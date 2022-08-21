Xóa nhanh vết sạm nám trên da mặt chỉ với các công thức siêu đơn giản này

Các đốm đen trên da thường là kết quả của sự tăng sắc tố do viêm hoặc nám da. Có một số yếu tố có thể góp phần làm cho da loang lổ và đốm, bao gồm nội tiết tố, mụn trứng cá và vết sẹo mụn, vết thương do vết cắt và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra các đốm đen, đặc biệt ở trẻ là mụn trứng cá hoặc các tổn thương do mụn trứng cá để lại.

Dưới đây là một số phương pháp điều trị tại nhà cực kỳ đơn giản mà bạn có thể dựa vào để loại bỏ những đốm đen bất thường trên khuôn mặt của mình một cách hoàn toàn tự nhiên và không tốn kém.

Dưới đây là một số phương pháp điều trị tại nhà tuyệt vời mà bạn có thể thử để loại bỏ các đốm đen.

Ảnh minh họa: Internet

Bôi gel lô hội lên mặt mỗi ngày có thể là một cách tuyệt vời để xóa vết thâm, đặc biệt là những vết thâm do mụn do đặc tính chữa lành và làm dịu da của nó. Thay vì sử dụng các dung dịch gel lô hội thương mại, bạn có thể bẻ một phần nhỏ của cây tươi, cắt miếng nhỏ ở giữa và nhẹ nhàng chà xát phần thịt ẩm vào da theo hình tròn để có biện pháp khắc phục tự nhiên. Loại bỏ gai trên lá trước để bôi trơn hơn nhé.

Mẹo chuyên nghiệp: Giữ nguyên nha đam trên da trong vài phút hoặc thậm chí qua đêm và rửa sạch bằng nước sau khi dùng để có một khuôn mặt sáng và giảm sẹo.

2. Trà xanh

Trà xanh chống lại sự viêm nhiễm và quá trình oxy hóa, giúp làm sạch vết thâm, đặc biệt là những vết thâm do tia UV gây ra. Trà xanh là một sản phẩm cực kỳ linh hoạt có thể được sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau cho các vùng trên da mặt. Một trong những cách đơn giản nhất để thoa trà xanh là chuyển trà xanh đã ủ thành đá viên và lăn một viên lên mặt vào buổi sáng.

Mẹo chuyên nghiệp: Để có nồng độ trà xanh cao hơn, hãy tạo mặt nạ bằng cách đổ các chất trong túi trà xanh đã ngâm vào bát rồi trộn với bột gạo và nước cốt chanh hoặc một ít mật ong và thoa đều lên da của bạn.

3. Sữa

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Sữa là một trong những biện pháp khắc phục tại nhà đơn giản nhất mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ các vết thâm. Tất cả những gì bạn phải làm là lấy một ít sữa tươi cho vào bát và dùng một miếng bông để chấm nhẹ nhàng lên mặt, đặc biệt là những vùng da có mụn và vết thâm. Thay vì sử dụng sữa thường, bạn cũng có thể thêm một thìa cà phê mật ong. Sữa làm sáng da một cách tự nhiên, bao gồm cả các vết thâm nám, đồi mồi, sẹo và làm đều màu da của bạn.

Mẹo chuyên nghiệp: Ngoài việc làm giảm các vết thâm một cách tự nhiên, sữa còn có một số lợi ích khác như làm trẻ hóa làn da của bạn và làm cho da trông mềm mại hơn, vì vậy việc tắm bằng sữa tắm trở thành một nghi thức phổ biến ở nhiều phụ nữ.

4. Bột nghệ

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Củ nghệ có chứa chất curcumin, một chất chống viêm mạnh mẽ và ngăn chặn sự sản xuất quá mức của hắc tố melanin, gây ra màu sạm cho da và tạo ra các đốm trên da. Để điều trị sắc tố da, bạn hãy vắt nửa quả chanh vắt vào một thìa bột nghệ và dùng bông hoặc đầu ngón tay thoa đều lên vùng da bị nám. Để mặt nạ khô trong 20-30 phút và nhẹ nhàng rửa sạch bằng nước.

