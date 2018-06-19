Nếu ưa chuộng phương pháp làm đẹp từ tự nhiên thay vì các sản phẩm trên thị trường, tỏi sẽ giúp bạn thay thế sữa rửa mặt hàng ngày.

Tất cả chúng ta đều biết, tỏi rất tốt cho hệ miễn dịch, tuy nhiên, loại củ có vị cay và nồng này lại mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời và hữu ích trong việc làm đẹp .

Đặc biệt, lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong loại củ này là "thần dược" ngăn ngừa lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ cho phụ nữ.

Vì có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, sát trùng và tiêu diệt nấm cực mạnh mẽ nên tỏi có thể giúp bạn làm sạch da, đồng thời ngăn ngừa, điều trị mụn, sẹo thâm do mụn cũng như một số bệnh về da khác.

Có hai cách để bạn dùng tỏi để nuôi dưỡng làn da, đầu tiên là thái tỏi thành từng lát rồi thoa trực tiếp lên da mặt, hãy chà nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để bụi bẩn được tẩy sạch triệt để sau đó vệ sinh sạch.

Cách thứ hai là bổ sung tỏi vào khẩu phẩn ăn hàng ngày để cải thiện tình trạng da từ sâu bên trong.

Tỏi với đặc tính kháng viêm, diệt khuẩn giúp làm sạch da và trị mụn hữu hiệu - Ảnh: Internet

Khử mùi hôi chân

Để đánh bay triệt để chứng hôi chân khó chịu khiến bạn cảm thấy tự ti, hãy thái tỏi thành lát mỏng cho vào nước ấm và ngâm châm. Vừa ngâm vừa nghe nhạc sẽ giúp bạn loại bỏ mùi hôi chân cùng với cơn căng thẳng, mệt mỏi suốt cả ngày.

Trong tỏi chứa axit tự nhiên có đặc tính diệt vi khuẩn, khử mùi, sát trùng và đặc biệt là tiêu diệt nấm da cực kỳ hiệu quả. Điều này giúp đôi chân không chỉ sạch mùi mà còn mềm mại, khỏe mạnh.

Tỏi có tác dụng khử mùi hôi chân, điều trị nấm da hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Trị gàu, giảm tóc gãy rụng

Trong tỏi có lượng lớn chất allicin với đặc tính diệt khuẩn, khử trùng cực kỳ mạnh mẽ giúp điều trị các bệnh về nấm da đầu, trị tận gốc gàu và giảm gãy rụng tóc hiệu quả. Bên cạnh đó, các dưỡng chất khác trong loại củ này giúp sợi tóc chắc khỏe, giữ được màu đen tuyền vốn có.

Đầu tiên, bóc sạch vỏ tỏi rồi cho vài máy xay nhuyễn. Đun sôi 200ml nước trong nồi, cho tỏi băm nhuyễn vào, đậy kín nắp 1 phút thì tắt bếp. Đợi nước nguội thì thoa đều lên tóc và da đầu, giữ yên khoảng 20 phút thì gội sạch.

Lưu ý, bạn nên dùng chiếc khăn quấn ngang trán để tránh nước tỏi rơi vào mắt tạo cảm giác cay rát khó chịu.

Gội đầu bằng nước ép tỏi giúp điều trị gàu, ngăn ngừa rụng tóc - Ảnh: Internet

Ngoài các tác dụng làm đẹp cho da và tóc tuyệt vời trên, tỏi còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm đau răng, chữa lành vết thương... cực kỳ hữu hiệu. Chính vì vậy mà thói quen bổ sung loại củ này thường xuyên không chỉ giúp bạn khỏe mạnh mà còn cải thiện vẻ đẹp từ sâu bên trong.