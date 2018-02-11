Không muốn mập lên trong ngày Tết, hãy ăn những thực phẩm giảm cân cấp tốc này mỗi tối

Đây là loại quả thuộc nhóm trái cây có múi, giàu vitamin C, A, B1... cùng hàng loạt khoáng chất thiết yếu khác. Bởi nguồn dưỡng chất dồi dào, buởi từ lâu đã được mệnh danh là "thần dược" giảm cân cấp tốc .

Bổ sung quá nhiều các món giàu chất béo, tinh bột, đồng thời uống nhiều rượu bia trong ngày Tết khiến bạn dễ tăng cân mất kiểm soát. Thế thì hãy ăn các thực phẩm có khả năng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cấp tốc dưới đây mỗi tối, kết quả sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

Nguồn axit amin, vitamin C trong loại quả này có khả năng đốt cháy chất béo, mỡ thừa quanh vùng bụng, bắp tay, đùi nhanh chóng, từ đó tạo dựng cơ thể săn chắc, thon gọn.

Bưởi là một trong những thực phẩm giúp giảm cân cấp tốc trong ngày Tết hữu hiệu - Ảnh: Internet

Chuối

Chuối là loại quả chứa nguồn dưỡng chất phong phú với vô vàn tác dụng tuyệt vời, trong đó có khả năng đốt cháy mỡ thừa vượt trội. Chính vì vậy, ăn chuối vào buổi tối là phương pháp giúp giảm cân cấp tốc nhưng vẫn an toàn với sức khỏe.

Ăn chuối vừa giảm cân cấp tốc vừa nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Cá

Nguồn axit amin, chất béo omega-3, omega-6, protein... dồi dào trong cá chính là những tác nhân đốt cháy mỡ thừa giúp giảm cân cấp tốc trong ngày Tết hữu hiệu. Vào buổi tối, bạn hãy ăn 1 lát cá hấp cùng 1 đĩa rau luộc để duy trì vóc dáng cân đối trong dịp tiệc tùng đầu năm.

Hãy ăn cá thay thịt để giúp cơ thể giảm cân cấp tốc, duy trì vóc dáng trong dịp Tết - Ảnh: Internet

Uống chanh mật ong

Chanh và mật ong đều là những nguyên liệu giàu dưỡng chất, vitamin và axit amin. Chính vì thế, chúng giúp giảm cân cấp tốc cực kỳ hữu hiệu. Việc bạn cần là trộn đều mật ong với nước cốt chanh theo tỉ lệ 1:2, tiếp đó hòa cùng ly nước ấm và thưởng thức trước khi ngủ 50 phút. Đây là phương pháp thanh lọc và giữ dáng trong ngày Tết cực kỳ hiệu nghiệm.

Uống chanh mật ong trước khi đi ngủ giúp giảm cân cấp tốc, đặc biệt an toàn đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Song song với việc bổ sung những món giàu tinh bột, chất béo trong ngày Tết, hãy dành ra bữa tối để ăn các thực phẩm có khả năng giảm cân cấp tốc trên, chúng sẽ giúp bạn vượt qua "cơn ác mộng" tăng cân mất kiểm soát và giữ được vóc dáng thon gọn, cân đối.

Chúc bạn thành công!