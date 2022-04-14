Tổng hợp 15+ kiểu tóc layer ngắn nam hot nhất

Tóc tỉa layer nam là một kiểu tóc được cắt thành nhiều lớp, các lớp tóc được thiết kế xếp chồng lên nhau.

Tóc layer sở hữu độ thời thượng cùng một phong cách độc đáo, dễ cuốn hút người đối diện nên rất được yêu thích. Làm sao để chọn được kiểu tóc layer hợp với khuôn mặt? Bạn đã hình dung ra kiểu tóc layer dành cho nam là kiểu như thế nào chưa? Kiểu tóc tỉa layer nào là đẹp nhất?

Vẫn giữ được sức hút đáng kể dù đã xuất hiện khá lâu. Đây là lựa chọn phù hợp với dù là thanh niên hay bậc trung niên. Từ một kiểu tóc ngắn đẹp nam đơn giản, nay lại được biến tấu một cách đa dạng, phong cách để hợp với xu hướng mới.

Ở phần đuôi tóc thường được tỉa hơi bầu hoặc là tỉa nhọn tùy theo lựa chọn. Kiểu tóc có phần tóc mái tương đối dài là điểm nhấn khiến chúng ta bị ấn tượng ngay lần đầu với kiểu tóc này. Thường là từ 8-10cm. Tóc mai và tóc gáy cũng không được cắt quá ngắn.

Đây là kiểu tóc có nguồn gốc từ các chàng trai Hàn Quốc. Do đó, chúng dễ dàng phù hợp với đàn ông Việt bởi sự tương đồng về gu ăn mặc cũng như khuôn mặt. Theo đó, nếu bạn là người đam mê về thời trang thì nhất định nên tìm hiểu và lựa chọn cho mình một kiểu ưng ý nhé.

II. Những kiểu tóc layer ngắn nam hot nhất

1. Tóc layer nam ngắn tỉa gọn tóc mái

Thêm một gợi ý tóc nam layer ngắn bắt mắt rất được lòng anh em sành chơi tóc đó là tóc layer nam ngắn tỉa gọn tóc mái. Đây là cách tạo kiểu tóc giúp anh em hack tuổi và rất hợp trend.

Tóc layer nam ngắn tỉa gọn tóc mái là cách tạo kiểu tóc giúp anh em hack tuổi và rất hợp trend

Ưu điểm tóc layer nam ngắn tỉa gọn tóc mái:

Mang lại phong cách trẻ trung năng động.

Chăm sóc, nhuộm màu và tạo kiểu cá nhân dễ dàng.

Kiểu tóc đơn giản phù hợp nhiều môi trường làm việc, học tập.

Cách tạo kiểu tóc layer nam này như sau, đầu tiên cần cắt phần tóc 2 bên tai sát một chút. Tiếp theo, áp dụng kỹ thuật cắt điêu luyện để tỉa đi phần tóc đỉnh đầu ngắn vừa phải, lởm chởm xung quanh theo chiều ngược về sau.

Kiểu tóc nam ngắn chất này rất được ưa chuộng, bạn tha hồ đốn tim các cô nàng nhé!

2. Tóc layer nam ngắn mái bằng

Kiểu tóc layer mái bằng khá thịnh hành ở Hàn Quốc. Sở hữu độ cute lạc lối siêu đáng yêu, đây là kiểu tóc khiến hội chị em phụ nữ luôn phải ngất ngây mỗi khi bắt gặp. Thay vì lựa chọn những kiểu tóc đơn điệu khác, hãy chọn kiểu tóc layer ngắn để thay đổi diện mạo để tìm kiếm được tình yêu đích thực.

Tóc layer nam ngắn mái bằng là kiểu tóc dành riêng cho những anh chàng sở hữu một khuôn mặt gầy, dài, trán cao

Tóc layer thích hợp với mọi loại khuôn mặt. Đặc biệt, đây là kiểu tóc dành riêng cho những anh chàng sở hữu một khuôn mặt gầy, dài, trán cao. Chúng sẽ mang lại gương mặt trở nên cân đối, hài hòa hơn rất nhiều. Đối với những ai có một gương mặt góc cạnh thì tóc layer sẽ giúp che đi khuyết điểm rất tốt.

3. Kiểu tóc layer nam ngắn Hàn Quốc

Trong làng thời trang tóc nam hiện nay, có thể nói rằng kiểu tóc đẹp layer Hàn Quốc luôn giữ vững ngôi vương. Với những lớp tóc được tỉa layer hoàn hảo, các gợn tóc rối bời trông thật tuyệt vời.

