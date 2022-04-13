Tổng hợp những tông màu xanh đen đẹp nhất và cách nhuộm

Đây là một màu sắc có sự pha trộn hoàn hảo giữa màu sắc tông đậm và trầm, có nghĩa là nếu trong môi trường ánh sáng bình thường màu tóc của bạn sẽ có màu sắc nghiêng hơn về tông màu đen, giúp bạn không quá nổi bật nhưng cũng đủ để gây ấn tượng với người đối diện

Màu tóc xanh đen hay còn gọi là màu xanh denim. Đây là một màu sắc có sự pha trộn hoàn hảo giữa màu sắc tông đậm và trầm, có nghĩa là nếu trong môi trường ánh sáng bình thường màu tóc của bạn sẽ có màu sắc nghiêng hơn về tông màu đen, giúp bạn không quá nổi bật nhưng cũng đủ để gây ấn tượng với người đối diện.

Một trong những cách đơn giản nhất để thay đổi diện mạo đó chính là nhuộm tóc. Trong đó màu tóc xanh đen được xem là lựa chọn an toàn cho các cô nàng muốn phá cách nhưng còn e ngại. Nếu đây là lần đầu tiên bạn nhuộm màu xanh đen sành điệu thì hãy lưu ý một số điểm sau:

Tuy nhiên khi bạn bước ra ngoài môi trường nhiều sáng hoặc dưới ánh sáng mặt trời, tông màu đen lại nhường đất diễn nhiều hơn cho tông màu xanh, giúp bạn trở nên nổi bật và cực kỳ thu hút. Bất cứ khi bạn xuất hiện ở đâu cũng sẽ thu hút mọi người với màu xanh tuyệt đẹp, đặc biệt là trong những ngày hè nắng nóng như hiện nay.

2.1. Nhuộm tóc màu xanh đen hợp với màu da nào?

Nhuộm tóc màu xanh đen được lấy cảm hứng từ nước biển với những gợn sóng tạo nên sự hòa quyện đẹp mắt. Tóc màu xanh đen chắc chắn sẽ phù hợp hơn đối với những cô nàng da trắng, hoặc người có làn da sáng màu một tí. Tuy vậy, với những kỹ thuật độc đáo, tóc màu xanh đen có thể hoàn toàn “biến tấu” thành nhiều gam màu khác lạ với nhau để phù hợp trên nhiều làn da.

Nếu bạn muốn nhuộm màu xanh đen nhưng lại không muốn nó quá nổi bật với sắc xanh thì bạn đừng quá lo lắng. Bởi kiểu tóc này có nhiều màu sắc khác nhau, tùy vào việc bạn thay đổi sắc xanh và đen hoặc kết hợp với một màu sắc độc đáo khác.

2.2. Tóc màu xanh đen có hợp với da ngăm không?

Đây là một trong những câu hỏi được nhiều bạn thắc mắc. Làn da ngăm đen trông khỏe khoắn nhưng khi lựa chọn màu nhuộm bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng. Thông thường các nhà tạo mẫu tóc sẽ khuyên bạn hạn chế nhuộm những gam màu nổi bật. Mà bạn nên chọn những gam màu trung tính, trầm một tí như: nâu chocolate, đỏ rượu… những màu sắc này có thể sẽ phù hợp hơn cả với người có làn da khỏe khoắn như bạn.

Thông thường các nhà tạo mẫu tóc sẽ khuyên bạn hạn chế nhuộm những gam màu nổi bật

Tuy nhiên nếu bạn là một cô gái cá tính, luôn hứng thú với mọi sự thay đổi thì chẳng có lý do gì mà bạn từ chối nhuộm tóc màu xanh đen. Với màu tóc này bạn sẽ trông rất fancy.

2.3. Chọn nhà tạo mẫu tóc nhiều kinh nghiệm

Chọn nhà tạo mẫu tóc nhiều kinh nghiệm để nhuộm tóc, nghe thì có vẽ phi lý. Nhưng để tạo kiểu tóc màu xanh đen đúng chuẩn không hề dễ dàng. Màu tóc này cần đến những chuyên gia tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Họ là những người biết mái tóc của bạn cần gì, pha màu thế nào để màu xanh đen lên đẹp nhất. Bên cạnh đó họ còn xem xét màu da của bạn để đưa ra quyết định phù hợp.

