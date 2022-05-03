Xóa tan âu lo về vấn đề lông mọc ngược thiếu thẩm mỹ với những lưu ý dành cho bạn

Làm đẹp 03/05/2022 09:47

Lông mọc ngược, vết thương do dao cạo hoặc viêm nang lông là vấn đề phổ biến khiến nhiều người ái ngại.  Lông mọc ngược là sợi lông mọc lại hoặc cuộn vào bề mặt da, thường gây ngứa ngáy, thậm chí là đau nhức và thiếu thẩm mỹ.

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Ảnh minh họa: Internet

Khi lông tiếp xúc với da, cơ thể coi nó như một vật thể lạ và tạo ra phản ứng miễn dịch, dẫn đến viêm. Điều này có thể gây ra những vết sưng nhỏ trên bề mặt da và có thể trở thành nguồn cơn đau.

Lông mọc ngược thường xảy ra sau khi cạo, tẩy lông, nhổ lông hoặc các hình thức tẩy lông khác. Các nốt viêm thường được gọi là vết sưng do dao cạo. 

Lông mọc ngược xuất hiện ở đâu?

Lông mọc ngược thường có ở những vùng cơ thể vừa mới cạo, bao gồm:

  • Chân
  • Ngực
  • Cằm và má
  • Cổ
  • Da đầu 
  • Nách
  • Vùng mu

Nguyên nhân của lông mọc ngược

Lông mọc ngược thường phát triển sau khi cạo hoặc tỉa lông, vì lông bị cắt đôi khi có thể cuộn lại vào da. Đặc tính này của lông được xác định bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả hướng mọc của lông và cấu trúc của lông.

Xóa tan âu lo về vấn đề lông mọc ngược thiếu thẩm mỹ với những lưu ý dành cho bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những điều sau đây cũng có thể góp phần vào sự phát triển của lông mọc ngược:

  • Nhổ lông: Việc kéo sợi lông có thể để lại một phần tóc dưới da, có thể cuộn lại và phát triển trong da.
  • Cạo lôngkhông đúng cách: Cạo ngược chiều lông mọc hoặc giữ da căng trong khi cạo có thể làm tăng khả năng lông mọc ngược.
  • Mặc quần áo chật: Quần áo chật có thể cọ xát vào phần lông đã cạo của bạn, gây ra ma sát.
  • Mức testosterone cao: Lượng testosterone cao sẽ kích thích sự phát triển của lông quá mức, làm tăng khả năng lông mọc ngược.

Các triệu chứng của lông mọc ngược

Xóa tan âu lo về vấn đề lông mọc ngược thiếu thẩm mỹ với những lưu ý dành cho bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lông mọc ngược có thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu và triệu chứng sau:

  • Các vết sưng tròn nhỏ được gọi là sẩn 
  • Tổn thương đầy mủ được gọi là mụn mủ 
  • Vết loét giống như nhọt
  • Có thể nhìn thấy lông dưới bề mặt da
  • Khó chịu
  • Ngứa
  • Tăng sắc tố 

Điều trị lông mọc ngược

Tốt nhất bạn nên thực hiện các biện pháp tự chăm sóc để tránh lông mọc ngược ngay từ đầu. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều lông mọc ngược, tốt nhất nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu, vì loại bỏ lông mọc ngược tại nhà có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Bác sĩ có thể đề nghị những điều sau:

1. Tránh tẩy lông

Xóa tan âu lo về vấn đề lông mọc ngược thiếu thẩm mỹ với những lưu ý dành cho bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế cạo, tẩy lông hoặc nhổ lông cho đến khi vấn đề được giải quyết, thường có thể mất đến 6 tháng.

2. Điều trị bằng laser

Xóa tan âu lo về vấn đề lông mọc ngược thiếu thẩm mỹ với những lưu ý dành cho bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tia laser được sử dụng để loại bỏ lông sâu hơn và ức chế lông mọc lại. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng laser Q-switched Nd: YAG là một phương pháp điều trị hiệu quả cho lông mọc ngược. Tuy nhiên, nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy lựa chọn các phương pháp điều trị khác, vì tia laser có thể gây ra sẹo, mụn nước và tăng sắc tố.

3. Kem làm rụng lông

Bạn có thể sử dụng các loại kem làm rụng lông, làm tan lông để loại bỏ lông mặt. Luôn tiến hành kiểm tra thử phản ứng trước khi sử dụng bất kỳ loại kem nào trên mặt để kiểm tra kích ứng hoặc dị ứng.

4. Vết rạch

Bác sĩ có thể thực hiện một vết cắt nhỏ để giải phóng lông nếu nó gây phiền toái hoặc nhiễm trùng.

5. Retinoid

Xóa tan âu lo về vấn đề lông mọc ngược thiếu thẩm mỹ với những lưu ý dành cho bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các loại kem có chứa retinoid có thể được kê đơn để giúp làm mỏng lớp da bề mặt và ngăn chặn sự tích tụ tế bào da chết, cả hai đều có thể gây tắc nghẽn nang lông và khiến lông mọc ngược. Hơn nữa, retinoid cải thiện sự đổi màu nếu có.

6. Steroid

Kem steroid có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm trên da của bạn.

7. Thuốc kháng sinh

Nếu lông mọc ngược bị nhiễm trùng, bạn có thể được kê một đợt kháng sinh ngắn. Thuốc này có thể được thay thế bằng thuốc kháng sinh mạnh hơn có tác dụng chống viêm nếu nhiễm trùng nặng.

Các biến chứng liên quan đến lông mọc ngược

Xóa tan âu lo về vấn đề lông mọc ngược thiếu thẩm mỹ với những lưu ý dành cho bạn - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng lông mọc ngược nghiêm trọng, kéo dài có thể dẫn đến:

  • Nhiễm khuẩn
  • Sạm da
  • Sẹo hoặc sẹo lồi
  • Vết sưng do dao cạo, được gọi là viêm nang lông 

Khi nào bạn nên đến gặp bác sĩ

Xóa tan âu lo về vấn đề lông mọc ngược thiếu thẩm mỹ với những lưu ý dành cho bạn - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu:

  • Lông mọc ngược gây đau, sưng hoặc đỏ.
  • Bạn bị sốt hoặc cảm thấy ốm.
  • Mụn nhọt hoặc mụn mủ phát triển xung quanh lông mọc ngược.

Lông mọc ngược là một vấn đề phổ biến có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, bao gồm do cạo, kích ứng hoặc thậm chí là do bản chất xoăn của lông.

Điều quan trọng là không được nhổ lông mọc ngược vì điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng và áp xe. Thay vào đó, hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ và có phương pháp điều trị thích hợp. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ về các biện pháp tự chăm sóc khác nhau có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát tình trạng lông mọc ngược.

Theo Emedihealth

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