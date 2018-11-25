Bắp tay đầy ngấn mỡ, to đùng như 'cột đình' cũng trở nên thon gọn, săn chắc nhờ 6 bài tập này

Bắp tay to, ngấn mỡ không chỉ làm mất vẻ đẹp ngoại hình mà còn khiến phụ nữ trông già nua hơn. Để nhanh chóng loại bỏ khuyết điểm này, đồng thời sở hữu cánh tay săn chắc, hãy thực hiện 6 động tác đơn giản sau đây mỗi ngày.
Nâng tạ đơn
Từ vị trí ban đầu, từ từ nâng cánh tay lên trước ngực, sau đó nâng cao lên đến đầu rồi hạ cánh tay xuống. Hãy chắc chắn rằng bạn thở ra khi uốn cánh tay lên và hít vào khi buông tay xuống - Ảnh: Brightside
Chống đẩy ngược
Chống đẩy trên ghế
Chống đẩy với bức tường
Chống đẩy nâng cao
Boxing
Kiên trì thực hiện 6 động tác đơn giản này tại nhà mỗi ngày, lượng mỡ thừa dưới cánh tay của bạn sẽ được đốt cháy hoàn toàn giúp bắp tay trở nên thon gọn hơn nhanh chóng.