Không chỉ vậy, đây là kiểu tóc layer nam đẹp có khả năng làm tôn lên các đường nét trên khuôn mặt cũng như giấu đi các khiếm khuyết của bạn.

Đặc điểm của kiểu tóc này đó là không cạo sát tóc hai bên mà vẫn cắt theo phong cách đơn giản. Riêng phần tóc mái sẽ là điểm nhấn giúp mọi chàng trai trở nên tự tin trước đám đông.

Những lớp tóc được tỉa layer hoàn hảo, các gợn tóc rối bời trông thật tuyệt vời

4. Kiểu tóc layer ngắn cho nam với màu đen quyến rũ

Vừa giữ được sự thanh lịch mà vẫn sở hữu một style mới, đây chính là kiểu tóc đẹp nam ngắn thích hợp bạn không nên bỏ qua.

Tóc layer nam ngắn với màu đen quyến rũ

Thay vì phải nhuộm xanh đỏ hay bất cứ màu sắc nổi bật nào khác, chỉ màu đen thôi là đã quyến rũ vô cùng.

Không chỉ vậy, màu đen cũng là màu tóc được yêu thích dù ở thời đại nào. Chúng không hề lỗi mốt mà còn giúp tông da trở nên sáng hơn.

5. Kiểu tóc layer nhuộm màu nâu tây cho chàng lãng tử

Hiếm có anh chàng nào dám ngó lơ phong cách tóc mới sành điệu này. Đây được biết đến là kiểu tóc này được tỉa layer vô cùng thời thượng, được nhuộm màu tóc nâu tây mang đậm phong cách Hàn Quốc.

Layer nam với màu nâu tây lịch lãm

Với kiểu tóc quá đỗi đơn giản, trẻ trung này, bạn sẽ không phải lo bị lỗi mốt. Chỉ cần diện với áo sơ mi, phối cùng quần jean mà không cần phải thêm bất cứ phụ kiện nào.

6. Tóc layer nam ngắn cạo hai bên

Nét khác biệt của kiểu tóc này so với các kiểu tóc layer nam ngắn khác đó chính là tóc hai bên được cạo sát đầu.

Đây là kiểu tóc có phần giống với kiểu tóc undercut. Chỉ có điểm khác biệt ở phần tóc mái lại có một chút mới lạ, là các sợi được cắt tỉa một cách ngẫu nhiên.

Kiểu tóc không chỉ đậm chất Hàn Quốc mà còn giúp mang lại cá tính riêng

Đây là kiểu tóc không chỉ đậm chất Hàn Quốc mà còn mang đến nét cá tính riêng. Đặc biệt, còn có thể kết hợp với nhiều set đồ đa dạng.

7. Tóc layer nam ngắn mái thưa

Mái thưa là cách cắt tóc phổ biến ở nữ giới. Bên cạnh đó, chúng cũng là kiểu tóc dành cho các anh chàng sành điệu.

Hiện nay, có nhiều biến tấu tóc layer nam ngắn mái thưa hiện đại rất được ưa chuộng tại nhiều barber shop.

Hiện nay, có nhiều biến tấu tóc layer nam ngắn mái thưa hiện đại rất được ưa chuộng tại nhiều barber shop

Ưu điểm tóc layer nam ngắn mái thưa:

Mang lại phong cách riêng.

Tăng vẻ trường thành và phong độ.

Kiểu tóc gọn gàng mát mẻ phù hợp cả thời tiết nóng.

Mang lại sự độc đáo và duyên dáng nhưng tóc mái thưa vẫn không làm giảm bớt đi nét đẹp nam tính, mạnh mẽ của các đấng mày râu.

Anh em có thể sở hữu một diện mạo hoàn hảo khi chỉ cần dùng một chút sáp vuốt tóc thôi.

8. Tóc layer nam ngắn cạo 2 bên mái ngố

Khá giống với kiểu tóc undercut, tuy nhiên điểm khác biệt của tóc layer nam ngắn cạo 2 bên mái ngố đó là ở phần mái ngố được biến tấu và cắt tỉa sao cho phù hợp.

Khá giống với kiểu tóc undercut, tuy nhiên điểm khác biệt của tóc layer nam ngắn cạo 2 bên mái ngố đó là ở phần mái ngố được biến tấu và cắt tỉa sao cho phù hợp

Đây là một trong các kiểu tóc nam ngắn gọn đậm chất Hàn Quốc thu hút nhiều chàng trai.

