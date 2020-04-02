5 loại thức uống cứ năng uống vào mỗi sáng thức dậy: Thải độc hiệu quả, da sáng hồng bật tông

Làm đẹp cùng chuyên gia 02/04/2020 12:35

Không cần đến mỹ phẩm đắt tiền, để da trắng khỏe, hồng hào hơn mỗi ngày, bạn chỉ cần sử dụng những loại thức uống đẹp da này vào buổi sáng.

Chỉ với 10 phút vào buổi sáng, bạn sẽ có một thức uống đẹp da tốt cho sức khỏe, chống lão hóa vượt trội.

1. Nước chanh ấm pha mật ong thải độc da mặt, làm mờ tàn nhang

Cách làm:

- 1 quả chanh tươi rửa sạch, cắt làm đôi vắt nước.

- 1 cốc nước ấm hòa cùng nước cốt chanh và 1 thìa mật ong.

Công dụng:

Chanh chứa nhiều vitamin C giúp thải độc cơ thể hiệu quả. Mật ong giúp đào thải độc tố, làm sạch đường tiết niệu. Ngoài ra, mật ong còn có tác dụng dưỡng trắng, làm mờ tàn nhang, ngăn chặn quá trình oxy hóa trên da.

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Một ly nước chanh ấm giúp da mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

2. Nước ép cà chua giúp da trắng hồng

Cách làm:

- 2 quả cà chua rửa sạch, thái làm đôi cho vào máy xay sinh tố, bỏ thêm 1 muỗng muối và xay.

- Dùng rây lọc bỏ đi phần bã cà chua.

- Đổ nước ép ra ly, có thể thêm 1 thìa cà phê sữa hoặc mật ong vào cho món nước thêm đậm đà.

Công dụng:

Cà chua chứa nhiều loại vitamin cùng khoáng chất thiết yếu và hàm lượng beta caterotene cao. Một ly nước ép cà chua có tác dụng làm mịn da, ngăn không những tác hại bên ngoài làm ảnh hưởng đến da, cho bạn làn da láng mịn, trắng hồng.

3. Nước đậu đen ngăn ngừa nếp nhăn

Cách làm:

- 100g đậu đen rửa sạch, để ráo cho vào chảo rang. Khi đậu chín có mùi thơm thì bạn trút ra đĩa.

- Bạn cho 1 lít nước vào nồi đặt lên bếp nấu khi nước sôi thì cho đậu đen đã được rang vào nồi, tiếp tục đun sôi trong 10 phút.

- Cuối cùng, dùng rây lọc lấy nước đậu đen và cho vào bình đựng, bảo quản trong tủ lạnh, chia làm 4 phần để uống dần trong ngày.

Công dụng:

Đậu đen chứa nhiều loại vitamin, giúp duy trì sức khỏe dẻo dai, làm chậm quá trình lão hóa, mang đến làn da sáng mịn màng và căng tràn sức sống. Hoạt chất Polyphenol có trong đậu đen là chất có tác dụng chống lão hóa, ngăn ngừa được sự hình thành của nếp nhăn.

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Nước đậu đen ngăn ngừa hình thành nếp nhăn - Ảnh minh họa: Internet

4. Nước ép cà rốt ngăn ngừa lão hóa, làm đều màu da

Cách làm:

- 1 củ cà rốt rửa sạch sau đó gọt vỏ và cắt nhỏ rồi cho vào máy xay sinh tố.

- Thêm 300ml nước vào xay nhuyễn.

- Để yên cho bã cà rốt lắng xuống bớt, sau đó lọc qua rây.

- Bạn cho nước ép ra ly thêm đường và vắt 1 trái cam vào.

Công dụng:

Cà rốt chứa nhiều vitamin C giúp hỗ trợ sản xuất collagen, duy trì tính đàn hồi của da, làm ức chế sự xuất hiện nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa. Vitamin A trong cà rốt là chất chống oxy hóa, tấn công các gốc tự do để ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, nám và màu da không đồng đều.

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Nước ép cà rốt ngăn ngừa lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

5. Nước rau má làm dịu da, trị mụn hiệu quả

Cách làm:

- Rau má rửa sạch và để vào rổ cho ráo nước.

- Bạn cho rau má vào máy sinh tố, thêm một chút nước rồi xay rau má thật mịn.

- Bạn dùng rây lọc bã rau má để lấy nước cốt.

- Rót nước cốt ra cốc và thêm một chút đường (tùy khẩu vị).

Công dụng:

Nước rau má là thức uống có tác dụng thanh mát, giải độc nên tốt cho những ai có làn da bị mụn. Rau má chứa nhiều dưỡng chất giúp các nốt mụn ngừng sưng tấy, khô và tự trồi nhân mụn lên.

Các nàng hãy kiên trì uống những loại thức uống này hàng ngày để có làn da đẹp và diện mạo tươi tắn nhé.

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