2.4. Kỹ thuật nhuộm

Dù là màu sắc có tone tối nhưng khi nhuộm, tóc xanh đen vẫn cần được làm sáng. Mái tóc của bạn sẽ cần làm sáng càng nhiều càng tốt để có thể lên màu đẹp nhất. Vì thế đừng quá ngạc nhiên khi thợ làm tóc tẩy màu đen trên tóc của bạn. Điều này cũng khiến cho màu xanh đen tồn tại lâu hơn, hạn chế tối đa sự xuống màu.

Trước khi bắt đầu nhuộm tóc, bạn hãy nhớ bảo vệ làn da của mình. Bạn có thể thoa 1 ít vaseline ở chân tóc, tai và cổ của mình. Điều này sẽ ngăn chặn thuốc nhuộm dính lên da. Ngoài ra, mặc quần áo cũ sẽ bảo vệ da và tránh bị thuốc nhuộm vấy bẩn.

2.5. Nhuộm tóc màu xanh đen có cần tẩy tóc không?

Nếu bạn có mái tóc tối màu, bạn sẽ cần tẩy tóc trước khi nhuộm. Bởi vì với tóc tối màu, thuốc nhuộm có thể không lên màu đẹp và chuẩn như tóc sáng màu. Trong khi đó tẩy tóc chính là cách giúp làm màu tóc của bạn sáng hơn. Chính vì vậy mà màu nhuộm sẽ chuẩn và đẹp chính xác như ý muốn của bạn.

Quá trình tẩy tóc có thể gây ra tình trạng bỏng rát, ngứa ngáy da đầu. Dưới tác động của chất tẩy, da đầu bạn có thể bỏng rát như lửa đốt, cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, không có quá trình làm đẹp nào mà không phải trải qua gian nan. Da đầu sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi việc này trong một vài hôm. Nhưng bạn sẽ sở hữu mái tóc màu xanh đen đẹp tuyệt ngay sau đó!

Tẩy tóc chính là cách giúp làm màu tóc của bạn sáng hơn. Chính vì vậy mà màu nhuộm sẽ chuẩn và đẹp chính xác như ý muốn của bạn

Một lưu ý khi bạn nhuộm tóc màu xanh đen là màu tóc sẽ không lên ngay mà phải qua thời gian từ 2 đến 3 ngày. Mái tóc của bạn cũng cần có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi trước khi hấp thụ màu và chuyển sang màu xanh đen bạn mong muốn.

2.6. Sau một thời gian tóc màu xanh đen phai ra màu gì?

Nhìn chung màu tóc xanh đen sẽ phai màu dần sau vài tháng nhuộm sang màu vàng hoặc màu trắng vàng. Do đó sau vài tháng bạn nên tới nhuộm lại hoặc có thể chuyển sang màu khác nếu thích. Tuy nhiên hãy nhớ chăm sóc tóc thật tốt vì việc thay đổi màu tóc quá thường xuyên có thể sẽ khiến tóc bạn trở nên yếu hơn và thiếu dưỡng chất.

III. Top những tông màu xanh đen đẹp cho bạn gái lựa chọn

Bạn đang không biết mình có hợp với màu xanh đen hay không? Thì phần tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những tông màu xanh đen đẹp để bạn có nhiều sự lựa chọn hơn cho mái tóc của mình.

3.1. Tóc nhuộm màu xanh đen nguyên thủy

Màu tóc xanh đen nguyên thủy là một trong những màu tóc truyền thống hòa trộn 50/50 giữa các tông màu tạo vẻ cân bằng không quá nổi bật cũng không quá chìm. Màu tóc này phù hợp với mọi loại da từ ngăm đen đến trắng sáng, trưng diện màu tóc này giúp bạn thể hiện được những nét cá tính rất riêng và khác biệt.

Đây được xem là một trong những màu được nhiều chị em yêu thích bởi khả năng làm sáng da không thể chê của nó. Khi nhuộm màu này da của bạn có thể được nâng lên vài tông. Trông bạn sẽ cá tính và trưởng thành hơn với màu tóc này.

3.2. Tóc nhuộm màu xanh đen khói bạc

Tóc màu xanh đen khói bạc là một trong những xu hướng được nhiều tín đồ làm đẹp lựa chọn. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại tạo ra nét thu hút quyến rũ cho người đối diện.

