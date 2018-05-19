Ép tỏi lấy nước vừa uống vừa thoa, bạn sẽ nhận về điều kỳ diệu sau 1 tuần

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/05/2018 11:13

Nước ép tỏi sẽ mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp tuyệt vời nếu bạn tận dụng chúng đúng cách.

Nếu vẫn chưa tin vào điều này, bạn có thể áp dụng phương pháp làm đẹp từ nước ép tỏi dưới đây sau 1 tuần và kiểm nghiệm kết quả.

Nước ép tỏi có tác dụng gì?

Trong tỏi chứa hàm lượng lớn chất kháng viêm, diệt khuẩn cực mạnh có khả năng tiêu diệt tác nhân gây hại trên bề mặt da, ngăn ngừa và điều trị mụn nhọt, viêm da hay mẩn ngứa cực kỳ hiệu nghiệm.

Đồng thời, khi uống nước ép tỏi, các chất này còn có tác dụng phá hủy tế bào chất béo, mỡ thừa dưới da rồi đào thải ra ngoài giúp bạn giảm cân cực kỳ nhanh.

Ép tỏi lấy nước vừa uống vừa thoa, bạn sẽ nhận về điều kỳ diệu sau 1 tuần - Ảnh 1
Không chỉ tốt cho sức khỏe, tỏi còn là nguyên liệu mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp, giảm cân - Ảnh: Internet

Chất chống oxy hóa trong loại củ này chính là “tiên dược” ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ các vết nám, tàn nhang, đốm nâu… hiệu quả. Đặc biệt, loại chất này còn bảo vệ da dưới tác động từ môi trường, đặc biệt là ánh nắng mặt trời, hạn chế sản sinh hắc sắc tố melanin tối ưu.

Chính vì những nguyên nhân tuyệt vời trên, dùng nước ép tỏi vừa uống vừa thoa sẽ mang đến tác dụng giảm cân, cải thiện làn da vượt trội.

Cách uống nước ép tỏi giảm cân

Nguyên liệu cần có:

- 2 tép tỏi

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 lát gừng tươi

- 1 ly nước nóng

Cách thực hiện:

Tỏi bóc sạch vỏ, rửa sạch, băm nhuyễn hoặc ép lấy nước cho vào chiếc ly thủy tinh. Thêm mật ong, gừng và nước nóng vào, dùng muỗng khuấy đều là có thể thưởng thức ngay.

Tốt nhất, nên uống ly nước từ tỏi tươi và mật ong này vào buổi sáng để nhận về hiệu quả tối ưu.

Ép tỏi lấy nước vừa uống vừa thoa, bạn sẽ nhận về điều kỳ diệu sau 1 tuần - Ảnh 2
Một ít chanh, gừng tươi kết hợp với nước ép tỏi và mật ong sẽ mang đến hiệu quả giảm cân, đốt cháy mỡ thừa tối ưu - Ảnh: Internet

Cách làm đẹp da mặt bằng tỏi

Nguyên liệu cần có:

- 2 tép tỏi băm nhuyễn

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Tỏi mang băm nhuyễn cho vào chiếc bát nhỏ trộn đều với mật ong đã chuẩn bị. Cho hỗn hợp vào ngăn mát tủ lạnh hoặc nơi khô thoáng khoảng 1 đêm thì mang ra sử dụng.

Rửa sạch da mặt bằng nước ấm, thoa hỗn hợp đã thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng khoảng 2 phút, thư giãn thêm 10 phút nữa thì vệ sinh sạch.

Ép tỏi lấy nước vừa uống vừa thoa, bạn sẽ nhận về điều kỳ diệu sau 1 tuần - Ảnh 3
Tỏi băm và mật ong có khả năng trị mụn, ngăn ngừa lão hóa cho làn da rất hiệu nghiệm, thậm chí là hơn cả mỹ phẩm đắt tiền - Ảnh: Internet

Đối với phương pháp này, những bạn sở hữu làn da nhạy cảm, đang bị bỏng rát hoặc cháy nắng nên hạn chế sử dụng vì nước ép tỏi khá nóng có thể gây ra kích ứng. Công thức này tốt nhất đối với da mặt đang bị mụn, nám, tàn nhang.

Kết hợp áp dụng hai công thức làm đẹp từ nước ép và tỏi tươi trên, không chỉ cân nặng dư thừa được đánh bay mà làn da còn được cải thiện đáng kể chỉ trong thời gian ngắn.

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