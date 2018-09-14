10 thói quen tai hại mà đa số mọi người đều mắc phải khiến sức khỏe suy kiệt, nhan sắc xuống cấp

Khi nói về thói quen xấu, chúng ta thường nghĩ đến các việc như hút thuốc, ăn vặt, thức khuya, lười vận động. Tuy nhiên, có một số thói quen tai hại thường ngày khác mà đa số mọi người đều không nhận ra, do đó vô tình làm sức khỏe, làn da và vóc dáng ảnh hưởng nghiêm trọng. Để biết rõ hơn, hãy theo dõi các thông tin sau đây của Brightside.
1. Mặc quần áo khi ngủ
2. Bàn chải đánh răng quá cứng
3. Làm nhiều việc cùng lúc
4. Quan sát những thứ ngoài tầm kiểm soát
5. Căng thẳng kéo dài
6. Trì hoãn
7. Ngôn ngữ cơ thể tiêu cực
8. Thuốc giảm đau
9. Mang giày cao gót hoặc dép xỏ ngón mỗi ngày
Giày cao gót làm cho đôi chân của bạn trông dài hơn và mang đến vẻ đẹp thanh lịch. Tuy nhiên, khi đi trên giày cao gót, lưng sẽ tự động đẩy về phía trước, đẩy hông và cột sống ra khỏi liên kết, đặt thêm áp lực lên đầu gối. Có nghĩa là trọng lượng cơ thể không phân bố đều trên đôi chân gây ảnh hưởng đến cột sống. Trong khi đó, đi dép xỏ ngón, gót chân sẽ trượt ra và đặt thêm căng thẳng trên mắt cá chân.
10. Thay thế bữa sáng bằng sinh tố
Các nhà dinh dưỡng cảnh báo rằng sinh tố thông thường chủ yếu gồm trái cây, nước và sữa hạt. Có nghĩa là thức uống này chứa quá nhiều đường. Trong khi bổ sung một lượng lớn các loại trái cây sẽ làm tăng lượng đường trong máu, kích thích mức insulin dẫn đến tăng cân.
Trên đây là 10 thói quen cực kỳ tai hại trong cuộc sống hàng ngày mà đa phần mọi người đều mắc phải, đặc biệt là phụ nữ. Chúng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, làn da, vóc dáng lẫn cảm nhận của người khác về bạn.