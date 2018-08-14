Bật mí 3 cách làm tóc mái dài nhanh trong 1 đêm cực bất ngờ

Làm đẹp 14/08/2018 10:23

Làm sao để tóc mái nhanh dài siêu tốc, dưới đây là những cách làm tóc mái nhanh dài trong 1 đêm hiệu quả bất ngờ.

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 Tóc mái dài giúp dễ tạo kiểu tóc phù hợp với xu hướng hơn 

Nhìn chung, những phương pháp chia sẻ sau đều áp dụng theo cách đắp mặt nạ cung cấp dưỡng chất cho tóc. Từ đó, hỗ trợ bổ sung và kích thích sự phát triển của mái tóc.

1. Dưỡng tóc bằng dầu dừa

Cách làm tóc mái dài nhanh trong 1 đêm phải nhắc đến đầu tiên đó là dùng dầu dừa. Dưỡng tóc bằng dầu dừa được xem là bí quyết giúp tóc phát triển một cách rõ rệt chỉ ngay sau ngày đầu tiên áp dụng. Đồng thời với bổ sung dưỡng chất, dầu dừa còn giúp tăng cường độ ẩm và kích thích các nang tóc giúp thúc đẩy tóc phát triển nhanh chóng.

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Dầu dừa là bí quyết giúp tóc mái dài một cách rõ rệt ngay chỉ sau ngày đầu tiên áp dụng

Để phát huy tối đa công dụng dưỡng tóc của dầu dừa bạn hãy dùng khi tóc còn ẩm và đã được làm sạch. Dùng dầu dừa nhẹ nhàng thoa đều vùng tóc mái.

Điểm lưu ý đặc biệt của dùng dầu dừa là cần có thời gian ủ đủ lâu để giúp mái tóc sẽ thẩm thấu dưỡng chất nhiều nhất. Nên ủ tóc trong thời gian lý tưởng là từ 30 phút hoặc qua đêm.

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Ủ tóc trong thời gian lý tưởng là từ 30 phút hoặc qua đêm

2. Ủ tóc bằng chuối

Trong chuối có chứa nhiều vitamin và kali giúp mang đến hiệu quả kích thích mọc tóc nhanh chóng. Dùng chuối chín để làm mặt nạ ủ tóc  sẽ mang đến hiệu quả cao hơn.

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Chuối chứa nhiều vitamin và kali giúp kích thích mọc tóc nhanh chóng

Bạn đặc biệt lưu ý làm tóc sạch trước nhằm hạn chế các chất bẩn bám ngược lại tóc. Tương tự những phương pháp ủ tóc khác, khi dùng mặt nạ chuối để ủ tóc bạn cần có thời gian ủ thích hợp để bổ sung dưỡng chất cho mái tóc. Thời gian ủ tốt nhất là trong 30 phút rồi xả sạch lại với dầu gội dưỡng tóc.

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Ủ tóc với thời gian thích hợp để bổ sung dưỡng chất cho mái tóc

Để tăng cao hiệu quả dưỡng tóc hơn, nhiều bạn gái còn sáng tạo với cách kết hợp chuối cùng mật ong hơn và đạt được hiệu quả rất bất ngờ.  

3. Dùng tinh dầu dưỡng tóc

 Với công dụng dưỡng tóc cực hiệu quả, tình dầu dưỡng tóc được xem là cách làm tóc dài nhanh cực “vi diệu”.

Mỗi loại tinh dầu có một công dụng dưỡng tóc riêng biệt. Tuy nhiên, hầu hết đều có công dụng kích thích tóc mọc nhanh mọc dài và bổ sung độ ẩm giúp tóc thêm mượt mà, suôn thẳng. Bạn có thể tham khảo để sử dụng những loại tinh dầu dưỡng tóc gồm tinh dầu oliu, tinh dầu hoa bưởi, tinh dầu Argan…

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Tinh dầu giúp kích thích tóc mọc nhanh mọc dài và bổ sung độ ẩm cho tóc 

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Với phương pháp dùng tinh dầu dưỡng tóc, trước tiên bạn nhớ làm sạch tóc thật kỹ càng. Tiếp theo, bạn thoa tinh dầu lên tóc mái kết hợp massage. Lưu ý massage kỹ phần da đầu để nang tóc được kích thích phát triển nhanh và mạnh hơn.

Chỉ sau những lần chăm sóc tóc đầu tiên bạn đã có thể cảm nhận được vẻ bóng mượt, dày hơn và khỏe mạnh hơn của tóc so với trước đó khá nhiều.

Lưu ý: Chỉ nên lựa chọn sản phẩm phù hợp với loại tóc của bạn.

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Thoa tinh dầu lên tóc kết hợp massage

Một vài lưu ý khi chăm sóc tóc:

  • Dùng loại dầu gội phù hợp

Nhiều bạn có suy nghĩ làm tóc mái dài nhanh bằng cách sử dụng những loại dầu xả, dầu gội đắt tiền. Tuy nhiên đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Dùng sai loại dầu gội sẽ khiến ức chế cho nang tóc, tóc không thể hấp thu dưỡng chất để phát triển dài ra được và khô yếu, gãy rụng nhiều hơn. 

  • Kết hợp ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, khoa học: bổ sung nhiều vitamin từ các loại rau củ quả xanh, uống nhiều nước mỗi ngày.
  • Hạn chế dùng xịt tóc, keo, wax các loại
  • Chăm sóc da đầu luôn sạch, thoải mái để chân tóc phát triển.

Vậy là bạn đã có trong tay 3 cách làm tóc mái dài nhanh trong 1 đêm từ những nguyên liệu đơn giản. Hãy thử áp dụng ngay để sở hữu tóc mái dài và thật dày như ý nhé!

Chúc bạn thành công!

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