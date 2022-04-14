Thuộc nằm lòng những quy tắc này, đảm bảo làn da sẽ khỏe đẹp từ bên trong

Mặc dù có một số yếu tố bên trong như di truyền, lão hóa, nội tiết tố, bệnh lối sống ảnh hưởng đến làn da, nhưng việc chăm sóc bên ngoài là điều chúng ta nên làm để đảm bảo sức khỏe làn da của mình ở mức đỉnh cao. Tiến sĩ Jaishree Sharad, Bác sĩ Da liễu Thẩm mỹ nổi tiếng hàng đầu gợi ý một số mẹo chăm sóc da để chống lại cái nóng mùa hè mà bạn nên lưu ý sau đây.

Mùa hè đến với chúng ta, những ảnh hưởng phổ biến có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng. Từ cháy nắng, các mảng tối cho đến mụn đầu đen hoặc mụn nhọt, đây là mùa chúng ta cần vệ sinh da để chăm sóc sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Đừng rửa mặt không, dùng sữa rửa mặt có chứa thành phần về sữa!

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Có một nỗi nhớ gắn liền với sữa vì nó đóng một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mặc dù sữa luôn là một phần của chế độ ăn uống của chúng ta, nhưng nó cũng được đưa vào các nghi thức chăm sóc của chúng ta như hoạt động như một chất tẩy rửa tự nhiên giúp loại bỏ bụi bẩn và tạp chất, đồng thời nuôi dưỡng làn da của chúng ta sáng khỏe tự nhiên.

Hãy chọn một loại sữa rửa mặt có thành phần tốt của sữa kết hợp với công dụng của nghệ giúp giảm 99,9% vi khuẩn gây mụn. Trong khi sữa có độ pH phù hợp nhất với làn da, các loại sữa rửa mặt này có tác dụng thanh lọc, làm sạch và làm dịu làn da của chúng ta để có một làn da sáng khỏe tự nhiên.



Thêm một số loại nước hoa dịu nhẹ vào kem dưỡng ẩm

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Lịch trình hoạt động thường khiến làn da của chúng ta mất nước, do đó, chúng ta phải sử dụng một loại kem dưỡng ẩm không nhờn sẽ ngay lập tức cung cấp cho làn da độ ẩm thiết yếu. Một loại kem dưỡng ẩm nhẹ được làm giàu với Dầu Jojoba và Vitamin E sẽ tiếp thêm sinh lực và thẩm thấu nhanh giúp làm mới làn da của bạn, để lại hương thơm độc đáo và làm cho da mịn màng, mềm mại, dẻo dai và khỏe mạnh ngay cả trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt nhất.

Nếu kem dưỡng ẩm nhẹ được bổ sung thêm hương thơm tươi mát, thì làn da không chỉ cảm thấy sảng khoái với kết cấu quyến rũ mà còn có thể tận hưởng hương thơm đi kèm với nó, đặc biệt là trong mùa hè. Người ta cũng có thể chọn các loại nước hoa khác nhau dựa trên tâm trạng hay sự lựa chọn của mình.



Lăn khử mùi: Một giải pháp cho việc chăm sóc da dưới cánh tay của bạn

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Da dưới cánh tay của chúng ta mỏng manh và trải qua rất nhiều điều do lối sống năng động của chúng ta. Khi cạo lông, tẩy lông, đổ mồ hôi, mặc trang phục bó sát, ma sát, va chạm, vết thâm,… vùng da dưới cánh tay cũng dễ phát triển các tế bào da chết, tạp chất và các vấn đề như da dưới cánh tay sần sùi, loang lổ.

Chọn loại lăn khử mùi có chứa 0% cồn và công thức thân thiện với da, lý tưởng cho việc chăm sóc da vùng dưới cánh tay. Ban cũng nên để ý đến những phương pháp ứng dụng trực tiếp mang lại làn da dưới cánh tay đẹp mịn màng cùng với các chất chống vi khuẩn ngăn vi khuẩn ngăn chặn mùi hôi lâu dài.



Kem dưỡng lô hội với SPF15

Nha đam chắc chắn là một loại thực phẩm yêu thích dành cho làn da để thêm vào giỏ hàng của bạn trong khi lập bản đồ hướng dẫn chăm sóc da của bạn. Nha đam không chỉ làm dịu da khi nhiệt độ khắc nghiệt mà còn giúp ngậm nước và giữ cho da mát lạnh. Hãy tặng cho làn da của bạn sự tốt lành của một loại kem dưỡng thể có SPF15 không chỉ dưỡng ẩm cho làn da của bạn mà còn bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Sữa dưỡng thể có huyết thanh cấp ẩm sâu giúp khóa độ ẩm và mang lại cho làn da cảm giác mềm mại và mịn màng suốt ngày đêm.

Thay xà phòng bằng sữa tắm dịu nhẹ dưỡng ẩm

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Xà phòng có tác dụng khắc nghiệt hơn trên da của bạn. Làn da của bạn trong mùa hè cần được giải nhiệt bằng các loại sữa tắm chăm sóc và dưỡng ẩm. Còn gì tuyệt hơn khi được thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi với một vòi hoa sen thật sảng khoái đúng không nào?

Chọn một loại sữa tắm sẽ chăm sóc làn da của bạn một cách tự nhiên và giúp da sảng khoái ngay lập tức. Hương thơm của hoa súng, frangipani hoặc chanh có thể làm tăng thêm trải nghiệm tắm thơm của bạn. Điều quan trọng là phải tẩy sạch tế bào chết, giữ da sạch nhưng cũng rất quan trọng là phải nhẹ nhàng với làn da của bạn. Một loại sữa tắm tốt với thành phần xơ mướp mềm mại giúp tiêu diệt vi trùng, làm sạch bụi bẩn, dầu thừa, mùi hôi, mồ hôi trên da đồng thời giữ cho da luôn mềm mại, mịn màng và tươi mát.

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Và trên tất cả, luôn bỏ sung nước là điều tối ưu! Giống như việc chúng ta uống nước và giữ nước trong suốt mùa hè, chúng ta cần cung cấp nước cho làn da bằng cách cung cấp lượng dinh dưỡng dồi dào cần thiết để chống chọi với nhiệt độ khắc nghiệt của mùa hè và tăng cường sức khỏe làn da để có được những điều tốt đẹp nhất trong năm sắp tới! Ngoài ra, chúng ta cần theo dõi chế độ ăn uống, tập luyện và ngủ nghỉ để duy trì sức khỏe làn da tốt.

Theo Times of India