5 loại nước uống giảm cân nhanh nhất, không thua kém gì thực phẩm chức năng

Bạn đang muốn giảm cân nhanh nhất để đón Tết với một thân hình chuẩn, thế thì hãy thử áp dụng các loại nước uống từ thiên nhiên nhưng có tác dụng không thua kém gì "thần dược" đốt cháy mỡ thừa dưới đây.

Cách thực hiện:

Cho nửa quả dứa vào xay nhuyễn cùng mật ong rồi cho ra chiếc ly lớn. Khi thưởng thức, bạn hãy thêm vài viên đá vào để tăng khả năng giảm cân của sinh tố dứa.

Ngoài ra, bạn có thể thêm vài lá bạc hà vào với dứa khi xay, đây là nguyên liệu hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa lão hóa cực kỳ hữu hiệu.

Sinh tố dứa là một trong những loại nước có khả năng giảm cân nhanh nhất, thậm chí không thua kém gì thực phẩm chức năng - Ảnh: Internet

Nước uống giảm cân nhanh nhất từ rau xanh

Nguyên liệu cần có:

- Vài lá rau cải xoăn

- Vài lá rau cải bó xôi

- 2 muỗng canh nước cốt chanh

- 2 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Sau khi rửa sạch, cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay nhuyễn cùng vài viên đá, đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất sánh mịn thì cho ra ly là có thể thưởng thức.

Nước uống giảm cân nhanh nhất từ rau xanh, bạn còn chần chừ gì mà chưa thử - Ảnh: Internet

Bạn nên uống ly nước này vào buổi tối, trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ đồng hồ để đạt được hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Nước uống giảm cân nhanh nhất từ bạc hà

Nguyên liệu cần có:

- 20 lá bạc hà

- 1 quả chanh tươi

Cách thực hiện:

Chuẩn bị 2 lít nước lọc cho vào bình thủy tinh. Sau đó, thêm lá bạc hà và chanh thái lát mỏng vào, giữ trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức.

Bạn nên uống loại nước này thay thế nước lọc mỗi ngày, đây là cách thanh lọc, giải độc, đốt cháy mỡ thừa cực kỳ nhanh chóng.

Nước uống giảm cân và thanh lọc cơ thể nhanh nhất từ lá bạc hà, chanh tươi - Ảnh: Internet

Nước uống giảm cân nhanh nhất từ sả và tắc

Nguyên liệu cần có:

- 2 nhánh sả thái lát mỏng

- 5 quả tắc bổ đôi

Cách thực hiện:

Cho 2 lít nước lọc vào bình thủy tinh, cho sả và tắc đã chuẩn bị vào. Đậy kín nắp, đặt lọ nước vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức.

Bạn sử dụng nước uống này trong suốt một ngày, đây là phương pháp vừa giúp giảm cân vừa hỗ trợ nuôi dưỡng làn da tươi trẻ, trắng mịn tự nhiên.

Nước uống giảm cân nhanh nhất từ sả và tắc - Ảnh: Internet

Những loại nước uống trên có khả năng giảm cân nhanh nhất và không thua kém gì thực phẩm chức năng. Ngoài ra, chúng còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể trong những ngày Tết cực kỳ hữu hiệu.