Top các kiểu tóc ngắn đẹp, trẻ trung đón đầu xu hướng năm 2022

với mỗi kiểu tóc ngắn sẽ đều có nét riêng đặc trưng để phù hợp với từng khuôn mặt, từng cá tính, phong cách nhất định của mỗi người

Để trả lời câu hỏi tóc ngắn là gì thì thật ra là không có định nghĩa chung. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng các kiểu tóc ngắn là khi mái tóc có độ dài ngang vai, độ dài ngang cằm, hoặc ngang môi… Tất nhiên, với mỗi kiểu tóc ngắn sẽ đều có nét riêng đặc trưng để phù hợp với từng khuôn mặt, từng cá tính, phong cách nhất định của mỗi người.

Khi bạn chọn được cho mình một kiểu tóc ngắn phù hợp, điều bạn nhận được không chỉ là một diện mạo mới mẻ mà điều quan trọng là với mái tóc ngắn bạn có thể khẳng định được phong cách của mình. Từ đó tâm trạng của bạn cũng trở nên phấn khích, vui vẻ, yêu đời hơn.

Một ưu thế không thể phủ nhận đó là khi để tóc ngắn giúp các bạn trông trẻ hơn hẳn so với tóc dài. Rất nhiều người từ bỏ mái tóc dài từ khi cắt tóc ngắn bởi không có cách nào ‘hack tuổi’ tốt hơn.

+ Thứ hai: Tóc ngắn giúp khuôn mặt trông sáng hơn

Nếu mái tóc dài khiến khuôn mặt của bạn trông gọn hơn nhờ che đi những khuyết điểm của xương quai hàm hay vùng má thì mái tóc ngắn lại giúp khuôn mặt của bạn tươi sáng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu khuôn mặt tròn, vuông hoặc mũm mĩm thì nên tránh kiểu tóc này.

+ Thứ ba: Bạn sẽ tốn ít thời gian gội và làm khô tóc cũng nhanh hơn rất nhiều

Đây chính là lý do quan trọng để tóc ngắn được gọi là phù hợp với cuộc sống hối hả bận rộn. Nếu là một mái tóc dài việc sấy để tạo thành kiểu sẽ rất mất thời gian và nhiều công đoạn. Với những ai có vấn đề về rụng tóc thì việc để một kiểu tóc ngắn cũng sẽ giảm thiểu đáng kể. Tóc và chân tóc yếu, tóc dễ gãy rụng mà bạn tác động lược vào nhiều, thời gian sấy khô lâu thì càng làm hỏng tóc.

II. Những kiểu tóc ngắn phù hợp với các dạng khuôn mặt

2.1. Khuôn mặt có cằm ngắn: Tóc bob chạm cằm, để thẳng

Đối với dạng khuôn mặt có cằm ngắn, thì bạn cần chú ý đến độ dài của tóc nếu muốn để tóc ngắn. Bởi tóc ngắn sẽ chèn ép tầm nhìn khiến khuôn mặt của bạn nhìn như ngắn lại. Dạng khuôn mặt này bạn nên để tóc bob ngắn vừa chạm cằm, và nên để tóc thẳng chứ không nên uốn cong.

2.2. Mặt trái xoan: Tóc bob uốn xoăn nhẹ

Bạn thật may mắn khi sở hữu khuôn mặt trái xoan, bởi khuôn mặt này hợp với hầu hết các kiểu tóc. Với kiểu tóc bob uốn xoăn nhẹ sẽ giúp tôn lên đường cằm và gương mặt cân đối. So với kiểu tóc bob thẳng thì mái tóc uốn xoăn nhìn thu hút hơn nhiều.

2.3. Gương mặt có xương gò má rộng, trán hẹp: Tóc bob uốn đuôi, cắt layer

Dạng khuôn mặt này được gọi là khuôn mặt hình thoi. Với dạng khuôn mặt này khi tạo kiểu tóc bạn cần chú ý đến độ xếp lớp và độ bồng bềnh của mái tóc. Một mái tóc ngắn có độ xoăn nhẹ tạo hiệu ứng sang chảnh cá tính, hoặc tóc ngắn cắt layer nhẹ nhàng sẽ rất hợp với khuôn mặt của bạn.

Một mái tóc ngắn có độ xoăn nhẹ tạo hiệu ứng sang chảnh cá tính, hoặc tóc ngắn cắt layer nhẹ nhàng sẽ rất hợp với khuôn mặt của bạn.