Tóc màu xanh đen khói bạc là một trong những xu hướng được nhiều tín đồ làm đẹp lựa chọn

Trong năm 2022 này màu tóc xanh đen khói bạc vẫn chưa thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Một chút ánh khói là sự tô điểm thú vị trên mái tóc khiến bạn trở nên ma mị và cuốn hút hơn. Với màu tóc này, bạn sẽ khiến mọi người tập trung hết sự chú ý vào bạn đấy.

3.3. Tóc nhuộm Ombre xanh đen

Có rất nhiều kiểu ombre, nhưng tóc được nhuộm màu ombre xanh đen vẫn chưa bao giờ lỗi mốt và liên tục được các sao lăng-xê nhiệt tình. Điều này chứng tỏ đây là màu rất dễ dùng và hợp với nhiều màu da cũng như hình dạng gương mặt.

Bạn có thể lựa chọn kiểu tóc sao cho phù hợp với gương mặt rồi nhuộm màu ombre xanh đen, chắc chắn nó sẽ làm bạn hài lòng.

3.4. Tóc màu xanh tím đen

Kiểu tóc màu xanh tím đen là một trong những màu tóc nhuộm vô cùng nổi bật rực rỡ. So với những màu tóc sáng thì màu tóc này không chỉ cuốn hút mà khiến bạn trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Cũng giống như những màu khác. Với màu tóc này để lên đúng màu tóc bạn cần phải tẩy tóc vì vậy cần có chế độ chăm sóc hợp lý để tránh tóc hư tổn.

3.5. Tóc nhuộm màu xanh đen Denim

Một màu xanh đen cực kì thời thượng và sành điệu dành cho những cô nàng cá tính. Một chút ánh xanh denim sẽ giúp tóc bạn nổi bật hơn khi có ánh sáng. Tuy nhiên khi ở trong phòng hay nơi tối hơn, tóc của bạn không hề chói hay gây khó chịu với người nhìn.

Đây là một trong những màu tóc phù hợp với mọi làn da và phong cách trang điểm, tóc màu xanh đen Denim được mệnh danh là màu tóc có thể gây ấn tượng với mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

3.6. Tóc nhuộm màu xanh đen ánh rêu

Một biến thể khá đặc biệt của tóc màu xanh đen đó là xanh đen ánh rêu. Sự kết hợp này tạo nên độ chuyển sắc vừa phải, không hề có cảm giác cứng mà còn rất uyển chuyển. Khiến cho tóc của bạn như một bức tranh 3D tuyệt đẹp.

Một biến thể khá đặc biệt của tóc màu xanh đen đó là xanh đen ánh rêu. Sự kết hợp này tạo nên độ chuyển sắc vừa phải, không hề có cảm giác cứng mà còn rất uyển chuyển

Tóc màu xanh đen ánh rêu là một trong những màu tóc mới lạ được nhiều người yêu thích lựa chọn. Màu sắc này giúp tôn da không hề kén da cũng như gây hư tổn cho tóc. Với tông màu này mái tóc sẽ có độ chuyển màu rất hợp, không tạo cảm giác quá gắt, lạnh lùng như xanh đen khói bạc mà nghiêng hơn về phần nữ tính.

3.7. Tóc nhuộm màu xanh đen Highlight

Nếu bạn là cô gái tinh nghịch và hoạt bát. Vậy hãy thử màu tóc này xem sao. Một vài sợi móc light sẽ khiến tổng thể mái tóc trở nên hài hòa hơn, cũng có thể là sự phá cách nếu bạn chọn những màu light sáng. Điều này là tùy thuộc vào bạn, nếu bạn thích làm mình trở nên nên nổi bật hơn thì ngại gì mà không thử.

IV. Những ưu điểm khi nhuộm tóc màu xanh đen

4.1. Màu tóc tinh tế sành điệu trẻ trung và cá tính

Đây là màu tóc đen truyền thống của người châu Á với phần ánh xanh độc đáo giúp bạn truyền tải được sự tinh tế cá tính của người nhuộm.

4.2. Tương thích cao với môi trường học đường, công sở

Với những bạn là học sinh, sinh viên kể cả là những cô nàng công sở muốn thể hiện cá tính của mình nhưng lại không được vượt quy định cho phép. Thì màu tóc xanh đen chính là lựa chọn của bạn. Với màu tóc này bạn hoàn toàn tự tin khi đi gặp gỡ đối tác hay tiệc tùng.