Mẹo chuyên nghiệp: Làm điều này hàng ngày sẽ dần dần khiến tất cả các đốm đen và chứng tăng sắc tố của bạn mờ dần và biến mất.

5. Đậu lăng

Ảnh minh họa: Internet

Ngâm đậu lăng với sữa qua đêm và xay vào buổi sáng. Làm khô hỗn hợp thu được và thoa bột lên các khu vực bị ảnh hưởng trên da bằng cách trộn nó thêm với sữa đông hoặc mật ong và chanh.

Mẹo chuyên nghiệp: Bạn làm điều này trong 30 - 40 phút mỗi ngày có thể giảm sẹo mà và còn làm mềm da và hạn chế sản xuất dầu, giúp da ít bị mụn và nổi mụn hơn .

6. Dầu cây tràm trà

Dầu cây tràm trà là một loại tinh dầu dịu nhẹ có đặc tính kháng khuẩn, kháng sinh và chống viêm, chữa lành các vết nắng, mụn trứng cá và các đốm đồi mồi. Mặc dù là một sản phẩm tự nhiên, dầu cây tràm trà vẫn nên được pha loãng với dầu vận chuyển như dầu dừa trước khi thoa bằng tăm bông hoặc ống nhỏ giọt lên các khu vực da bị ảnh hưởng. Giữ nó qua đêm để có kết quả tốt nhất.

Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn bị mụn trứng cá, thoa dầu cây tràm trà sẽ giúp bạn loại bỏ mụn cũng như vết sẹo mà nó thường để lại.

7. Khoai tây

Chà lát khoai tây đã gọt vỏ lên mặt là một mẹo tuyệt vời để loại bỏ các vết thâm trên mặt. Chúng rất giàu Vitamin C và chứa một chất làm đẹp chống lão hóa cho phép chúng đạt được hiệu quả này.

Mẹo chuyên nghiệp: bạn cũng có thể dùng chiết xuất nước ép khoai tây và thoa lên vùng da tối màu trên cổ, đây sẽ là biện pháp khắc phục nhanh chóng và dễ dàng.

8. Đu đủ

Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ sống có thể được sử dụng tại nhà để điều trị chứng tăng sắc tố da. Gọt vỏ đu đủ và bỏ hết hạt, sau đó cho vào máy xay cho đến khi đu đủ nhuyễn. Bạn có thể thêm chanh và một ít mật ong vào và đắp nó như một mặt nạ. Điều này sẽ làm nên điều kỳ diệu cho kết cấu da của bạn, đồng thời khắc phục các vết thâm và sẹo do mụn cũng như tác hại của ánh nắng mặt trời.

Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể đông lạnh nước ép đu đủ và chườm đá viên lên các khu vực da bị ảnh hưởng.

9. Quả dưa chuột

Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột có chứa chất tẩy trắng giúp làm đều màu da và chữa lành vết mẩn đỏ do cháy nắng. Nó đặc biệt hữu ích trong việc làm giảm vết rạn da. Vì nó có sẵn quanh năm, bạn có thể đắp dưa chuột tại nhà và áp dụng chúng thường xuyên để có một khuôn mặt rạng rỡ và không tỳ vết.

Hãy gọt vỏ và cắt hạt lựu dưa chuột rồi xay thành nước ép, thêm một ít lô hội để tạo gel hoặc nước hoa hồng và nước chanh tươi vắt vào để tạo thành nước hoa hồng dưỡng da từ hỗn hợp dưa chuột.

Mẹo chuyên nghiệp: Bảo quản nó trong một chai và thoa nó hàng ngày trên khắp khuôn mặt của bạn để loại bỏ các đốm đen.

Theo Femina