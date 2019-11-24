Dù lười đến mấy bạn vẫn sở hữu vòng eo 'con kiến' nếu thực hiện bài tập giảm mỡ bụng này 15 phút tại nhà

Nếu không có nhiều thời gian đến phòng tập, hãy tham khảo 5 bài tập giảm mỡ bụng dưới đây. Các động tác này tác động trực tiếp vào vùng eo giúp đốt cháy mỡ thừa tích tụ rất nhanh chóng mà không tốn thời gian tập luyện.

Ăn kiêng có thể giúp bạn giảm cân thành công nhưng không khiến vòng eo trở nên thon gọn, quyến rũ. Thay vào đó, tập luyện đúng cách mỗi ngày sẽ giúp bạn sở hữu vòng 2 đáng mơ ước.

Hít vào rồi nâng chân trên lên cao, sau đó hạ xuống, lặp lại khoảng 15 - 20 lần. Xoay người và thực hiện tương tự.

Chăm chỉ tập luyện động tác này, mỡ thừa ở eo, bụng dưới và đùi sẽ bị loại bỏ nhanh chóng.

Động tác 2

Động tác này có khả năng giảm mỡ bụng, săn chắc cánh tay - Ảnh: Internet

Nằm nghiêng sang một bên và giữ cơ thể trong trạng thái thư giãn. Tiếp đó, dùng khuỷu tay và bàn tay nâng phần trên cơ thể lên cao, lúc này hông vẫn còn nằm dưới sàn.

Hít vào và nâng hông, bụng lên cao rồi hạ xuống, thực hiện liên tục khoảng 12 - 15 lần. Xoay người rồi lặp lại tương tự.

Bài tập này vừa giảm mỡ bụng vừa tạo đường cong cho hai bên eo rất hữu hiệu.

Động tác 3

Bài tập này sẽ đốt cháy mỡ thừa và giúp vòng eo quyến rũ hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Tư thế ban đầu là nằm nghiêng sang một phía, dùng tay nâng phần trên cơ thể lên cao, tay còn lại duỗi thẳng, lúc này hông đang cách mặt sàn khoảng 5cm. Hãy cố gắng kéo căng cơ thể, duỗi thẳng chân.

Hít thở đều đặn, vòng cánh tay từ trên cao xuống nách phía dưới sao cho eo xoắn lại, sau đó, trở về tư thế ban đầu. Thực hiện khoảng 12 lần động tác này. Sau đó, xoay người và lặp lại tương tự.

Động tác 4

Bên cạnh giảm mỡ bụng, bài tập này còn mang đến cho bạn vòng 3 săn chắc - Ảnh: Internet

Tư thế bắt đầu là chống hai bàn tay, đầu gối xuống sàn, hai bàn chân khép lại tương tự hình minh họa trên. Tiếp đó, cố định phần trên cơ thể, dùng lực hông để đẩy chân duỗi thẳng ra sau rồi co lại ngay.

Lặp lại động tác này khoảng 20 - 30 lần.

Bài tập này có tác dụng giảm cân tương tự tư thế plank trong gym.

Động tác 5



Bài tập cuộn tròn vừa giảm mỡ bụng vừa tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể và thư giãn cột sống - Ảnh: Internet

Ngồi thẳng lưng trên sàn, chân cong lại phía trước bụng, hai tay lúc này đang đặt phía dưới đầu gối. Sau đó, hơi cúi người về trước, lấy đà và ngã người ra sau, lưu ý, lúc này tay vẫn ôm chặt hai chân.

Để cơ thể cuộn tròn theo quán tính khoảng 10 - 15 lần là hoàn thành.

Chỉ cần dành ra khoảng 15 - 20 phút mỗi ngày để thực hiện các bài tập giảm mỡ bụng trên, bạn sẽ sở hữu vòng eo thon gọn, cơ thể săn chắc một cách dễ dàng.