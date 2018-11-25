Bắp tay đầy ngấn mỡ, to đùng như 'cột đình' cũng trở nên thon gọn, săn chắc nhờ 6 bài tập này

Đối với bài tập này, bạn có thể sử dụng ghế gỗ, ghế sofa hoặc ghế dài. Đứng quay lưng với ghế, đặt hai bàn tay ra sau để lên ghế. Uốn cong đầu gối đến khi tạo thành góc 90 độ. Cẩn thận hạ mông xuống bằng cách uốn khuỷu tay. Sau đó, quay lại vị trí bắt đầu. Hít vào trong khi hạ thấp, thở ra trong đẩy lên. Thực hiện khoảng 20 nhịp - Ảnh: Brightside