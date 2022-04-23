7 tư thế yoga siêu hiệu quả để có vòng 1 đẹp hơn

Tư thế Virabhadrasana hay còn gọi là Tư thế chiến binh, sẽ không chỉ khiến bạn cảm nhận được sức mạnh của mình mà còn giúp bạn kéo dài thể tích lồng ngực và làm cho nó đàn hồi và hoạt động tốt hơn:

Tư thế hình tam giác

Tư thế Trikonasana hay còn gọi là Tư thế Tam giác, sẽ giải phóng và tăng cường sức mạnh cho lồng ngực của bạn, kéo giãn cột sống và cải thiện lưu lượng máu:

Đặt hai bàn chân của bạn cách xa nhau. Xoay bên trái 90 độ và bên phải 15 độ. Dùng tay trái chạm vào mắt cá chân trái (theo thời gian, bạn sẽ có thể đặt lòng bàn tay mở trên sàn) và duỗi thẳng cánh tay phải lên trên sao cho cánh tay tạo thành một đường thẳng. Giữ cho đầu gối và cột sống của bạn luôn thẳng. Ngửa mặt lên và nhìn vào các ngón tay của bạn. Sau đó lặp lại bài tập với bên còn lại.

Tư thế rắn hổ mang

Tư thế Bhujangasana hay còn gọi là Tư thế rắn hổ mang, giúp tăng thể tích phổi, kéo căng cơ ngực, tăng cường cơ bụng và cải thiện tư thế của bạn:

Nằm sấp và hít vào thật sâu. Từ từ nâng thân lên, đồng thời giữ cho phần dưới của bạn chạm sàn. Giữ thăng bằng trên chân và tay của bạn. Ngẩng đầu và nhìn lên. Từ từ thở ra và giả định vị trí ban đầu. Thử tăng thời gian giữ nguyên tư thế sau mỗi lần lặp lại.

Tư thế cánh cung

Tư thế Dhanurasana hay Tư thế cánh cung, được khuyên dành cho tất cả những ai bị đau lưng. Bài tập này giúp kéo giãn toàn bộ cột sống và tạo hình dáng đẹp cho bộ ngực của bạn:

Nằm sấp, thở ra, uốn cong đầu gối và nâng cao ra phía sau ngang đầu. Thử dùng tay giữ cổ chân của bạn. Bây giờ từ từ thở ra một lần nữa, đồng thời kéo chân và tay lên cao hết mức có thể. Hông và ngực của bạn phải nâng lên khỏi sàn, và bạn nên giữ thăng bằng trên bụng. Cố gắng giữ nguyên tư thế này trong 30 giây.

Tư thế hình bánh xe

Tư thế Chakrasana hay Tư thế bánh xe, giúp bạn kéo giãn lồng ngực, cột sống và cổ, giảm mệt mỏi và chữa đau đầu:

Nằm ngửa, đặt hai bàn chân rộng hơn vai một chút, sau đó kéo chúng về phía mông. Đặt hai tay sau đầu, úp lòng bàn tay xuống với các ngón tay hướng ra sau lưng. Thở ra và nâng cao ngực và hông của bạn cao nhất có thể. Cố gắng duỗi thẳng cánh tay của bạn hoàn toàn. Giữ nguyên tư thế này trong 30 giây.

Tư thế Headstand

Tư thế Salamba Sirsasana, hay tư thế Headstand rất hữu ích cho dây chằng và cơ của cột sống và lồng ngực. Nó cải thiện nhịp thở và lưu lượng máu, nhưng được khuyên cho những người có kinh nghiệm:

Đứng trên đầu gối của bạn và đặt cẳng tay của bạn trên sàn. Đan các ngón tay của bạn lại với nhau để tạo thành một cái bát, sau đó đặt đỉnh đầu của bạn lên tấm thảm sao cho phần sau đầu của bạn nằm trong 'cái bát'. Gập đầu gối, thở ra và nâng cao chân khỏi mặt đất. Duỗi thẳng chân lên trên và giữ nguyên như vậy trong 30 giây đến 2 phút tùy theo khả năng của bạn.

Tư thế lạc đà

Tư thế Ustrasana, hay Tư thế lạc đà, có tác dụng chống đau lưng. Nó cũng làm tăng thể tích phổi và củng cố lồng ngực:

Đứng trên đầu gối của bạn và kéo hai bàn chân của bạn lại với nhau. Từ từ uốn cong người về phía sau và đặt hai tay lên gót chân. Sau đó, cong lưng và kéo căng xương sườn. Đầu của bạn nên được kéo xuống sàn. Giữ nguyên như vậy trong 30 giây và đảm nhận vị trí ban đầu.

Theo Brightside