Ăn 'thần dược' tỏi đen đúng cách mỗi ngày, da trắng hồng, mịn màng không bao giờ bắt nắng

Ăn tỏi đen đúng cách mỗi ngày là cách bảo vệ và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong hiệu nghiệm.
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Không chỉ tốt cho sức khỏe, ăn tỏi đen đúng cách còn mang đến nhiều tác dụng làm đẹp vô cùng tuyệt vời.
Ăn tỏi đen đúng cách có tác dụng gì?
Tỏi đen là sản phẩm trải qua quá trình lên men kéo dài khoảng từ 40 ngày, do đó, nguồn dưỡng chất trong chúng dồi dào hơn rất nhiều tỏi tươi bình thường.
Trong tỏi đen có rất nhiều nhóm dưỡng chất đa dạng cực kỳ tốt cho quá trình tái tạo tế bào mới giúp làn da tươi trẻ, trắng hồng rạng rỡ.
Loại thực phẩm lên men này cực kỳ giàu Vitamin nhóm B như B1, B3 cùng các loại dưỡng chất như axit flavin monucleotide và axit flavin dinucleotide, đặc biệt là chất xúc tác thiết yếu trong quá trình trao đổi protein. Nhờ đó, ăn tỏi đen mỗi ngày là cách duy trì sự đàn hồi, căng mịn của làn da.
Hơn nữa, loại tỏi này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, enzym SOD và chất chống ung thư S-Arylcysteine hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, chống lão hóa cho làn da một cách tối ưu. Ngoài ra, những dưỡng chất này còn hỗ trợ tạo nên một lớp bảo vệ da trước tác nhân gây tại từ ánh nắng mặt trời, tia tử ngoại và môi trường ô nhiễm.
Ngoài ra, ăn tỏi đen kèm chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học còn là phương pháp giảm cân rất hiệu quả.
Phương pháp ăn tỏi đen đúng cách
Ăn tỏi đen vào thời điểm nào?
Theo nghiên cứu, ăn tỏi đen vào sáng sớm hoặc buổi tối trước khi đi ngủ là tốt nhất. Vì đây là hai thời điểm trong ngày loại thực phẩm lên men này phát huy tối đa tác dụng. Nếu đang giảm cân, bạn nên ăn 1 tép tỏi đen trước 3 bữa ăn chính khoảng 20 - 30 phút để hạn chế lượng calo, chất béo mà cơ thể hấp thụ.
Ăn bao nhiêu tỏi đen mỗi ngày?
Đối với người trưởng thành, mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa 3 - 4 tép tỏi đen. Nếu dùng tỏi "cô đơn", bạn có thể bổ sung khoảng 3 củ/ngày. Tuy được xem như "thần dược" nhưng bổ sung quá nhiều tỏi đen không hề tốt cho sức khỏe.
Ăn tỏi đen bằng cách nào?
Có hai cách bổ sung tỏi đen thông dụng là ăn trực tiếp và ép lấy nước để uống. Đối với cách thứ nhất, bạn chỉ cần bóc vỏ và ăn tỏi đen như kẹo dẻo.
Cách thứ hai thì cần chuẩn bị máy ép, 1 ly nước ấm và 1 muỗng canh mật ong. Sau khi ép lấy nước tỏi đen cho vào chiếc ly thủy tinh, đổ nước ấm và mật ong vào, khuấy đều là có thể thưởng thức ngay.
"Bỏ túi" ngay cách ăn tỏi đen đúng cách trên và áp dụng mỗi ngày, không chỉ làn da được cải thiện trở nên mịn màng, trắng hồng mà sức khỏe cũng được tăng cường đáng kể.