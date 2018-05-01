Collagen tự nhiên - 'Thần dược' chống lão hóa, xóa mờ nám da giúp phụ nữ mãi trẻ đẹp như tuổi 20

Theo nghiên cứu, sau tuổi 25, lượng collagen trong cơ thể trở nên thiếu hụt. Do đó, quá trình lão hóa sẽ bắt đầu đến, nếu không cung cấp collagen kịp thời, làn da sẽ dần nhăn nheo, sần sùi, sạm màu, thậm chí là xuất hiện nám và tàn nhang.

Collagen là dưỡng chất cực kỳ cần thiết đối với làn da. Dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào mới, cũng như việc duy trì cấu trúc da.

Không chỉ là loại quả thơm ngon với tác dụng thanh nhiệt, mát gan, kiwi còn chứa lượng Vitamin C, E và lượng collagen tự nhiên dồi dào. Uống nước ép từ loại quả này mỗi ngày làm tăng kết cấu da, giảm thiểu nếp nhăn, xóa mờ thâm nám, đồng thời dưỡng trắng da từ sâu bên trong.

Ngoài việc dùng các viên uống, mỹ phẩm chứa collagen tốn kém, bạn có thể uống các loại nước, bổ sung các loại thực phẩm sau đây, hiệu quả đạt được vẫn cực kỳ cao.

Nước uống từ kiwi chứa lượng collagen tự nhiên dồi dào hỗ trợ kéo căng các nếp nhăn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Nước ép cà chua

Là loại quả quen thuộc, nổi tiếng với lượng Vitamin A dồi dào có khả năng tăng cường sản sinh tế bào mới, đẩy lùi lão hóa, duy trì sự tươi trẻ của làn da. Bên cạnh đó, cà chua còn chứa nhóm collagen tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong quá trình duy trì sự sống của tế bào, ngăn ngừa lão hóa vượt trội.

Ăn cà chua tươi hay chế biến thành nước ép để uống đều giúp bổ sung lượng collagen tự nhiên dồi dào cho cơ thể, từ đó nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong.

Cà chua là loại quả giàu collagen tự nhiên và nhóm Vitamin A - Ảnh: Internet

Sữa đậu nành

Bởi nguồn collagen tự nhiên, chất chống lão hóa dồi dào mà sữa đậu nành được phụ nữ Nhật uống mỗi ngày, cũng như dùng để làm đẹp thường xuyên để sở hữu nhan sắc trẻ đẹp thách thức thời gian.

Uống sữa đậu nành mỗi ngày là phương pháp kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa lão hóa tối ưu mà lại cực tiết kiệm.

Uống sữa đậu nành thường xuyên là cách cung cấp collagen nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet

Thực phẩm giàu collagen tự nhiên

Thịt cá

Các loại cá như cá hồi, cá thu, cá ngừ... chứa lượng lớn chất béo có lợi omega-3, omega-6 có khả năng tổng hợp thành collagen khi vào trong cơ thể. Ngoài ra, nhóm chất béo có lợi này còn cấp thêm độ ẩm, duy trì độ đàn hồi giúp da luôn mềm mịn, căng mướt.

Thịt cá chứa lượng collagen tự nhiên và chất béo có lợi rất lớn - Ảnh: Internet

Trứng gà

Ngoài lượng collagen tự nhiên dồi dào có vai trò ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu. Trứng gà còn chứa lượng lớn protein giúp tái tạo cơ, đốt cháy mỡ thừa, nhờ đó giúp da săn chắc, giảm nếp nhăn và chảy xệ hiệu nghiệm.

Trứng gà cũng là một trong những thực phẩm chứa lượng collagen dồi dào - Ảnh: Internet

Tôm

Không chỉ chứa lượng collagen dồi dào, thịt tôm còn giàu đạm, không chứa chất béo hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, kiềm tiết dầu nhờn giúp da luôn mềm mịn, hồng hào dù trời oi bức.

Tôm là thực phẩm giàu collagen, chất đạm - Ảnh: Internet

Bổ sung thường xuyên những loại nước uống và thực phẩm giàu collagen trên, làn da của bạn sẽ săn chắc, mềm mịn và tươi trẻ thách thức thời gian. Ngoài ra, những món ăn trên không hề giàu chất béo, tinh bột, nên bạn không phải sợ sẽ tăng cân.