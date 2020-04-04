‘Hô biến’ lông mày thưa thớt thành dày rậm như điêu khắc nhờ những cách cực đơn giản, ai cũng áp dụng được

Làm đẹp cùng chuyên gia 04/04/2020 05:35

Chẳng cần tốn tiền điêu khắc hay trang điểm kỹ càng, bạn vẫn có thể sở hữu hàng lông mày sắc sảo bằng những cách làm dày lông mày dưới đây.

Hàng lông mày thưa thớt, nhạt màu khiến bạn tự ti và tốn nhiều thời gian make up mỗi ngày. Đừng lo lắng, hãy học theo những cách làm dày lông mày cực đơn giản từ cô nàng Erin Jahns - BTV của trang Byrdie.

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Lông mày trước và sau khi thay đổi thói quen hàng ngày của Erin - Ảnh: Internet

Nhờ chăm sóc đúng cách, Erin đã sở hữu hàng lông mày dày rậm khiến bao người ao ước.

Chuyển từ waxing sang nhổ lông mày

Trước đây, Erin thường có thói quen waxing để loại bỏ những vùng lông mày thừa. Tuy nhiên sau đó cô nàng đã nhận ra phương pháp này khiến lông mày mọc chậm và nhanh rụng hơn. Chính vì vậy, Erin đã chuyển sang phương pháp nhổ lông mày bằng nhíp. Cách làm này vừa giúp lông mày nhanh mọc vừa định hình dễ dàng dáng lông mày.

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Nhổ lông mày bằng nhíp giúp kích thích mọc nhanh hơn - Ảnh: Internet

Dùng dầu kích thích lông mày mọc nhanh

Để giúp lông mày mọc dày và nhiều hơn, Erin thường sử dụng các loại dầu dưỡng thiên nhiên như dầu dừa, dầu thầu dầu... thoa lên lông mày, để khoảng vài tiếng rồi rửa lại với nước sạch. Kiên trì áp dụng phương pháp này mỗi tuần 1 lần, lông mày của cô ngày càng đậm màu và khỏe hơn chỉ trong 1 tháng.

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Các loại dầu tự nhiên rất tốt cho lông mày - Ảnh: Internet

Dùng serum lông mày

Bên cạnh việc chăm chỉ thoa dầu dưỡng, Erin còn sử dụng serum lông mày hàng ngày. Đặc biệt, cô ưu tiên lựa chọn những loại serum lông mày chứa các thành phần như peptide, hyaluronic acid, protein cũng như các loại vitamin để giúp lông mày mọc dày hơn.

Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý

Chế độ dinh dưỡng phù hợp đã góp phần giúp lông mày của Erin thay đổi khá nhiều. Cô cho biết từ sau khi thử áp dụng phương pháp ăn chay trong 2 tuần, cô thấy cả tóc và lông mày đều có phần khỏe đẹp và dày rậm hơn trước rất nhiều. 

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thực đơn giàu vitamin, các chất béo lành mạnh và protein sẽ giúp cải thiện lông mày đáng kể.

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Bạn nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng - Ảnh: Internet

Nếu muốn có một hàng lông mày dày và đẹp, bạn hãy thử áp dụng những bí quyết trên nhé!

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