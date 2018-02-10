Không cần nhịn ăn, uống nước đúng thời điểm này cũng giúp cân nặng giảm 'vèo vèo'

Làm đẹp cùng chuyên gia 10/02/2018 08:55

Khi biết được cách uống nước đúng thời điểm để giảm cân này, bạn chẳng cần phải ăn kiêng kham khổ hay tập luyện cực nhọc mà vẫn có thể sở hữu thân hình chuẩn, vóc dáng cân đối, thọn gọn.

Nếu muốn giảm cân, sở hữu vóc dáng cân đối, thon gọn đón Tết, hãy tập cho bản thân thói quen uống nước vào những thời điểm dưới đây.

Uống nước sau khi thức dậy giúp giảm cân

Suốt cả đêm dài ngủ sâu, dạ dày sẽ không được cung cấp dưỡng chất, vitamin và nước. Cộng thêm việc cơ thể sẽ tăng cường chuyển hóa vào ban đêm khiến độc tố tồn đọng nhiều hơn. Do đó, uống nước sau khi thức dậy có tác dụng thúc đẩy đào thải cặn bã ra ngoài nhiều và nhanh hơn. Đây là cách khiến cơ thể thanh lọc, không mỡ thừa, chất béo tích tụ, từ đó giúp bạn giảm cân nhanh chóng. 

Không cần nhịn ăn, uống nước đúng thời điểm này cũng giúp cân nặng giảm 'vèo vèo' - Ảnh 1
Thói quen uống nước sau khi thức dậy giúp giảm cân vô cùng hữu hiệu - Ảnh: Internet

Lượng nước tối đa mà bạn có thể uống vào buổi sáng sau khi thức dậy là 500ml. Nên chia đều  nước ra các ly nhỏ, đồng thời uống từng ngụm.

Một điều đáng lưu ý, sau khi uống nước khoảng 30 phút bạn mới được bổ sung các loại thực phẩm và thức uống khác để đảm bảo điều kiện cho cơ thể chuyển hóa, trao đổi, bài trừ những thứ không cần thiết.

Uống 1 ly nước trước các bữa ăn chính

Khi uống nước, dạ dày sẽ được làm đầy, tạo cảm giác no, từ đó khiến bạn ăn ít đi, giảm thiểu lượng calo nạp vào và giảm cân hiệu quả. 

Uống nước trước khi ăn sẽ giúp cơ thể ngăn ngừa hấp thụ chất béo, từ đó hạn chế tình trạng tăng cân mất kiểm soát. Ngoài ra, thói quen này còn có khả năng ngăn ngừa quá trình chuyển hóa tinh bột thành chất béo hình thành quanh bụng, đùi, bắp tay... cực hiệu quả.

Để làm tăng hiệu quả giảm cân, bạn có thể thực hiện các loại nước từ nguyên liệu tự nhiên có khả năng đốt cháy mỡ thừa như chanh, sả, lá bạc hà, đào, táo... để uống mỗi ngày.

Không cần nhịn ăn, uống nước đúng thời điểm này cũng giúp cân nặng giảm 'vèo vèo' - Ảnh 2
Uống 1 ly nước trước các bữa ăn chính mang đến tác dụng giảm cân vượt trội - Ảnh: Internet

Uống nước ấm trước khi ngủ 1 giờ đồng hồ

Như đã nói ở trên, ban đêm là thời điểm mà cơ thể thực hiện quá trình trao đổi chất, chuyển hóa và sản sinh các tế bào mới mạnh mẽ nhất. Mà nước lại là điều kiện cần để cơ thể hoàn thành tốt những "nhiệm vụ" ấy, do đó, uống nước khi đi ngủ mang đến tác dụng giảm cân nhanh chóng.

Không cần nhịn ăn, uống nước đúng thời điểm này cũng giúp cân nặng giảm 'vèo vèo' - Ảnh 3
Uống nước đúng thời điểm không chỉ giúp giảm cân mà còn hỗ trợ tạo dựng làn da trắng mịn, tươi trẻ - Ảnh: Internet

Đặc biệt, bạn phải uống nước trước khi đi ngủ từ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Ngoài ra, phải bổ sung nước nóng hoặc ấm vì nước  lạnh có thể gây suy giảm miễn dịch khiến bạn dễ mắc bệnh vào ban đêm.

Chỉ cần kiên trì tuân thủ uống nước đúng vào các thời điểm trên, việc giảm cân đối với bạn sẽ vô cùng dễ dàng. 

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