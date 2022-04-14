Mái tóc bồng bềnh với 5 bí quyết đơn giản giúp bạn giữ ẩm tối ưu: Áp dụng ngay đảm bảo tóc suôn mượt cả ngày dài

Làm đẹp 14/04/2022 10:01

Tóc của bạn có thể trông thiếu khỏe mạnh nếu thiếu độ ẩm. Da đầu có xu hướng bị sờn và tóc cũng có nhiều khả năng bị gãy khi bị căng dù là những tác nhân nhỏ nhất. Hãy cùng đến với 5 cách giúp bạn có thể giữ cho tóc luôn ẩm và khỏe mạnh cả ngày dài nhé.

1. Xả tóc bằng nước lạnh

Mái tóc bồng bềnh với 5 bí quyết đơn giản giúp bạn giữ ẩm tối ưu: Áp dụng ngay đảm bảo tóc suôn mượt cả ngày dài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước lạnh có một số lợi ích tuyệt vời với mái tóc của chúng ta. Nước nóng có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên của tóc và khiến tóc bạn yếu và dễ gãy. Mặt khác, nước lạnh giúp niêm phong lớp biểu bì và khóa ẩm cho da đầu. Nó cũng giúp tóc bạn vô cùng bóng mượt và mềm mại.

Hãy chuyển sang nước lạnh khi tắm hoặc gội đầu bằng nước lạnh sau khi gội đầu. Bạn chỉ cần ủ tóc dưới vòi nước lạnh hoặc xả tóc bằng nước lạnh sau khi gội hay tắm. 

2. Thử cách ủ tóc

Mái tóc bồng bềnh với 5 bí quyết đơn giản giúp bạn giữ ẩm tối ưu: Áp dụng ngay đảm bảo tóc suôn mượt cả ngày dài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Biết cách ủ tóc tại nhà sẽ tương tự như bạn đang tận hưởng ở một spa chăm sóc tóc, nơi các nhà tạo mẫu sử dụng nhiệt để giúp các sản phẩm thấm sâu hơn vào da đầu. Tất cả những gì bạn cần là sản phẩm dưỡng ẩm yêu thích cho tóc và một chiếc mũ ủ tóc. 

Thoa đều các sản phẩm trên tất cả các chiều dài của bạn và phân phối lượng kem đồng đều lên cả bộ tóc. Tiếp theo, buộc tóc kiểu đuôi ngựa thấp và cho vào mũ ủ sạch. Dùng dây chun buộc chặt cố định mũ ủ tóc trên đầu và để nó qua đêm hoặc vài giờ. Điều này sẽ tạo ra nhiệt và làm mỏng các sản phẩm để thấm vào tóc của bạn tốt hơn. Ngoài ra, điều này sẽ giúp các sản phẩm tóc không bị dính trên gối hoặc xung quanh chỗ nằm của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng dầu tóc yêu thích của mình cho quá trình này để dưỡng tóc. Nếu bạn định giữ ủ tóc chỉ trong vài giờ, hãy buộc tóc thành búi và đội mũ tắm.

3. Chuyển sang mặt nạ cấp ẩm tóc chuyên sâu

Mái tóc bồng bềnh với 5 bí quyết đơn giản giúp bạn giữ ẩm tối ưu: Áp dụng ngay đảm bảo tóc suôn mượt cả ngày dài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ tóc được thiết kế với các thành phần có thể giải quyết các vấn đề về tóc khác nhau. Khi bạn sử dụng mặt nạ tóc được sản xuất để nuôi dưỡng sâu cho tóc, nó sẽ cung cấp độ ẩm cho tóc của bạn cùng với các lợi ích bổ sung. Bạn hãy làm sạch tóc và da đầu rồi thoa mặt nạ dưỡng tóc lên khắp tóc, bắt đầu từ ngọn và ủ tóc. 

4. Dưỡng tóc là chìa khóa cho vẻ đẹp

Mái tóc bồng bềnh với 5 bí quyết đơn giản giúp bạn giữ ẩm tối ưu: Áp dụng ngay đảm bảo tóc suôn mượt cả ngày dài - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết làm đẹp không tuổi luôn là dưỡng tóc! Một cách dưỡng tóc cổ điển sẽ không bao giờ lỗi mốt khi nói đến việc chăm sóc tóc. Nó mang lại vô số lợi ích và đã được người dân Nam Á tin dùng trong nhiều thế kỷ. Khi bạn thoa dầu lên tóc, dầu sẽ thấm qua các nang và nuôi dưỡng từng sợi tóc. Nó cũng giúp loại bỏ tình trạng khô, bong tróc hoặc bất kỳ kích ứng nào trên da đầu. Ủ tóc mỗi tuần một lần và ủ tóc từ một giờ đến qua đêm. 

5. Chọn sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp để giải cứu mái tóc hư tổn chẻ ngọn

Mái tóc bồng bềnh với 5 bí quyết đơn giản giúp bạn giữ ẩm tối ưu: Áp dụng ngay đảm bảo tóc suôn mượt cả ngày dài - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả những nỗ lực của bạn sẽ trở thành công cốc nếu bạn sử dụng những loại dầu gội và dầu dưỡng tóc quá khô đối với bạn. Luôn sử dụng các sản phẩm dành cho tóc không khiến da đầu hoặc các sợi tóc bị khô và xỉn màu nhé. Bạn cũng cần xem qua các thành phần của dầu gội và tìm các loại dầu, các loại bơ và các nguyên tố chứa nhiều chất chống oxy hóa trong danh sách thành phần sản phẩm phù hợp với mái tóc của bạn.

Theo Be Beautiful 

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