Móng vàng đến mấy cũng trị được với cách cực kỳ đơn giản ngay tại nhà

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/04/2018 09:09

Móng tay vàng khiến bạn luôn phải sơn màu phủ lên trên khiến móng càng yếu, dễ xước gãy. Đừng lo vì với cách trị vàng móng dưới đây, móng không những trắng hồng mà còn khỏe mạnh tha hồ sơn màu tạo kiểu mà không sợ gãy ngang.

Vàng móng bắt nguồn từ 2 nguyên nhân, đầu tiên là thiếu chất dẫn tới móng vàng dễ gãy, đôi khi có cả những vệt trắng nhỏ trên móng tay. Nguyên nhân thứ 2 là do tiếp xúc nhiều với sơn móng tay hoặc hóa chất.

Móng tay vàng do sơn màu nhiều không hẳn là bệnh nguy hiểm gì, tuy nhiên vàng móng gây mất thẩm mỹ, khiến bàn tay kém xinh và trông không sạch sẽ. Hơn thế nữa, móng tay chuyển màu vàng là khi móng rất yếu, dễ bị xước và có khả năng gãy ngang khi bạn hoạt động.

Do vậy, khi móng tay bị vàng thì bạn nên làm ngay các cách đơn giản dưới đây để làm trắng móng tức thì, cung cấp dưỡng chất giúp móng khỏe mạnh hơn.

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Móng tay bị vàng là do thường xuyên sơn móng tay, tiếp xúc nhiều với hóa chất - Ảnh: Internet

Ủ móng với chanh và baking soda

Tính axit trong chanh có thể dễ dàng tẩy trắng móng và cung cấpt? vitamin giúp móng chắc khỏe hơn.

Cách làm:

- Trộn 1 thìa cà phê nước cốt chanh cùng với 2-3 thìa cà phê bột baking soda

- Khuấy đều hỗn hợp rồi dùng tăm bông thoa lên toàn bộ móng tay

- Ủ tay trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm

Móng vàng đến mấy cũng trị được với cách cực kỳ đơn giản ngay tại nhà - Ảnh 2

Ủ móng tay với chanh và baking soda giúp trị vàng móng nhanh và hiệu quả - Ảnh: Internet

Ngâm tay trong giấm trắng

Nếu đang băn khoăn làm sao để móng tay hết vàng mà không tốn thời gian tìm nguyên liệu hay phải ngồi đợi ủ tay lâu thì ngâm tay trong giấm trắng là phương pháp vô cùng hiệu quả và đơn giản giúp trị móng tay vàng.

Cách làm:

- Hòa 1 thìa canh giấm trắng trong 1 cốc nhỏ nước ấm

- Ngâm móng tay vào nước giấm trắng trong khoảng 5 phút rồi rửa lại với nước sạch

- Thoa kem tay để dưỡng da và dưỡng móng

Với công thức này, bạn có thể thêm vào hỗn hợp nước ngâm vài hạt muối để tăng hiệu quả làm trắng móng tay bị vàng nhanh hơn.

Chà xát móng bằng kem đánh răng

Bạn có thể tranh thủ lúc đánh răng để tẩy trắng móng tay, vừa nhanh chóng lại tiện lợi.

Móng vàng đến mấy cũng trị được với cách cực kỳ đơn giản ngay tại nhà - Ảnh 3

Kem đánh răng không chỉ tẩy trắng sạch bề mặt móng mà còn giúp móng chắc khỏe - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Cho kem đánh răng ra bàn chải một lượng bằng khoảng 1 hạt đậu đen, dùng cho 1 móng tay

- Chà bàn chải đã có kem đánh răng lên trên bề mặt móng như chải răng, sau đó lấy thêm kem đánh răng và chuyển sang chà móng tay khác, tiếp tục cho đến hết 2 bàn tay

- Bạn có thể tranh thủ đánh răng luôn sau đó hoặc đợi khoảng 3 phút để kem đánh răng hoạt động làm trắng móng, sau đó rửa lại thật sạch với nước ấm và đừng quên thoa kem dưỡng tay sau đó

Kem đánh răng hoạt động làm sạch bề mặt răng và bảo vệ răng chắc khỏe. Tương tự như răng, móng cũng vậy nên sử dụng kem đánh răng để làm trắng móng tay bị vàng rất hiệu quả và đồng thời, kem đánh răng còn cung cấp canxi giúp móng khỏe hơn, tránh xước gãy.

Hi vọng với những mẹo nhỏ dễ làm trên, bạn có thể duy trì thói quen dưỡng trắng móng tay, giúp chúng trở nên sáng bóng và chắc khỏe để đôi bàn tay thêm xinh.

5 cách đơn giản tẩy trắng móng tay ố vàng trong một nốt nhạc

5 cách đơn giản tẩy trắng móng tay ố vàng trong một nốt nhạc

Chanh, dầu ô liu hay baking soda là những nguyên liệu dễ kiếm giúp khắc phục móng tay ố vàng hiệu quả.

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