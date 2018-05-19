Bài tập yoga cho khuôn mặt từ Ấn Độ, xóa tan mỡ cằm, kéo căng nếp nhăn, làm chậm đến 10 năm lão hóa

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/05/2018 10:03

Nếu muốn làn da tươi trẻ, xóa mờ nếp nhăn nhanh chóng, đồng thời giúp khuôn mặt thon gọn, bài tập yoga từ Ấn Độ này sẽ là phương pháp cực kỳ tuyệt vời đối với bạn.

Tập yoga không chỉ giúp cho cơ thể khỏe mạnh mà nếu áp dụng đúng bài tập, động tác, nhan sắc, làn da còn cải thiện đáng kể. Chẳng hạn như bài tập từ Ấn Độ có khả năng giảm mỡ nọng cằm, xóa mờ nếp nhăn, trẻ hóa làn da dưới đây.

Tác dụng của yoga cho da mặt

Yoga là bộ môn có động tác nhẹ nhàng, chủ yếu tập trung vào nhịp thở, từ đó cải thiện tuần hoàn máu từ sâu bên trong. Nếu vận dụng trên khuôn mặt, bài tập yoga sẽ kết hợp với mát xa, từ đó làm da săn chắc, thon gọn sau thời gian ngắn.

Tập luyện bộ môn này giúp quá trình trao đổi, chuyển hóa chất bên trong cơ thể diễn ra nhanh hơn, nhờ đó, tế bào mới được sản sinh giúp làn da tươi trẻ, sức khỏe dẻo dai.

Bài tập yoga cho khuôn mặt từ Ấn Độ, xóa tan mỡ cằm, kéo căng nếp nhăn, làm chậm đến 10 năm lão hóa - Ảnh 1

Yoga giúp làn da khỏe đẹp, tươi trẻ và xóa mờ nếp nhăn cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Các động tác yoga cho khuôn mặt

Động tác 1: Xóa nếp nhăn vùng trán

Đầu tiên, ngồi thẳng lưng trên mặt phẳng, mắt từ từ nhắm lại, đặt hai ngón tay lên vùng trán. Tiếp đó, giữ nhịp thở đều đặn, nhịp nhàng rồi di chuyển tay theo đường W trên trán, dùng lực vừa phải khoảng 2 phút thì dừng lại. Cứ thực hiện như vậy trong vòng 4 phút là hoàn thành.

Bài tập yoga cho khuôn mặt từ Ấn Độ, xóa tan mỡ cằm, kéo căng nếp nhăn, làm chậm đến 10 năm lão hóa - Ảnh 2
Dùng tay mát xa phối hợp với nhịp thở đều đặn là bài tập yoga đẩy lùi lão hóa cho khuôn mặt cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Động tác 2: Giảm nọng cằm

Tư thế bắt đầu tương tự động tác 1, tuy nhiên, tay trái vòng lên trên đặt vào thái dương phải. Tiếp đó, dùng lực tay kéo đầu sang bên trái, lúc này mắt nhắm, nhịp thở đều đặn, thực hiện khoảng 1 phút thì đổi hướng.

Mỗi ngày, bạn chỉ cần áp dụng động tác này khoảng 5 phút, không chỉ nọng cằm được loại bỏ mà tinh thần rất sảng khoái, thoải mái.

Bài tập yoga cho khuôn mặt từ Ấn Độ, xóa tan mỡ cằm, kéo căng nếp nhăn, làm chậm đến 10 năm lão hóa - Ảnh 3
Thường xuyên tập động tác yoga này mỡ thừa xung quanh cổ, hai bên cằm sẽ bị loại bỏ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Động tác 3: Giảm nếp nhăn khóe miệng

Ngồi thẳng lưng trên mặt phẳng, dùng lực ở bụng hít một hơi thật sâu, đưa hơi lên má và phồng lên hết cỡ, giữ yên tư thế này 3 giây rồi thở ra. Thực hiện luân phiên, liên tục khoảng 2 – 3 phút. Ngoài ra, bạn có thể đưa hơi từ má trái sang má phải, ngược lại như hình minh họa bên dưới.

Bài tập yoga cho khuôn mặt từ Ấn Độ, xóa tan mỡ cằm, kéo căng nếp nhăn, làm chậm đến 10 năm lão hóa - Ảnh 4
Động tác yoga này sẽ nhanh chóng xóa mờ các nếp nhăn hai bên khóe miệng - Ảnh: Internet

Động tác 4: Giảm nếp nhăn hai bên mắt

Dùng hai ngón tay trỏ đặt lên hai thái dương gần đuôi mắt, nhắm mắt lại và bắt đầu thở đều đặn, đồng thời dùng tay kéo giãn vùng cơ này nhịp nhàng. Khi tay đang dùng lực, miệng bắt đầu há to, lè lười dài ra hết cỡ. Thực hiện khoảng 2 phút thì dừng lại.

Bài tập yoga cho khuôn mặt từ Ấn Độ, xóa tan mỡ cằm, kéo căng nếp nhăn, làm chậm đến 10 năm lão hóa - Ảnh 5
Động tác yoga kéo căng nếp nhăn hai bên khóe mắt cực nhanh - Ảnh: Internet

Mỗi ngày, chỉ cần dành ra khoảng 15 – 20 phút để tập các động tác yoga cho mặt trên, chắc chắn sau thời gian ngắn bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, khuôn cằm V-line cùng nhan sắc tươi trẻ đáng ngưỡng mộ.

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