Huấn luyện viên hướng dẫn tập yoga giảm cân toàn thân tại nhà, phụ nữ bận rộn học ngay kẻo lỡ

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/04/2018 17:14

Muốn giảm cân toàn thân nhanh chóng ngay tại nhà, hãy tập yoga theo huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Yoga là một bộ môn thể dục thể thao kết hợp với kỹ thuật điều chỉnh nhịp thở. Ngoài khả năng cải thiện sức khỏe, vóc dáng, yoga mang đến tác dụng giảm căng thẳng, loại bỏ stress, mệt mỏi cực kỳ hiệu quả. 

Nhằm phục vụ nhu cầu lấy lại vóc dáng của phụ nữ, đặc biệt là dân văn phòng, nội trợ không có nhiều thời gian, Phụ nữ & Gia đình đã liên hệ với anh Trần Anh Tú, huấn luyện viên Yoga tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM nhằm tìm ra các động tác có khả năng giảm cân toàn thân ngay tại nhà.

Phương pháp giảm cân toàn thân bằng yoga

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, huấn luyện viên Trần Anh Tú cho biết: "Yoga là bộ môn tập trung nhiều vào hơi thở, đây là điểm nhận biết giữ Yoga với thể hình. Cũng chính nhờ điều phối nhịp thở ổn định, cơ thể sẽ được cải thiện từ trong ra ngoài. 

Đối với vấn đề giảm cân, ngoài việc tập luyện yoga thường xuyên, điều cần chú ý nhất là cân đối được lượng calo nạp vào và lượng calo tiêu hao. Cụ thể, số tiêu hao phải cao hơn số nạp vào hàng ngày"

Huấn luyện viên hướng dẫn tập yoga giảm cân toàn thân tại nhà, phụ nữ bận rộn học ngay kẻo lỡ - Ảnh 1
Trần Anh Tú - Huấn luyện viên Yoga tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM chia sẻ, nên cân bằng lượng calo nạp vào và tiêu hao hàng ngày. Kết hợp với chế độ tập luyện yoga phù hợp, hiệu quả giảm cân sẽ cao hơn rất nhiều - Ảnh: NVCN

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Anh Tú chia sẻ thêm, muốn giảm cân thành công và nhanh chóng, phụ nữ cần phải hiểu tường tận về quá trình mà mình muốn, đang áp dụng. Trong yoga, bên cạnh việc tập luyện chăm chỉ, ý niệm, sự tĩnh tâm, thư giãn và giữ nhịp thở đều đặn chính là yếu tố quyết định. 

Huấn luyện viên hướng dẫn tập yoga giảm cân toàn thân tại nhà, phụ nữ bận rộn học ngay kẻo lỡ - Ảnh 2
Muốn quá trình giảm cân bằng phương pháp tập yoga đạt hiệu quả tối ưu, giữ được tâm tịnh, ý niệm vững vàng và nhịp thở đều đặn, không rối loạn là điều quan trọng nhất - Ảnh: NVCC

Bài tập yoga giảm cân toàn thân

Huấn luyện viên Anh Tú chia sẻ: "Đối với phụ nữ bận rộn, không có thời gian đến trung tâm, tôi khuyên các bạn nên tập các bài yoga đơn giản như plank, rắn hổ mang, cào cào, ngồi thiền. Nói là đơn giản, nhưng những động tác này nếu điều chỉnh hơi thở tốt thì khả năng cải thiện bên trong rất vượt trội".

Tư thế ngồi thiền

Đầu tiên, ngồi bắt chéo chân trên tấm thảm tập yoga. Hít sâu một hơi, sau đó thở ra mạnh mẽ bằng mũi.

Mỗi chu trình hít vào – thở ra lý tưởng dài khoảng 10 - 15 giây. Tập trung vào hơi thở ra. Bài tập thở này nên được thực hiện tối thiểu 15 phút đều đặn mỗi ngày.

Huấn luyện viên hướng dẫn tập yoga giảm cân toàn thân tại nhà, phụ nữ bận rộn học ngay kẻo lỡ - Ảnh 3
Tư thế yoga ngồi thiền chú trọng vào nhịp thở, từ đó tác động vào nội tạng. Nhờ đó, hỗ trợ giảm cân từ sâu bên trong, đồng thời cải thiện sức khỏe hữu hiệu - Ảnh: NVCC

Tư thế rắn hổ mang

Chuẩn bị nằm sấp xuống sàn, hai tay đặt ngang ngực úp xuống đất, chân duỗi thẳng, mu bàn chân úp xuống. Hít vào, đồng thời đẩy cơ thể lên sao cho bụng trên, ngực và đầu nhấc khỏi mặt đất. Vươn cổ hết sức về phía sau, hai tay giữ nguyên như tư thế ban đầu. Lúc này, phần xương mu vẫn chạm đất. 

Giữ nguyên tư thế đó khoảng 30 giây thì thở ra và trở về tư thế ban đầu. Lặp lại động tác này 10 lần. Chú ý rằng, các vận động phải chậm rãi, từ tốn.

Huấn luyện viên hướng dẫn tập yoga giảm cân toàn thân tại nhà, phụ nữ bận rộn học ngay kẻo lỡ - Ảnh 4
Tư thế rắng hổ mang ngoài khả năng giảm cân còn cải thiện cột sống hiệu quả  - Ảnh: NVCC

Tư thế cào cào

Nằm sấp xuống sàn, mặt nghiêng sang một bên, chân duỗi thẳng, mu bàn chân úp xuống đất. Tay duỗi thẳng theo thân. Hít sâu vào và nâng dần một chân lên cao, trong khi bàn chân còn lại vẫn úp xuống sàn.

Giữ nguyên tư thế đó khoảng 30 giây thì thở ra và từ từ hạ chân xuống như ban đầu. Lặp lại động tác này 10 lần, nhớ đổi chân.

Huấn luyện viên hướng dẫn tập yoga giảm cân toàn thân tại nhà, phụ nữ bận rộn học ngay kẻo lỡ - Ảnh 5
Tư thế yoga con cào cào - Ảnh: NVCC

Hy vọng những chia sẻ bổ ích về phương pháp tập yoga tại nhà từ huấn luyện viên Trần Anh Tú sẽ giúp bạn giảm cân, lấy lại vóc dáng cân đối, săn chắc cùng thân thể dẻo dai trong thời gian sớm nhất.

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