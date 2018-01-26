Không ngờ cách làm móng tay trắng hồng chỉ đơn giản từ sản phẩm này

Chanh là loại trái cây quen thuộc với nhiều lợi ích trong cuộc sống thường ngày của con người. Chanh có tính axit mạnh, có khả năng kháng khuẩn, chống nấm, giúp tiêu diệt vi khuẩn hại. Đồng thời, chanh giúp tẩy trắng hiệu quả. Do vậy, dùng chanh tươi sẽ là biện pháp làm móng tay trắng hồng nhanh chóng nhất chỉ sau lần áp dụng đầu tiên.

Sở hữu một bàn tay trắng hồng, mịn màng với bộ móng sạch, sáng bóng là điều mà ai cũng mong muốn có được đặc biệt là chị em phụ nữ. Bạn đã biết cách làm móng tay trắng hồng chưa, rất đơn giản, dưới đây là một số mẹo giúp cải thiện đôi bàn tay của bạn. Hãy thử áp dụng ngay nhé.

Nếu như kem đánh răng có tác dụng làm trắng, diệt khuẩn răng miệng thì nó chắc chắn cũng giúp loại bỏ vết ố vàng trên móng tay của bạn.

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần chà sát miếng chanh vào đầu ngón tay liên tục khoảng vài phút đến khi thấy móng tay trở nên sạch và sáng thì rửa sạch lại với nước ấm. Hoặc vắt vài giọt nước cốt chanh vào một chén nước ấm rồi ngâm tay trong đó tầm 10 phút là được. Sau lần đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi của đôi móng tay nhanh chóng đấy.

Kem đánh răng có thành phần tây rửa nên có tác dụng làm trắng cũng như dưỡng móng chắc khỏe hơn, giảm nguy cơ bị giòn gãy. Bạn chỉ cần trộn chút kem đáng răng với muối rồi lấy bàn chải mềm chà nhẹ lên móng tay khoảng 5 phút là được. Bạn có thể thực hiện đều đặn mỗi ngày hoặc cách ngày 1 lần cũng được. Sau vài lần thực hiện, bộ móng của bạn sẽ sáng đẹp như ý đấy.

Dầu oliu giúp dưỡng móng tay sáng đẹp

Dầu oliu được chiết xuất từ thiên nhiên, chứa hàm lượng cao tinh dầu, vitamin và khoáng chất cần thiết. Nhờ vậy mà nó giúp duy trì độ ẩm cho móng tay, giúp móng trở nên mềm hơn cũng như bóng đẹp một cách tự nhiên nhất. Dầu oliu được nhiều chị em lựa chọn bởi nó còn có nhiều tác dụng trong việc dưỡng da mịn màng nữa. Chính nhờ lợi ích kép này mà nhiều người đã chọn dầu oliu để chăm sóc đôi bàn tay và bộ móng của mình.

Cách làm móng tay sáng hồng với dầu oliu đơn giản (Ảnh: Internet)

Bạn có thể thoa trực tiếp dầu oliu lên bàn tay và móng, massage nhẹ nhàng rồi để nguyên như vậy là được. Với cách này bạn có thể thực hiện mỗi ngày 2 – 3 lần đều được vì dầu oliu không gây ảnh hưởng cho da.

Ngoài ra, dầu dừa hay dầu hạnh nhân cũng có tác dụng tương tự mà bạn có thể dùng để thay thế cũng được.

Sử dụng kem dưỡng móng tay sáng hồng

Ngoài việc áp dụng các biện pháp tự nhiên ra, do nhu cầu ngày càng cao mà hiện nay các sản phẩm dưỡng da tay và móng xuất hiện ngày càng nhiều và cho hiệu quả như ý. Sử dụng kem dưỡng tỏ ra tiện lợi và nhanh chóng hơn. Bạn có thể tham khảo và chọn cho mình sản phẩm thích hợp.

Tuy nhiên, lưu ý rằng cần đảm bảo độ an toàn cũng như tránh mua phải hàng giả, kém chất lượng để chắc chắn đôi bàn tay được chăm sóc tốt nhất nhé.

Chọn thực phẩm dưỡng móng tay tốt nhất

Nếu như móng bạn dễ gãy, xỉn màu thì chứng tỏ cơ thể đang bị thiếu vitamin và canxi rồi đấy. Việc đơn giản để bạn cải thiện tình trạng này đó là bổ sung dưỡng chất đang bị thiếu cho cơ thể nhé. Bạn hãy chọn thực phẩm giàu vitamin C và canxi có trong các loại trái cây, rau củ và cả tôm, cua nữa nhé.

Chọn thực phẩm giàu canxi và vitamin C giúp dưỡng móng tay từ bên trong (Ảnh: Internet)

Bạn chỉ cần duy trì bổ sung đều đặn trong các bữa ăn hàng ngày là được, đây là cách chăm sóc móng tay và tóc hiệu quả từ bên trong đấy.

Ngoài những cách dưỡng móng tay trắng hồng này ra, bạn còn có thể chú ý thực hiện các mẹo đơn giản như uống đủ nước, đeo bao tay khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất, dùng baking soda hay bổ sung nhiều protein, omega 3 nhé. Chỉ cần áp dụng đều đặn, đảm bảo bộ móng xấu xí của bạn sẽ trở nên sáng bóng, đẹp mà ai cũng mơ ước có được. Chúc bạn thành công!