10 thói quen tai hại mà đa số mọi người đều mắc phải khiến sức khỏe suy kiệt, nhan sắc xuống cấp

Làm đẹp cùng chuyên gia 14/09/2018 10:31

Theo Brightside, dưới đây là 10 thói quen cực kỳ tai hại đối với sức khỏe, nhan sắc mà đa số mọi người đều mắc phải hàng ngày.

Khi nói về thói quen xấu, chúng ta thường nghĩ đến các việc như hút thuốc, ăn vặt, thức khuya, lười vận động. Tuy nhiên, có một số thói quen tai hại thường ngày khác mà đa số mọi người đều không nhận ra, do đó vô tình làm sức khỏe, làn da và vóc dáng ảnh hưởng nghiêm trọng. Để biết rõ hơn, hãy theo dõi các thông tin sau đây của Brightside.

1. Mặc quần áo khi ngủ

10 thói quen tai hại mà đa số mọi người đều mắc phải khiến sức khỏe suy kiệt, nhan sắc xuống cấp - Ảnh 1

Mặc nhiều quần áo khi ngủ thực sự không phải là thói quen tốt. Thậm chí, trang phục quá chật có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, làm cơ thể nóng lên, tạo cảm giác khó ngủ và khó chịu. Rối loạn giấc ngủ sẽ tàn phá làn da, cân nặng lẫn sức khỏe của bạn - Ảnh: Brightside 

2. Bàn chải đánh răng quá cứng

10 thói quen tai hại mà đa số mọi người đều mắc phải khiến sức khỏe suy kiệt, nhan sắc xuống cấp - Ảnh 2

Nếu nghĩ bàn chải đánh răng cứng cáp sẽ giúp bạn đánh bay ố vàng, mảng bám hiệu quả hơn, hãy loại bỏ ngay thói quen sai lầm này. Vì có thể làm tổn thương nưới, lợi một cách trầm trọng. Điều này làm tổn hại sức khỏe khoang miệng, gây hư men răng - Ảnh: Brightside 

3. Làm nhiều việc cùng lúc

10 thói quen tai hại mà đa số mọi người đều mắc phải khiến sức khỏe suy kiệt, nhan sắc xuống cấp - Ảnh 3

Theo nghiên cứu, chỉ có khoảng 2% dân số thực sự có thể làm nhiều việc cùng lúc một cách hiệu quả. Vì vậy, đừng mắc phải sai lầm này, trừ khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng mình nằm trong 2% kể trên. Tập trung vào một điều tại một thời điểm, bạn sẽ nhận về hiệu quả tốt hơn - Ảnh: Brightside

4. Quan sát những thứ ngoài tầm kiểm soát

10 thói quen tai hại mà đa số mọi người đều mắc phải khiến sức khỏe suy kiệt, nhan sắc xuống cấp - Ảnh 4

Nếu không muốn thị lực giảm sút, nếp nhăn xuất hiện đầy quanh khóe mắt và trán, bạn hãy đeo kính nếu cận hoặc mắc phải vấn đề nào đó tương tự. Cố gắng nhìn điều gì ngoài tầm kiểm soát thường xuyên sẽ tạo thành thói quen cực kỳ xấu đối với đôi mắt - Ảnh: Brightside 

5. Căng thẳng kéo dài

10 thói quen tai hại mà đa số mọi người đều mắc phải khiến sức khỏe suy kiệt, nhan sắc xuống cấp - Ảnh 5

Sự căng thẳng liên tục giải phóng một loạt các hoóc môn chịu trách nhiệm cho tất cả các loại vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần như lo âu, trầm cảm, các vấn đề dạ dày, thậm chí cả bệnh tim. Do đó, đừng để bản thân chìm đắm trong căng thẳng, hãy biết cách thư giãn - Ảnh: Brightside 

6. Trì hoãn

10 thói quen tai hại mà đa số mọi người đều mắc phải khiến sức khỏe suy kiệt, nhan sắc xuống cấp - Ảnh 6

