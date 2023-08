Xóa nhanh vết sạm nám trên da mặt chỉ với các công thức siêu đơn giản này

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số phương pháp điều trị tại nhà cực kỳ đơn giản mà bạn có thể dựa vào để loại bỏ những đốm đen bất thường trên khuôn mặt của mình một cách hoàn toàn tự nhiên và không tốn kém.

Nguyên nhân của các đốm đen

Các đốm đen trên da thường là kết quả của sự tăng sắc tố do viêm hoặc nám da. Có một số yếu tố có thể góp phần làm cho da loang lổ và đốm, bao gồm nội tiết tố, mụn trứng cá và vết sẹo mụn, vết thương do vết cắt và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra các đốm đen, đặc biệt ở trẻ là mụn trứng cá hoặc các tổn thương do mụn trứng cá để lại.