7 lầm tưởng hầu hết mọi người mắc phải khiến giảm cân miệt mài vẫn không thành công

Hàm lượng và loại calo trong mỗi thực phẩm là khác nhau. Có nghĩa là, khi bạn ăn 100 calo rau hoàn toàn khác với việc ăn 100 calo kem.

Brightside vừa đưa ra danh sách bao gồm 7 lỗi phổ biến trong quá trình tập luyện và ăn kiêng khiến bạn không thể giảm cân, khó lấy lại cơ thể săn chắc dù bỏ ra nhiều công sức, thời gian.

Các loại calo làm tăng insulin nhanh nhất chứa nhiều trong carbohydrate dưới dạng đường đơn giản. Nếu bạn muốn bổ sung carbohydrate, hãy chọn thực phẩm được tiêu hóa chậm. Bên cạnh đó, protein cũng có thể tăng mức insulin, đặc biệt là từ sữa.

Khi được nạp vào cơ thể, chúng sẽ không có tác dụng, thời gian hấp thụ như nhau. Do đó, đối với việc giảm cân, điều quan trọng là phải xem xét lượng insulin được cơ thể tiết ra dựa trên từng loại calo mà chúng ta đang dùng.

Ăn nhiều bữa trong ngày

Ăn chay là một cách tuyệt vời để đốt cháy chất béo dư thừa trong cơ thể. Chế độ dinh dưỡng này cũng làm giảm lượng insulin nhiều hơn các phương pháp ăn kiêng khác.

Nhịn ăn khiến cơ thể giải phóng glucagon nhằm rút năng lượng từ các tế bào, kể cả các tế bào mỡ. Các chuyên gia gợi ý rằng, thay vì có nhiều bữa ăn 400 calo trong 1 ngày, bạn nên có một bữa ăn 1.600 calo vào cuối ngày.

Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày cản trở quá trình trao đổi, chuyển hóa chất khiến hiệu quả giảm cân không cao - Ảnh: Brightside

Tin vào các bài tập cardio

Nhiều người nhầm tưởng rằng các bài tập cường độ cao như cardio kích thích đốt cháy chất béo hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, những bài tập này đẩy mạnh hoạt động tim mạch hơn là giảm mỡ thừa trong cơ thể.

Cardio không phải là phương pháp tập luyện duy nhất và hiệu quả nhất để đốt cháy mỡ thừa - Ảnh: Brightside

Lạm dụng thuốc giảm cân

Bổ sung thường xuyên hóa chất đốt cháy chất béo chỉ làm tăng nhịp tim, khiến cơ thể lâm vào tình trạng mệt mỏi, căng thẳng. Lời khuyên là hãy tránh xa những viên thuốc giảm cân trên thị trường, thay vào đó là một lối sống lành mạnh với chế độ dinh dưỡng khoa học.

Thuốc đốt cháy chất béo cực kỳ có hại cho sức khỏe. Do đó, hãy ngừng ngay thói quen sử dụng liệu pháp giảm cân này - Ảnh: Brightside

Ngủ không đủ giấc

Thiếu ngủ sẽ làm giảm nồng độ hormone khiến cơ thể mất cân bằng, sau đó tạo cảm giác thèm ăn vào ngày hôm sau.

Khi chúng ta không ngủ đủ giấc, mức độ ghrelin (hormone tạo cảm giác đói) sẽ tăng lên đột biến trong khi nồng độ leptin (hormone tạo cảm giác no) giảm xuống. Điều này khiến bạn ăn quá nhiều, cộng thêm sự mất cân bằng nội tiết tố, bạn sẽ sớm lâm vào tình trạng tăng cân mất kiểm soát.

Thiếu ngủ đòi hỏi cơ thể nạp vào nhiều thức ăn hơn. Chính vì vậy, bạn nên duy trì thói quen ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm - Ảnh: Brightside

Căng thẳng kéo dài

Luôn trong tình trạng căng thẳng có thể tàn phá cơ thể nghiêm trọng. Căng thẳng tạo ra hormone cortisol làm tăng sự thèm ăn đường, thức ăn giàu calo để tạo cảm giác thoải mái.

Khi nồng độ cortisol tăng cao trong suốt thời gian dài, cơ thể sẽ tăng tích tụ chất béo quanh bụng khiến vòng eo ngày càng ngấn mỡ.

Căng thẳng, mệt mỏi kéo dài sản sinh ra hormone tạo cảm giác đói, thèm đồ ngọt. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn không thể giảm cân - Ảnh: Brightside

Ép bản thân quá mức

Cơ thể cần sự cân bằng lành mạnh giữa tập luyện và nghỉ ngơi. Vận động quá sức sẽ ngăn cơ thể chuyển hóa chất béo dư thừa.

Ngoài ra, ép bản thân tập luyện quá mức trong thời gian dài làm tinh thần trở nên căng thẳng. Điều này làm tăng đột biến mức độ cortisol trong cơ thể gây tích tụ chất béo "cứng đầu" quanh vùng bụng.

Giảm cân là một quá trình dài, do đó, đừng vội vàng rồi ép bản thân tập luyện quá sức hay ăn kiêng kham khổ - Ảnh: Brightside

Nếu đang mắc phải những thói quen, lầm tưởng sai lầm trên mỗi ngày, bạn nên loại bỏ ngay để nhanh chóng giảm cân thành công, lấy lại vóc dáng cân đối.