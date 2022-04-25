Để giúp bạn có được làn da tươi trẻ nhất quán, đây là 7 mẹo hay có thể giúp cổ của bạn không bị chảy xệ và nhăn nheo sớm.

Vị trí của chúng ta trong khi ngủ có thể góp phần tạo ra nếp nhăn trên da. Nằm nghiêng hoặc nằm sấp khi ngủ khiến bạn áp mặt vào gối và khiến cổ gập lại. Cuối cùng, tư thế lặp đi lặp lại này sẽ khắc sâu trên da bạn. Theo các chuyên gia, cách tốt nhất để tránh nếp nhăn ở cổ khi ngủ là nằm ngửa. Thực phẩm giàu vitamin A và beta-carotene cũng có thể giúp bạn phát triển làn da tốt hơn. Các loại trái cây và rau có màu cam vàng như bí, cà rốt và bưởi rất giàu carotenoid hoạt động như chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào của bạn. Đưa một số thành phần có axit béo thiết yếu vào chế độ ăn uống của bạn như quả óc chó và dầu ô liu cũng có thể giữ cho làn da của bạn ngậm nước.

Ảnh minh họa: Brightside

Hầu hết các chuyên gia sắc đẹp sẽ nói rằng chăm sóc da không chỉ dừng lại ở đường viền hàm. Khi thực hiện thói quen hàng ngày của mình, bạn cũng nên để ý khi thoa kem và huyết thanh cho cả vùng da cổ. Các sản phẩm dựa trên retinol và vitamin C được khuyên dùng để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.



Điều quan trọng nữa là dưỡng ẩm cho cổ mỗi ngày cùng với da mặt. Giữ cho da đủ nước giúp da duy trì độ căng mọng và săn chắc. Vì cổ cũng tiếp xúc với tia UV như da mặt, nên hãy thêm một lớp bảo vệ bằng cách thoa kem chống nắng lên đó. Một mẹo nhỏ khác từ các chuyên gia là thoa các sản phẩm theo hướng lên trên để bằng cách nào đó chống lại lực kéo của trọng lực lên da của chúng ta.

3. Sử dụng tẩy tế bào chết hoặc mặt nạ tự làm để làm bong da chết

Ảnh minh họa: Brightside

Tẩy tế bào chết cũng nên được thực hiện ở cả vùng cổ. Tẩy da chết sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn và dầu gây mụn tích tụ trong lỗ chân lông. Sản phẩm cũng có thể thẩm thấu vào da tốt hơn khi da sạch và tươi sáng. Tuy nhiên, trước khi tẩy tế bào chết, hãy đảm bảo rằng không có hóa chất mạnh nào có thể gây hại cho bạn.

Nếu muốn, bạn cũng có thể tự làm hỗn hợp tẩy tế bào chết bằng cách sử dụng thực phẩm từ nhà bếp của mình. Các chất tẩy rửa và dưỡng ẩm được bán trong các cửa hàng thường chứa các thành phần hữu cơ như trái cây họ cam quýt, mía và thực vật và bạn có thể tạo một phiên bản tự làm bằng cách sử dụng các thành phần tương tự. Có nhiều loại tẩy tế bào chết khác nhau nhắm vào các vấn đề về da khác nhau và công thức có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng.

4. Mát xa có thể thúc đẩy cơ thể sản xuất collagen

Ảnh minh họa: Brightside

Mát xa giống như một mũi tên bắn trúng hai con nhạn vậy, bạn sẽ cảm thấy thư giãn trong khi có được làn da sáng đẹp. Mát xa nóng kích hoạt sự hình thành collagen, giúp tái tạo và sửa chữa tế bào. Mát xa mặt cũng cải thiện lưu thông máu của da và các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chúng cũng tăng cường tác dụng của các loại kem làm đẹp. Một kỹ thuật mát xa mà bạn có thể tự thực hiện là sử dụng mặt ngoài của các ngón út ấn vào cổ, bắt đầu từ trên xuống và làm theo hướng xuống dưới.

5. Nhận thức được vị trí của cổ khi nhìn vào điện thoại

Ảnh minh họa: Brightside

Nhìn xuống điện thoại của bạn dẫn đến cổ bị "nhàu" và theo thời gian, chuyển động lặp đi lặp lại có thể làm hằn sâu các vết hằn và gây ra các nếp nhăn vĩnh viễn. Các chuyên gia khuyên bạn nên định vị điện thoại trước mặt khi sử dụng. Cách hack đơn giản này có thể khiến cổ bạn bị đau lúc đầu, nhưng việc nhìn thẳng về phía trước có thể ngăn hình thành các đường nhăn trên cổ.

6. Tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ chuyên khoa để có những phương pháp điều trị phù hợp

Ảnh minh họa: Brightside

Nếu bạn có đủ khả năng chi trả, có một số phương pháp điều trị vùng cổ không xâm lấn và phẫu thuật có thể kích thích collagen hoặc làm bong tróc các lớp da chết. Ví dụ, Kim Kardashian tiết lộ rằng bí quyết để có chiếc cổ trẻ trung của cô là điều trị bằng laser tăng sinh collagen.

Các quy trình thẩm mỹ khác như lột da bằng hóa chất và mài da vi điển có thể giúp cải thiện độ đàn hồi và vẻ ngoài của cổ. Tiêm botox cũng giữ cho các cơ không bị co lại và giúp làm săn chắc vùng da chảy xệ. Nhưng hãy nhớ tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ chuyên khoa trước khi tiến hành bất kỳ phương pháp điều trị nào.

7. Thực hiện các bài tập thể dục đầu đơn giản để ngăn ngừa hoặc giảm bớt "cổ gà tây"

Ảnh minh họa: Brightside

Có nhiều cách để thuần hóa "cổ gà tây" mà không tốn nhiều công sức của bạn. Cách tập luyện đơn giản là ngồi thẳng lưng và từ từ nâng đầu về phía sau cho đến khi cằm của bạn hướng lên trần nhà. Sau đó, ngậm miệng lại, thực hiện động tác "nhai" và lặp lại động tác này 20 lần. Một biến thể khác của bài tập này là chu môi thay vì nhai, như thể bạn đang "hôn".

Ngoài ra còn có bài tập nâng cổ, bạn sẽ nằm ngửa trên giường với đầu cúi xuống. Từ vị trí đó, cẩn thận dùng cơ cổ nâng đầu lên và lặp lại động tác này 5 lần. Những bài tập này có thể không nhất thiết giúp loại bỏ mỡ thừa, nhưng chúng có thể giúp săn chắc cơ, cải thiện lưu thông máu và ngăn cổ chảy xệ thêm.

Theo Brightside