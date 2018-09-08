Bật mí chế độ ăn kiêng giảm cân, kích thích ngực và mông nảy nở của phụ nữ Ấn Độ

Cụ thể, Kim Kardashian đã giảm hơn 10kg sau khi sinh bé thứ 3 bởi cô tuân theo chế độ ăn uống tốt cho thể hình. Chế độ này nhấn mạnh vào các loại thực phẩm giàu protein và carbohydrates phức tạp.

Kim Kardashian West, nữ ngôi sao nổi tiếng, đồng thời là người mẹ ba con đã chia sẻ chế độ dinh dưỡng giúp cơ thể săn chắc với vòng 1 và vòng 3 nảy nở.

Khi áp dụng chế độ này, bạn sẽ phân loại thành 2 giai đoạn, đầu tiên là giảm cân, sau đó là xây dựng cơ bắp.

Theo Boldsky, đây là phương pháp ăn kiêng có nguồn gốc từ Ấn Độ. Chế độ ăn uống thể hình yêu cầu bạn bổ sung từ 1.500 đến 3.000 calo mỗi ngày. Nếu đang xây dựng cơ bắp và loại bỏ hoàn toàn chất béo trong cơ thể, đây được xem là phương pháp tuyệt vời.

Chế độ ăn hỗ trợ giảm cân

Thực vật là nguồn cung cấp protein lành mạnh cực kỳ tốt cho quá trình giảm cân, đồng thời không làm cơ thể chảy xệ. Dưới đây là các nguồn thực phẩm bạn được phép ăn trong giai đoạn giảm cân.

1. Khoai lang

Khoai lang có hàm lượng calo thấp và giàu carbohydrate có thể cung cấp năng lượng cho các buổi tập luyện nặng. Loại củ này là nguồn cung cấp chất xơ rất quan trọng để kiểm soát sự thèm ăn, đốt cháy chất béo và thúc đẩy tăng cơ bắp. Mặc dù khoai lang không giàu protein nhưng bạn có thể ăn chúng trước khi tập luyện.

Khoai lang luôn là ưu tiên hàng đầu của những người đang giảm cân - Ảnh: Internet

2. Sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa có hàm lượng cao protein whey và protein casein. Whey protein được xem là chất bổ sung protein tốt nhất cho hầu hết các giai đoạn xây dựng cơ bắp. Và protein casein có tỷ lệ tiêu hóa chậm giúp làm kéo dài cảm giác no, ức chế thèm ăn. Hàm lượng canxi dồi dào trong các sản phẩm sữa giúp tăng kích thước ngực, mông, xây dựng cơ thể hoàn hảo.

Sữa nguyên chất không đường là thực phẩm tuyệt vời để thêm vào chế độ dinh dưỡng giảm cân - Ảnh: Internet

3. Các loại đậu

Các loại đậu có hàm lượng protein lành mạnh cao rất phù hợp với thể hình. Nguồn thực phẩm này cải thiện đường ruột, tăng cường sức đề kháng insulin có tác động đến sự tăng trưởng của cơ bắp bằng cách tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng. Trong 100g đậu chứa trung bình 21g protein.

Chế độ ăn xây dựng thể hình

Sau khi giảm cân thành công, bạn cần tập trung vào giai đoạn tái tạo cơ, xây dựng đường cong của cơ thể.

1. Trứng

Trứng là thực phẩm chủ yếu của người tập thể hình. Một quả trứng luộc lớn có 6g protein. Lòng trắng trứng là nguồn protein tuyệt vời với tất cả 9 axit amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể. Món ăn này giàu choline, một chất dinh dưỡng có thể kiểm soát cơ bắp.

Trong khi đó, lòng đỏ trứng là nguồn chất béo tốt giúp ích cho việc tăng cường cơ bắp. Nếu bạn muốn ăn trứng như một thực phẩm thể hình, tốt nhất là nên dùng trứng luộc.

Trứng là thực phẩm dinh dưỡng vừa hỗ trợ giảm cân vừa xây dựng cơ thể săn chắc - Ảnh: Internet

2. Thịt cua

Thịt cua được các vận động viên thể hình ăn thường xuyên để xây dựng cơ bắp. Đây là thức ăn tốt cho sức khỏe của xương vì giàu kẽm và các khoáng chất thiết yếu như canxi, kali và magiê. Những chất này cũng giúp thúc đẩy sức mạnh cơ bắp và khả năng miễn dịch.

4. Gà

Mỗi ngày để tăng khối lượng cơ bắp, bạn cần tiêu thụ khoảng 400 đến 500g ức gà không da. Tuy nhiên, nếu bổ sung các nguồn protein khác, bạn chỉ nên ăn 300g thịt gà mỗi ngày.

Thịt ức gà là thực phẩm tuyệt vời để giảm cân, xây dựng cơ thể săn chắc - Ảnh: Internet

Lưu ý, ở mỗi giai đoạn, bạn có thể sắp xếp và tự tạo ra cho mình một thực đơn bao gồm các thực phẩm trên để việc ăn kiêng trở nên thú vị, ngon miệng và dễ áp dụng hơn.