Trưng diện màu tóc này bạn sẽ không quá nổi bật, chỉ dưới điều kiện ánh sáng ngoài trời mới lên màu xanh rõ rệt giúp bạn luôn nổi bật cuốn hút.

4.3. Dễ dàng kết hợp các kiểu tóc và trang phục

Sở hữu kiểu tóc này bạn có thể dễ dàng kết hợp với các kiểu trang phục và kiểu tóc khác nhau mang đến diện mạo thời thượng hấp dẫn.

Bạn có thể dễ dàng kết hợp màu xanh đen với các kiểu tóc, xoăn, uốn… phù hợp với từng gương mặt cũng như các loại trang phục khác nhau.

V. Cách chăm sóc màu tóc xanh đen

Màu tóc xanh đen giúp bạn sở hữu diện mạo mới lạ nhưng để mái tóc khỏe và trẻ trung hơn bạn cần đề ra những chế độ chăm sóc phù hợp. Cụ thể như:

Thứ nhất, bạn nên tránh gội đầu nhiều và thường xuyên khiến tóc bị phai màu. Nên sử dụng những loại dầu gội chuyên cho tóc nhuộm để chăm sóc tốt hơn.

Thứ hai, tuyệt đối không sử dụng nước nóng khi gội đầu chỉ nên sử dụng nước mát vì sẽ giúp kéo dài được độ sáng của màu tóc.

Thứ ba, Hạn chế sử dụng các loại máy sấy tóc hay máy uốn khiến tóc dễ bị phai màu. Tránh tiếp xúc với nhiều ánh nắng mặt trời khiến tóc bị hư tổn.

VI. Cách nhuộm tóc màu xanh đen tại nhà

Bạn là một cô nàng bận rộn, không có thời gian đến các Salon tóc để làm đẹp. Thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các sản phẩm nhuộm tóc tại nhà. Phần tiếp theo của bài viết chúng tôi sẽ tổng hợp một số bước cơ bản để bạn có thể tự nhuộm màu xanh đen ngay tại nhà mà không cần tới Salon.

Bạn là một cô nàng bận rộn, không có thời gian đến các Salon tóc để làm đẹp. Thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các sản phẩm nhuộm tóc tại nhà

Bước 1: Gội đầu bằng dầu gội và không sử dụng dầu xả.

Bước 2: Trộn thuốc theo hướng dẫn có trên hộp thuốc nhuộm.

Bước 3: Bắt đầu thoa thuốc nhuộm lên mái tóc của bạn. Bạn hãy nhớ bắt đầu thoa từ phần đuôi tóc trước. Nếu không phần chân tóc của bạn sẽ là 1 màu khác hoàn toàn.

Bước 4: Chia tóc thành từng phần nhỏ rồi thoa thuốc nhuộm lên.

Bước 5: Sử dụng kẹp để chia tóc thành nhiều phần. Hoặc bạn có thể dùng giấy bạc che phủ các sợi tóc màu và tránh xa mái tóc tự nhiên của mình.

Bước 6: Bạn ủ tóc theo thời gian quy định trên hộp thuốc nhuộm. Sử dụng mũ tắm che mái tóc và để yên cho thuốc nhuộm thấm vào tóc. Bạn hãy hẹn giờ rồi tranh thủ làm các công việc khác.

Cuối cùng bạn hãy gội sạch tóc bằng nước lạnh. Nếu hộp thuốc nhuộm đi kèm với dầu gội và dầu xả, thì hãy sử dụng dầu gội và dầu xả đó. Nếu không, bạn chỉ cần gội sạch tóc với nước là được. Một số nhà tạo mẫu cho biết sử dụng nước giấm giúp giữ độ bóng cho tóc lâu hơn. Bạn chỉ cần trộn nước và giấm trắng với tỷ lệ như nhau rồi dùng nó xả tóc. Tuy nhiên bạn đừng lạm dụng nó. Bạn nhớ để tóc khô tự nhiên sẽ có kết quả tốt nhất.

Trên đây, chúng tôi đã tổng hợp và phân tích các thông tin liên quan đến tóc màu xanh đen. Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã có những hiểu biết cơ bản về tóc màu xanh đen, để có những sự lựa chọn màu tóc phù hợp với bản thân mình.