Cách ăn tỏi đạt hiệu quả giảm cân cao nhất, nhanh tay áp dụng để sở hữu vóc dáng thon thả, vòng eo 'con kiến'

Làm đẹp cùng chuyên gia 13/08/2018 11:20

Không chỉ có tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, nếu biết cách bổ sung, tỏi sẽ trở thành "thần dược" giảm cân, đốt cháy chất béo dư thừa trong cơ thể.

Với nguồn dưỡng chất dồi dào, phong phú, tỏi chính là loại nguyên liệu tuyệt vời giúp giảm cân, cải thiện sức khỏe mà chúng ta không nên bỏ qua. 

Tỏi có tác dụng giảm cân

Tỏi là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin B6, vitamin C, mangan và selen. Loại gia vị này cũng rất giàu khoáng chất khác như phốt pho, kali, canxi, sắt và đồng.

Một nghiên cứu của Hàn Quốc cho thấy tỏi có mối liên hệ trực tiếp đến quá trình giảm cân vì giàu hợp chất allicin. 

Một nghiên cứu khác trên Tạp chí Dinh dưỡng xuất bản năm 2011 đã tìm thấy tỏi có khả năng đốt cháy chất béo vượt trội. Chiết xuất từ tỏi lâu năm hỗ trợ giảm cân cực nhanh nếu bạn biết cách kết hợp với tập thể dục và chế độ dinh dưỡng khoa học. 

Cách ăn tỏi đạt hiệu quả giảm cân cao nhất, nhanh tay áp dụng để sở hữu vóc dáng thon thả, vòng eo 'con kiến' - Ảnh 1
Tỏi mang đến vô vàn tác dụng cho sức khỏe, trong đó có khả năng đốt cháy chất béo, mỡ trong máu và giảm cân hữu hiệu - Ảnh: Internet

Cách kết hợp tỏi vào chế độ ăn uống giảm cân

Theo Boldsky, dùng tỏi nghiền để chế biến thức ăn giảm cân sẽ mang đến hiệu quả cao hơn. Vì khi được nghiền nhuyễn, loại gia vị này sẽ mang đến đầy đủ các tác dụng, đồng thời tiết ra loại hợp chất hỗ trợ đốt cháy chất béo nhanh và nhiều hơn. 

Đặc biệt, các chuyên gia gợi ý, bạn nên nghiền nhuyễn tỏi rồi để yên ở nhiệt độ phòng khoảng 10 phút. Tiếp đó, thêm nước ấm và mật ong vào, khuấy đều và thưởng thức mỗi buổi sáng. Giữ ở nhiệt độ phòng sẽ giữ được 70% chất dinh dưỡng thuần túy trong tỏi thay vì ăn trực tiếp ngay. 

Ngoài cách pha nước tỏi ấm mật ong, bạn có thể thêm tỏi băm vào các món ăn hàng ngày để giảm cân nhanh chóng. Những loại thực phẩm giàu protein, ít chất béo như rau xanh, trái cây, thịt nạc gà, thịt cá, trứng... là những gợi ý tuyệt vời để kết hợp cùng tỏi băm. Bạn có thể chế biến món salad trộn tỏi băm, trứng chiên tỏi băm và dầu ô liu, thịt nạc gà áp chảo cùng tỏi băm... 

Cách ăn tỏi đạt hiệu quả giảm cân cao nhất, nhanh tay áp dụng để sở hữu vóc dáng thon thả, vòng eo 'con kiến' - Ảnh 2
Nước tỏi ấm và mật ong là một trong những phương pháp giảm cân tuyệt vời - Ảnh: Internet
Cách ăn tỏi đạt hiệu quả giảm cân cao nhất, nhanh tay áp dụng để sở hữu vóc dáng thon thả, vòng eo 'con kiến' - Ảnh 3
Thêm tỏi vào các món ăn ít calo, giàu dưỡng chất như salad sẽ mang đến tác dụng giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Lợi ích của tỏi đối với sức khỏe

Ngoài khả năng giảm cân nhanh chóng, bổ sung tỏi thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện các vấn đề về sức khỏe sau đây. 

1. Giảm lượng đường trong máu

Tỏi có thể làm giảm lượng đường trong máu một cách tự nhiên. Một nghiên cứu năm 2006 cho thấy tỏi sống giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, ngăn ngừa bệnh tiểu đường. 

Ăn loại củ này thường xuyên làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim hiệu quả.

2. Giảm huyết áp

Tỏi có tác động trực tiếp đến việc hạ huyết áp ở những người bị huyết áp cao. Do đó, nguy cơ mắc bệnh tim mạch như đau tim, đột quỵ có thể giảm nếu bạn ăn loại gia vị này thường xuyên.

Cách ăn tỏi đạt hiệu quả giảm cân cao nhất, nhanh tay áp dụng để sở hữu vóc dáng thon thả, vòng eo 'con kiến' - Ảnh 4
Dùng tỏi băm, để yên sau 10 phút ở nhiệt độ phòng, bạn sẽ đạt được tác dụng giảm cân tối ưu - Ảnh: Internet

3. Làm giảm cholesterol xấu

Loại gia vị quen thuộc này còn có khả năng giảm từ 10 đến 15% cholesterol LDL (có hại). Khi loại cholesterol này vượt mức quy định, nguy cơ mắc bệnh tim và lượng chất béo trong các cơ quan sẽ tăng lên.

Tỏi còn giúp giảm nguy cơ đau tim. Đặc biệt, hợp chất sulphurous trong loại củ này làm ức chế các tế bào ung thư.

Chỉ cần bổ sung tỏi theo cách hướng dẫn từ Boldsky trên mỗi ngày, chất béo và số cân nặng dư thừa sẽ giảm đi đáng kể sau thời gian ngắn giúp bạn sở hữu thân hình thon gọn. 

Ép tỏi lấy nước vừa uống vừa thoa, bạn sẽ nhận về điều kỳ diệu sau 1 tuần

Ép tỏi lấy nước vừa uống vừa thoa, bạn sẽ nhận về điều kỳ diệu sau 1 tuần

Nước ép tỏi sẽ mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp tuyệt vời nếu bạn tận dụng chúng đúng cách.

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