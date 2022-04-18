Chuối - "nàng thơ" vĩnh cửu của vẻ đẹp tự nhiên mà các nàng nên ưu ái

Chuối là một loại trái cây mạnh mẽ chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó giống như một nhân tố "tài năng" của dinh dưỡng. Chuối chứa nhiều kali, vitamin C và B6 rất hữu ích cho cả tóc và da. Kali trong trái cây giúp nuôi dưỡng làn da khô cũng như tóc khô. Theo chuyên gia sắc đẹp hàng đầu của Ấn Độ, Shahnaz Husain, chuối là người bạn tốt nhất của sắc đẹp.

Ảnh minh họa: Internet Chuối có thể được áp dụng như một mặt nạ cho cả tóc và mặt. Trái cây này có đặc tính phục hồi cao sẽ làm mất tác dụng của việc xử lý hóa chất và nhuộm màu nhiều lần. Chuối giúp nuôi dưỡng và làm săn chắc làn da của bạn, giúp bạn trông trẻ lâu hơn. Thêm sữa đông vào chuối trước khi bạn đắp dưới dạng mặt nạ sẽ rất tốt cho làn da. Nếu bạn đang gặp khó khăn với mái tóc khô, hãy thêm sữa đông vào bã chuối trước khi thoa lên tóc. Bạn cũng có thể thêm một thìa cà phê thêm glycerin hoặc mật ong nguyên chất. Dầu hạnh nhân cũng có tác dụng tương tự đối với mái tóc của bạn, giúp tóc được nuôi dưỡng, khỏe mạnh và bóng mượt.

Ảnh minh họa: Internet Chuyên gia làm đẹp tại Beauty Guru, Shahnaz Husain chia sẻ những lợi ích của chuối với độc giả như sau: "Là một phần của liệu pháp chăm sóc da mặt tại các tiệm của chúng tôi, chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc da mặt bằng trái cây sau khi mát-xa mặt. Nó ngày càng trở nên phổ biến. Khiến chúng tôi tin rằng loại trái cây này đang được quảng cáo rầm rộ vì khách hàng cũng đang lặp lại việc chọn chuối làm mặt da chăm da".

"Chúng tôi cũng sử dụng mặt nạ chuối cho tóc. Chúng tôi hêm sữa đông và mật ong trước khi áp dụng chăm sóc cho khách hàng. Kết quả thu được rất ấn tượng vì nó có tác dụng làm sạch và phục hồi tóc tuyệt vời. Nó làm cho tóc bóng, mượt và làm cho tóc bóng mượt do hàm lượng cao của vitamin C và B", chuyên gia làm đẹp chia sẻ thêm. Ảnh minh họa: Internet Chuyên gia làm đẹp chia sẻ một số cách đơn giản để sử dụng chuối để tăng cường sắc đẹp như sau.

Cách sử dụng mặt nạ: Bạn hãy nghiền chuối ra rồi thêm sữa đông. Mật ong. Trộn cho đến khi nó thành một hỗn hợp nhuyễn. Áp dụng cho tóc. Để trong 30 phút. Rửa sạch nó đi.

Bạn cũng có thể sử dụng cùng một mặt nạ trên khuôn mặt của mình. Kết quả sẽ rất tuyệt vời. Bạn sẽ có làn da mịn màng và căng tràn sức sống. Ảnh minh họa: Internet Chuối có xu hướng được trộn lẫn với các loại trái cây khác. Bạn có thể nhận được hiệu quả mong muốn từ việc đắp mặt trái cây hoặc mặt nạ cho tóc trộn các loại trái cây khác nhau. Bạn có thể bổ sung đu đủ chín, thêm một ít táo xay, cam cũng rất tốt.

Đu đủ có hàm lượng enzym cao nên nó trở thành một tác nhân tuyệt vời để làm sạch gàu trên da đầu.

Cam có vitamin C, vì vậy nó là một thành phần tuyệt vời để thêm vào chuối nếu bạn muốn cân bằng.

Táo có tác dụng làm sạch và săn chắc tuyệt vời khi chúng được trộn với chuối do chứa pectin. Có thể nói chuối là một trong những thực phẩm vô cùng bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe, không chỉ cho cơ thể mà còn cho cả làn da và mái tóc. Theo Times of India

Thuộc nằm lòng những quy tắc này, đảm bảo làn da sẽ khỏe đẹp từ bên trong Da đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể chúng ta, nó là lớp bảo vệ đầu tiên chống lại nhân tố bên ngoài, do đó, bắt buộc phải giữ cho nó khỏe mạnh nhất có thể.

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