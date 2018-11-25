Bắp tay đầy ngấn mỡ, to đùng như 'cột đình' cũng trở nên thon gọn, săn chắc nhờ 6 bài tập này

Làm đẹp cùng chuyên gia 25/11/2018 11:02

Brightside vừa chia sẻ 6 bài tập thể dục tại nhà mang đến hiệu quả cao trong việc săn chắc và thon gọn bắp tay.

Bắp tay to, ngấn mỡ không chỉ làm mất vẻ đẹp ngoại hình mà còn khiến phụ nữ trông già nua hơn. Để nhanh chóng loại bỏ khuyết điểm này, đồng thời sở hữu cánh tay săn chắc, hãy thực hiện 6 động tác đơn giản sau đây mỗi ngày.

Bắp tay đầy ngấn mỡ, to đùng như 'cột đình' cũng trở nên thon gọn, săn chắc nhờ 6 bài tập này - Ảnh 1
Chăm chỉ thực hiện bài tập này, bắp tay sẽ thon gọn chỉ sau thời gian ngắn - Ảnh: Brightside 

Nâng tạ đơn

Bắp tay đầy ngấn mỡ, to đùng như 'cột đình' cũng trở nên thon gọn, săn chắc nhờ 6 bài tập này - Ảnh 2

Đứng thẳng, hai chân khép vào nhau. Duỗi thẳng lưng, hơi gập đầu gối và nghiêng xương chậu ra sau. Nếu không có tạ, bạn có thể thay thế bằng chai nước. 

Từ vị trí ban đầu, từ từ nâng cánh tay lên trước ngực, sau đó nâng cao lên đến đầu rồi hạ cánh tay xuống. Hãy chắc chắn rằng bạn thở ra khi uốn cánh tay lên và hít vào khi buông tay xuống - Ảnh: Brightside

Chống đẩy ngược

Bắp tay đầy ngấn mỡ, to đùng như 'cột đình' cũng trở nên thon gọn, săn chắc nhờ 6 bài tập này - Ảnh 3

Đối với bài tập này, bạn có thể sử dụng ghế gỗ, ghế sofa hoặc ghế dài. Đứng quay lưng với ghế, đặt hai bàn tay ra sau để lên ghế. Uốn cong đầu gối đến khi tạo thành góc 90 độ. Cẩn thận hạ mông xuống bằng cách uốn khuỷu tay. Sau đó, quay lại vị trí bắt đầu. Hít vào trong khi hạ thấp, thở ra trong đẩy lên. Thực hiện khoảng 20 nhịp - Ảnh: Brightside

Chống đẩy trên ghế

Bắp tay đầy ngấn mỡ, to đùng như 'cột đình' cũng trở nên thon gọn, săn chắc nhờ 6 bài tập này - Ảnh 4

Đặt bàn tay lên chiếc ghế phía trước mặt, nghiêng người tạo thành tư thế hít đất. Căng bụng ra, hạ thấp thân trên bằng cách uốn khuỷu tay. Cố gắng giữ cho cơ thể thật thẳng, sau đó quay trở lại vị trí bắt đầu. Hít vào khi hạ thấp, thở ra khi đẩy cơ thể lên trên - Ảnh: Brightside

Chống đẩy với bức tường

Bắp tay đầy ngấn mỡ, to đùng như 'cột đình' cũng trở nên thon gọn, săn chắc nhờ 6 bài tập này - Ảnh 5

Duỗi thẳng cánh tay, để lòng bàn tay áp sát vào bức tường. Đặt hai chân cách xa nhau, đưa trọng lượng cơ thể lên đầu ngón chân. Trọng lượng phần trên cơ thể dồn vào bàn tay, từ từ uốn khuỷu tay rồi nâng thẳng trở lại. Thở ra trong khi đẩy lên và hít vào trong áp sát vào tường. Lưu ý giữ cơ thể luôn thẳng - Ảnh: Brightside

Chống đẩy nâng cao

Bắp tay đầy ngấn mỡ, to đùng như 'cột đình' cũng trở nên thon gọn, săn chắc nhờ 6 bài tập này - Ảnh 6

Nằm xuống sàn giữ thăng bằng trên hai đầu gối và bàn tay. Tiếp theo, thực hiện tương tự động tác chống đẩy trên tư thế này. Hít vào khi hạ thấp sàn và thở ra khi đẩy cơ thể lên trên - Ảnh: Brightside

Boxing

Bắp tay đầy ngấn mỡ, to đùng như 'cột đình' cũng trở nên thon gọn, săn chắc nhờ 6 bài tập này - Ảnh 7

Đứng thẳng, đặt hai chân trước sau tương tự hình minh họa. Hơi uốn cong đầu gối , thực hiện động tác tương tự đấm bao cát, lưu ý tay phải thật thẳng và có lực. Cố gắng lặp lại bài tập thật lâu để đạt được hiệu quả như mong muốn - Ảnh: Brightside

Kiên trì thực hiện 6 động tác đơn giản này tại nhà mỗi ngày, lượng mỡ thừa dưới cánh tay của bạn sẽ được đốt cháy hoàn toàn giúp bắp tay trở nên thon gọn hơn nhanh chóng.

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