốt cháy nhiều chất béo hơn. Yến mạch được nạp với beta-glucans làm tăng cảm giác no, do đó ngăn chặn các cơn thèm ăn. 

Muốn giảm cân nhẹ nhàng, không kiêng khem cực khổ, hãy ăn 7 thực phẩm này vào bữa sáng - Ảnh 6
Bột yến mạch có tác dụng giảm cân cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

7. Bưởi

Các nghiên cứu đã được thực hiện và đều đưa ra kết luận bưởi là thực phẩm giúp giảm cân cực kỳ vượt trội. 

Bưởi có hàm lượng carbohydrate thấp. Ăn 1/2 quả bưởi trước bữa ăn sáng chính 30 phút sẽ làm bạn bổ sung ít calo hơn, điều này hỗ trợ giảm cân một cách đơn giản, nhẹ nhàng.

Muốn giảm cân nhẹ nhàng, không kiêng khem cực khổ, hãy ăn 7 thực phẩm này vào bữa sáng - Ảnh 7
Ăn bưởi vào bữa sáng kích thích đốt cháy chất béo, hỗ trợ giảm cân nhanh - Ảnh: Internet

Sắp xếp 7 thực phẩm lành mạnh trên thành thực đơn ăn sáng trong vòng 1 tuần sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng săn chắc, cân đối mà chẳng cần ăn kiêng cực khổ.

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