Ưu điểm tóc layer nam ngắn cạo 2 bên mái ngố:

Gọn gàng, mát mẻ và tạo sự ưa nhìn.

Ít tốn thời gian chăm sóc và dưỡng tóc.

Vô cùng trẻ trung cá tính.

Kiểu tóc nam ngắn đẹp này sở hữu nhiều ưu điểm sẽ giúp mang lại cá tính riêng cho các chàng trai. Mái ngố chính là điểm nhất đáng yêu cho mẫu tóc này.

Kiểu tóc này chính là một gợi ý rất hoàn hảo với những anh em là người yêu thích thời trang và thường xuyên thay đổi phong cách ăn mặc.

9. Tóc layer nam ngắn mái dài

Mặc dù rất đơn giản nhưng tóc layer nam ngắn mái dài vẫn luôn là lựa chọn thu hút giới trẻ. Với những đường kéo của người thợ cắt tỉa layer kết hợp chăm chút phần mái. Các nam thần có thể lựa chọn side part hay two block đều phù hợp.

Tóc layer nam ngắn mái dài

Ưu điểm tóc layer nam ngắn mái dài:

Là kiểu tóc cực chất phù hợp những chàng trai lãng tử và quý ông phong độ.

Tạo kiểu và nhuộm màu sắc dễ dàng.

Phong cách trưởng thành nhưng vẫn năng động.

Đây là kiểu tóc rất phù hợp với chất tóc mượt mà của các chàng trai châu Á. Do đó, chúng được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc, Trung Quốc hay Việt Nam lựa chọn.

10. Tóc layer nam ngắn uốn xoăn

Kiểu tóc layer nam ngắn uốn xoăn là lựa chọn mà những anh em sở hữu mái tóc dày có thể tham khảo. Đây là kiểu tóc mang đến diện mạo trẻ trung hoàn mỹ và rất ấn tượng.

Ưu điểm tóc layer nam ngắn uốn xoăn:

Tạo được nét riêng cho bản thân.

Phù hợp với mọi môi trường và công việc.

Kiểu tóc đẹp, độc và lạ.

Để tạo được từng lớp tóc được tỉa layer có được độ phồng và bồng bềnh đẩy lãng tử, bạn cần sở hữu tóc dày. Với kiểu tóc layer nam ngắn này, khối lượng tóc trên đỉnh đầu trông bớt dày và giúp cho khuôn mặt dần trở nên cân đối, hài hòa hơn.

Kiểu tóc layer nam ngắn uốn xoăn là lựa chọn mà những anh em sở hữu mái tóc dày có thể tham khảo

11. Tóc layer nam ngắn phong cách undercut

Thêm một kiểu tóc nam đẹp mà bạn không nên bỏ qua đó là layer nam ngắn phong cách undercut. Được biết đây là kiểu tóc nam layer ngắn hot hit tại các barber shop.

Kết hợp cắt lớp phần mái nhẹ nhàng phong cách tóc này sẽ mang đến anh em có diện mạo sáng sủa, đẹp trai và cực trẻ trung.

Ưu điểm tóc layer nam ngắn phong cách undercut:

Giữ nếp và tạo kiểu dễ dàng.

Phối màu và trang phục tăng phần nam tính.

Phù hợp với nhiều khuôn mặt.

Có thể kết hợp tóc tỉa layer nam ngắn phong cách undercut với rất nhiều gam màu tóc và ở gam màu nào chúng cũng tạo nên sự hoàn hảo và khác biệt.

Tóc layer nam ngắn phong cách undercut

12. Tóc layer nam ngắn tóc thẳng

Phong cách tóc layer nam ngắn tóc thẳng là lựa chọn phù hợp với những ai sở hữu mái tóc thẳng tự nhiên. So với những kiểu layer thường phối màu để tạo được sự nổi bật, đây là kiểu tóc được rất nhiều stylist khuyên nên giữ màu tóc đen truyền thống.

Ưu điểm tóc layer nam ngắn tóc thẳng:

Không tốn quá nhiều thời gian chăm sóc.

Mang lại nét thanh lịch.

Không cầu kì, ít tốn thời gian tạo kiểu.

Tuy đơn giản nhưng đây là kiểu tóc dễ dàng tạo hiệu ứng cuốn hút mạnh mẽ. Phù hợp với những mái tóc có phần hư tổn hay tóc yếu.

