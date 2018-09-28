Cách giữ tóc mái luôn thẳng vào nếp mượt mà không bị bết

Những cô nàng để tóc mái, đặc biệt là mái lưa thưa theo phong cách Hàn Quốc chắc chắn sẽ rất khổ sở vì phần mái của mình thường xuyên bết dính hay thỉnh thoảng mọc quá dài cong vẹo sang một bên trông kém xinh. Dưới đây là cách làm cho tóc mái thẳng và giúp tóc không bị bết. Chỉ vài phút là bạn đã có một diện mạo mới trẻ trung, tươi tắn và gọn gàng hơn rất nhiều khi chỉ cần thay đổi một chút phần tóc mái.

Nhúng lược vào nước trước khi chải tóc rồi chải thẳng cho đến khi tóc mái của bạn duỗi ra theo nếp và khô hoàn toàn. Nước sẽ giúp làm phẳng những lọn tóc mái cong vểnh không chịu vào nếp. Ngoài ra, khi chải bạn chú ý ép lược sát vào tóc là một cách giữ tóc mái luôn thẳng sau khi chải.

Giữ tóc mái thẳng và mượt là điều mà bất cứ cô nàng nào để tóc mái luôn quan tâm

Đây là cách giúp tóc mái vào nếp nhanh nhất bất kể bạn đang ở đâu, chỉ cần mang theo một chiếc lược nhỏ xinh, vào phòng vệ sinh và chải khoảng 2 phút là bạn đã có thể chỉnh trang lại tóc mái của mình thẳng mượt như khi mới gội đầu.

Mang theo trong túi xách một chiếc lược sẽ giúp bạn chủ động tân trang lại phần tóc mái bất cứ lúc nào trong ngày

Dùng máy sấy tóc và lược

Bật máy sấy tóc chế độ sấy nóng rồi dùng lược giữ tóc, dí sát máy sấy vào tóc mái rồi dùng tay kéo lược và máy sấy cho tóc thẳng theo nếp kéo. Chỉ vài lượt sấy như vậy, tóc mái sẽ lập tức thẳng mượt tự nhiên mà không cần nhờ tới sự trợ giúp của máy là tóc.

Phương pháp này cũng giúp cho những cô nàng tóc bết dầu có được phần tóc mái trông tơi hơn lúc đầu. Tuy nhiên bạn nên thao tác nhanh để tránh gây cháy tóc hoặc khô xơ phần tóc mái.

Dùng máy là duỗi thẳng tóc mái

Sử dụng máy là để duỗi thẳng phần tóc mái là cách làm nhanh nhất và giúp giữ nếp tóc thẳng bền cả ngày không bị cong vẹo. Nếu không biết làm thế nào để tóc mái thẳng nhanh và giữ được cả ngày thì bạn nên sắm cho mình một chiếc máy là tóc loại nhỏ để phù hợp với phần tóc mái.

Dùng máy là duỗi thẳng tóc mái là cách nhanh nhất và hiệu quả cả ngày

Đối với tóc mái bằng dày, bạn nên chia tóc làm đôi, phần trên dùng kẹp cố định, sau đó là thẳng phần dưới rồi mới tháo kẹp và là tiếp phần trên. Thao tác như vậy giúp tóc mái được là thẳng đều và có độ cong nhẹ theo các lớp chứ không bị thẳng đuột và cứng như tóc ép.

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Gội tóc mái

Gội tóc mái cũng là ý tưởng không tồi giúp những cô nàng có mái lưa thưa tránh được tình trạng tóc bết xấu xí gây mất tự tin mỗi khi ra đường. Bạn chỉ cần cột gọn toàn bộ phần đuôi tóc lại, sau đó chừa phần mái ra rồi xoa một chút dầu gội đầu lên chân tóc mái, gãi nhẹ rồi xả lại với nước là xong.

Gội riêng phần tóc mái giúp những cô nàng để mái lưa thưa tự tin hơn mỗi khi tóc bết

Dùng phụ kiện cố định nếp tóc

Nếu cần đội mũ bảo hiểm khi ra đường, bạn có thể tận dụng thời gian đó để chia tóc mái làm 3 phần, phần ở giữa vuốt thẳng, 2 phần 2 bên vén sát vào mang tai. Sau đó, đội mũ bảo hiểm lên thật chặt để tóc mái vào nếp.

Những món phụ kiện có thể giúp tóc mái của bạn thẳng và vào nếp tự nhiên. Đeo một chiếc bờm hoặc buộc khăn giúp tóc mái trông thẳng và xinh xắn hơn rất nhiều. Ngoài ra, nếu không cần thiết thì bạn có thể kẹp gọn phần tóc mái lên bằng phụ kiện giúp gương mặt gọn gàng và xinh xắn hơn.

Tỉa tóc mái thường xuyên

Muốn giữ tóc mái luôn thẳng, việc quan trọng nhất chính là bạn phải cắt tỉa tóc mái đều đặn 2-4 tuần một lần để phần đuôi tóc không bị chạm vào mắt gây cong hoặc xoăn vểnh. Cắt tỉa tóc mái cũng là một cách giúp cho tóc mái của bạn luôn mượt mà, không bị khô xơ. Từ đó mà tóc mái sẽ bớt vểnh và tôn lên các nét trên gương mặt một cách rõ ràng hơn.