Hầu hết chúng ta đều có thói quen trì hoãn công việc ở mỗi mức độ khác nhau, điều này làm ảnh hưởng nhiều đến tác phong, công việc của bạn - Ảnh: Brightside

7. Ngôn ngữ cơ thể tiêu cực

10 thói quen tai hại mà đa số mọi người đều mắc phải khiến sức khỏe suy kiệt, nhan sắc xuống cấp - Ảnh 7

Trên thực tế, các chuyên gia tin rằng phần lớn giao tiếp của chúng tôi đều dựa trên các dấu hiệu không lời hay ngôn ngữ cơ thể. Do đó, hãy phân tích bản thân và cố gắng xem xét liệu bạn có thói quen ngôn ngữ cơ thể xấu nào không, chẳng hạn như đi chập chờn, tư thế phòng thủ hay tiếp xúc bằng mắt hung hăng... Nếu tìm thấy một số trong những điều này, cố gắng loại bỏ chúng để tạo cái nhìn thiện cảm cho người đối diện - Ảnh: Brightside

8. Thuốc giảm đau

10 thói quen tai hại mà đa số mọi người đều mắc phải khiến sức khỏe suy kiệt, nhan sắc xuống cấp - Ảnh 8

Khi không được sử dụng đúng cách, thuốc giảm đau có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe như giảm trí nhớ, thay đổi tâm trạng, tập trung kém và phản ứng chậm. Khi hiệu ứng dần dần, bạn thậm chí có thể không nhận thấy rằng bạn đang bị say bởi thuốc giảm đau. Lạm dụng một số loại thuốc giảm đau có thể làm tăng nguy cơ loét dạ dày và thậm chí là xuất huyết đường ruột  - Ảnh: Brightside

9. Mang giày cao gót hoặc dép xỏ ngón mỗi ngày

10 thói quen tai hại mà đa số mọi người đều mắc phải khiến sức khỏe suy kiệt, nhan sắc xuống cấp - Ảnh 9

Đề xuất rất đơn giản, luân phiên đi giày sneaker, sandal, dép vai ngang với giày cao gót, dẹp xỏ ngón - Ảnh: Brightside

Giày cao gót làm cho đôi chân của bạn trông dài hơn và mang đến vẻ đẹp thanh lịch. Tuy nhiên, khi đi trên giày cao gót, lưng sẽ tự động đẩy về phía trước, đẩy hông và cột sống ra khỏi liên kết, đặt thêm áp lực lên đầu gối. Có nghĩa là trọng lượng cơ thể không phân bố đều trên đôi chân gây ảnh hưởng đến cột sống. Trong khi đó, đi dép xỏ ngón, gót chân sẽ trượt ra và đặt thêm căng thẳng trên mắt cá chân.

10. Thay thế bữa sáng bằng sinh tố

10 thói quen tai hại mà đa số mọi người đều mắc phải khiến sức khỏe suy kiệt, nhan sắc xuống cấp - Ảnh 10
Bạn nghĩ rằng thay thế bữa ăn sáng bằng sinh tố là một sự lựa chọn lành mạnh, tuy nhiên, đây là thói quen hết sức nguy hại - Ảnh: Brightside

Các nhà dinh dưỡng cảnh báo rằng sinh tố thông thường chủ yếu gồm trái cây, nước và sữa hạt. Có nghĩa là thức uống này chứa quá nhiều đường. Trong khi bổ sung một lượng lớn các loại trái cây sẽ làm tăng lượng đường trong máu, kích thích mức insulin dẫn đến tăng cân. 

Trên đây là 10 thói quen cực kỳ tai hại trong cuộc sống hàng ngày mà đa phần mọi người đều mắc phải, đặc biệt là phụ nữ. Chúng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, làn da, vóc dáng lẫn cảm nhận của người khác về bạn. 

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