Phong cách tóc layer nam ngắn tóc thẳng là lựa chọn phù hợp với những ai sở hữu mái tóc thẳng tự nhiên

13. Tóc layer nam ngắn kết hợp quiff

Một trong những kiểu tóc nam đẹp nhất mọi thời đại phải kể đến đó là tóc layer nam ngắn kết hợp Quiff. Ở bất kỳ biến tấu nào Quiff cũng thể hiện dấu ấn khác biệt, độc đáo.

Ưu điểm kiểu tóc layer nam ngắn kết hợp Quiff:

Chăm sóc và tạo kiểu dễ dàng.

Phối được với nhiều kiểu trang phục từ truyền thống đến hiện đại.

Cá tính, thu hút người nhìn.

Với kiểu tóc này, bạn sẽ nhận thấy phong cách quý ông lịch lãm của mình được tôn lên rất triệt để.

Kết hợp từng lớp tóc mái vuốt quiff cùng kỹ thuật tỉa tầng của layer sẽ giúp giảm độ dày tóc mà vẫn duy trì độ bồng bềnh nhất định.

Kiểu tóc short quiff sẽ giúp bạn trở nên nam tính và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Ở bất kỳ biến tấu nào Quiff cũng thể hiện dấu ấn khác biệt, độc đáo

14. Tóc layer nam ngắn uốn xoăn nhẹ

Mái tóc layer nam ngắn uốn xoăn nhẹ chính là sự lựa chọn rất đáng cân nhắc với những anh em yêu thích sự cầu kì và kiểu cách. Kiểu tóc này sẽ giúp bạn trông sang trọng và nổi bật.

Layer nam uốn xoăn nhẹ

Ưu điểm tóc layer nam ngắn uốn xoăn nhẹ:

Tạo sự khác biệt, tạo điểm nhấn cho bản thân.

Dễ phối hợp với nhiều kiểu quần áo.

Tóc trông sẽ dày hơn và bồng bềnh hơn.

Kiểu tóc này sẽ tạo nên diện mạo rất ấn tượng và cuốn hút. Tuy nhiên, bạn sẽ mất một chút thời gian để tạo kiểu và chăm sóc. Đồng thời, anh em cũng có thể chọn cách tỉa từng lớp tóc ngắn xoăn sóng nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng hợp mốt.

15. Tóc layer nam ngắn trán cao

Tuy có phần ngố nhưng tóc layer nam ngắn trán cao là kiểu tóc tạo nên những hiệu ứng rất đặc biệt. Mang đến vẻ ngoài ngộ nghĩnh nhưng không kém phần đáng yêu, đây là kiểu tóc được lòng nhiều anh em và đang dần trở thành một phong cách thời trang được nhiều người theo đuổi.

Ưu điểm tóc layer nam ngắn trán cao:

Che đi khuyết điểm gương mặt cũng như phần trán cao.

Mang đến vẻ trẻ trung và năng động cho các bạn nam.

Kiểu tóc đáng yêu và ngộ nghĩnh

Những lớp tóc tỉa layer phủ trước trán vẫn đủ sức mang lại sự cổ điển pha chút hiện đại và đầy phong cách. Đây là kiểu tóc hack tuổi và che được những khuyết điểm nhất định.

Tuy có phần ngố nhưng tóc layer nam ngắn trán cao là kiểu tóc tạo nên những hiệu ứng rất đặc biệt

16. Tóc layer nam ngắn Nhật Bản

Kiểu tóc layer nam ngắn Nhật Bản tuy đơn giản nhưng lại tạo nên ấn tượng không ngờ. Đây là kiểu tóc đã từng làm mưa làm gió tại showbiz Việt. Mẫu tóc này Vẻ đẹp nam tính cũng như thanh lịch rất được lòng các bạn nữ.

Tóc layer nam ngắn Nhật Bản

Ưu điểm tóc layer nam ngắn Nhật Bản:

Mang lại nét nam tính và chững chạc cho những bạn nam.

Không cần tốn thời gian chăm sóc và tạo kiểu.

Tạo cảm giác nhìn tóc có vẻ dày.

Với cách tạo kiểu tóc không thể lẫn với ai được, các chàng trai Nhật Bản đã sở hữu nét đẹp rất đặc biệt với kiểu tóc này. Khi tạo mẫu tóc cho mình, nam giới Nhật thường ứng dụng và biến tấu những kiểu tóc layer từ truyền thống cho đến hiện đại.

Trên đây là gợi ý những kiểu tóc layer ngắn nam rất được chú ý. Hy vọng sẽ giúp bạn có thể lựa chọn cho mình một kiểu tóc phù hợp nhất nhé.