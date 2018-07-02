Cách cắt tóc mái ngố hàn quốc đẹp cho nữ chuẩn xu hướng 2018 tại nhà

Thời trang 02/07/2018 09:44

Bạn muốn thay đổi phong cách để mình thật mới mẻ? Bạn muốn làm bật lên nét đáng yêu trên khuôn mặt mà không phải nhuộm, uốn, tạo kiểu tóc quá rườm rà? Vậy thì, hãy thử thay đổi tóc mái với cách cắt tóc mái ngố Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 tại nhà sau đây, đảm bảo bạn sẽ xinh lung linh mà không mất quá nhiều thời gian.

Các kiểu tóc mái ngố Hàn Quốc khi được cắt với độ dày tóc thích hợp sẽ giúp tạo điểm nhấn cho khuôn mặt baby, gọn hơn, tôn lên các đường nét thanh tú, giúp che đi khuyết điểm, ăn gian tuổi hơn.

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Phần mái bằng dày sẽ che đi phần trên của bạn, khiến nó mất đi cấu tạo vuông hoặc tròn ban đầu và giúp khuôn mặt tròn trở nên góc cạnh, sắc nét -Ảnh: Internet

Hiện nay, những kiểu tóc mái cũng biến hóa đa dạng phù hợp với sự thay đổi của xu hướng tóc. Những kiểu như tóc mái ngố thưa Hàn Quốc, tóc rẽ ngôi, tóc mái xéo ngang, tóc ngang vai mái ngố Hàn Quốc … đang rất được ưa chuộng. 

Cách cắt tóc mái ngố hàn quốc đẹp cho nữ chuẩn xu hướng 2018 tại nhà - Ảnh 2

Kiểu tóc mái lưa thưa giúp ngọc nữ xứ Hàn Song Hye Kyo bật lên vẻ đẹp thanh khiết và rạng rỡ -Ảnh: Internet

Với bạn nữ có khuôn mặt trái xoan hoặc hơi tròn, nên thử kiểu tóc mái ngố thưa thời thượng.

Cách cắt tóc mái ngố hàn quốc đẹp cho nữ chuẩn xu hướng 2018 tại nhà - Ảnh 3

Tóc mái thưa kèm vài lọn tóc dài hai bên má giúp bổ sung nét mềm mại cho khuôn mặt -Ảnh: Internet

Trông bạn gái sẽ cực kì xinh xắn dễ thương, thật thu hút sành điệu khi để những kiểu tóc ngắn mái ngố Hàn Quốc này.

2. Cách cắt tóc mái ngố hàn quốc đẹp cho nữ 2018

Cách 1:

Dụng cụ cần có: Kéo, thun buộc tóc

Cách cắt tóc mái ngố hàn quốc đẹp cho nữ chuẩn xu hướng 2018 tại nhà - Ảnh 4
Dùng thun buộc tóc để cột lọn tóc nhỏ đã được lất ở chính giữa trán -Ảnh: Internet

Bước 1: Để một lọn tóc nhỏ ở chính giữa trán vào tạo thành hình mũi tên đối xứng như hình 1. Tiếp theo bạn dùng thun buộc tóc để cột lọn tóc này và búi phần tóc còn lại.

Bước 2: Cắt lọn tóc buộc trước trán thật thẳng đều. Đảm bảo sao cho phần tóc cắt phải dài qua lông mày một chút vì để phần tóc mái không bị quá ngắn tạo cảm giác cũn cỡn.

Cách cắt tóc mái ngố hàn quốc đẹp cho nữ chuẩn xu hướng 2018 tại nhà - Ảnh 5
Chỉnh, tỉa bớt rồi gỡ bỏ chiếc thun buộc tóc ra -Ảnh: Internet

Bước 3: Sau khi cắt lần 1, bạn có thể chỉnh, tỉa bớt một chút (nhưng vẫn phải đảm bảo độ dài tối thiểu là chạm lông mày).

Bước 4: Gỡ bỏ chiếc thun buộc tóc ra. Vậy là bạn đã có ngay tóc mái thưa đậm chất Hàn rất đáng yêu. Thật đơn giản phải không nào!

Cách 2:

Nguyên liệu: kéo, lược, máy uốn tóc

Bước 1: Lấy 1 lọn tóc ở chính giữa đầu. Đảm bảo sao cho chân tóc tạo hình mũi tên đối xứng là được.

Cách cắt tóc mái ngố hàn quốc đẹp cho nữ chuẩn xu hướng 2018 tại nhà - Ảnh 6
Lấy 1 lọn tóc ở chính giữa đầu -Ảnh: Internet

Lưu ý cắt tóc mái khi tóc khô. Tóc ướt sẽ khiến bạn cắt không chuẩn xác và dễ bị ngắn hơn so với dự định của bạn đấy nhé.

Bước 2: Kéo tóc xuống đến điểm mà bạn muốn cắt và giữ cố định. Dùng kéo tỉa vát dần tóc cho đến khi tóc có độ dài qua lông mày một chút.

Cách cắt tóc mái ngố hàn quốc đẹp cho nữ chuẩn xu hướng 2018 tại nhà - Ảnh 7
Dùng kéo tỉa dần tóc -Ảnh: Internet

Dùng phần tóc được cắt tại đó làm độ dài tiêu chuẩn và tiếp tục cắt tóc ở phần còn lại. Nhớ tỉa tóc so le ở phần giữa và tỉa mỏng hơn, còn phần tóc hai bên rìa dài hơn. Tiếp tục chỉnh sửa (nếu có) cho đến khi bạn vừa ý.

Cách cắt tóc mái ngố hàn quốc đẹp cho nữ chuẩn xu hướng 2018 tại nhà - Ảnh 8
Tóc mái thưa Hàn Quốc vừa sành điệu vừa nữ tính -Ảnh: Internet

Bước 3:  Dùng máy uốn tóc để uốn nhẹ phần tóc ở giữa và uốn tóc dài hai bên để tăng độ mềm mại cho khuôn mặt. Để tóc có độ bồng bềnh và tơi mềm hơn, bạn nên dùng lược để chải từ hai bên ngoài vào giữa.

Vậy là chỉ sau 3 bước tự cắt tóc mái ngố Hàn Quốc đơn giản, bạn đã có ngay kiểu tóc mái thưa vừa dịu dàng, vừa sành điệu và rất nữ tính.

Hy vọng với cách cắt tóc mái ngố Hàn Quốc đẹp cho nữ 2018 vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp các các bạn gái tôn lên được đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt và có phong cách thu hút hơn.

Chúc các nàng luôn xinh đẹp và ấn tượng nhé!

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