Với hai kiểu tóc này sẽ giúp chỉnh sửa được phần gò má của bạn. Những lọn tóc xoăn bồng bềnh sẽ giúp khuôn mặt hài hòa và nữ tính hơn.

2.4. Khuôn mặt với cằm nhỏ, nhọn, gò má cao: Tóc tém cắt cao

Đây là dạng khuôn mặt sinh ra để dành cho tóc ngắn, đặc biệt là tóc tém cắt cao. Kiểu tóc này giúp che đi đôi gò má cao, đồng thời nổi bật đường xương hàm sắc sảo, phần cằm nhọn chuẩn V-line của mình.

2.5. Khuôn mặt vuông chữ điền: Tóc xoăn nhẹ chia ngôi lệch

Thông thường người ta nghĩ những người khuôn mặt vuông không thích hợp để tóc ngắn. Nhưng nếu bạn tạo kiểu tóc lệch ngôi giúp tạo sự cân đối và hài hòa cho khuôn mặt.

Kiểu tóc xoăn lọn nhẹ nhàng với phần tóc mái lệch bồng bềnh sẽ giúp che bớt một phần gương mặt, chỉnh sửa lại độ vuông vắn nhờ vậy gương mặt cũng mềm mại và nữ tính hơn.

2.6. Khuôn mặt dài, cằm nhọn: Tóc bob chạm gáy, có mái dài hai bên mai

Khuôn mặt dài thường có tỷ lệ trán và cằm dài hơn, nên bạn cần tránh để tóc quá dài hay quá ngắn. Tuy nhiên nếu bạn mê mẩn với các kiểu tóc ngắn và muốn trải nghiệm nó thì bạn có thể thử kiểu tóc bob lửng lơ chạm gáy với phần mái vừa chạm lông mày và dài hai bên mai sẽ giúp bạn che bớt phần trán "sân bay" và giúp gương mặt trở nên tròn đầy chứ không dài thượt như bình thường nữa.

2.7. Khuôn mặt nhỏ: Tóc bob để thẳng không có tóc mái

Với những bạn có khuôn mặt nhỏ nhắn, bạn nên chọn tóc thẳng dài chạm gáy, chia ngôi giữa và không để mái để gương mặt nhìn thon dài hơn. Tóc mái hay uốn tóc xoăn sẽ khiến mặt ngắn lại, che lấp toàn bộ khuôn mặt nên rất kị với một gương mặt nhỏ.

III. Những kiểu tóc ngắn đẹp, trẻ trung đón đầu xu hướng năm 2022

3.1. Tóc ngắn ngang vai uốn xoăn

Đây là mẫu tóc không quá ngắn, dành cho những bạn muốn thay đổi nhưng vẫn thích tóc có độ dài để dễ dàng tạo kiểu. Với độ dài này, bạn có thể thử trải nghiệm với kiểu uốn xoăn nhẹ phần đuôi. Điều này sẽ tạo điểm nhấn giúp gương mặt trở nên mềm mại và nữ tính hơn.

Đây là mẫu tóc không quá ngắn, dành cho những bạn muốn thay đổi nhưng vẫn thích tóc có độ dài để dễ dàng tạo kiểu

Độ dài của mái tóc ngắn ngang vai vừa phải giúp các bạn gái có thể tạo được nhiều kiểu dáng khác nhau. Hơn nữa khi để tóc ngắn ngang vai giúp tiết kiệm thời gian chăm sóc tóc và cũng không sợ tóc rụng nhiều, gãy ngọn.

Đặc biệt kiểu tóc này khi kết hợp cùng kỹ thuật uốn sẽ khiến bạn trẻ trung quyến rũ. Mẫu tóc này còn che được những khiếm khuyết trên khuôn mặt của bạn và giúp mặt bạn trở nên hài hoà hơn. Nếu bạn sở hữu một khuôn mặt tròn bầu bĩnh thì chắc chắn kiểu tóc này sẽ rất cần thiết cho bạn.

3.2. Tóc ngắn cắt layer uốn

Đây là mẫu tóc giúp cho các bạn trở nên cá tính, mạnh mẽ và thời thượng, giúp bạn trở thành tâm điểm chú ý trong mắt mọi người, đặc biệt là phái mạnh.

Ưu điểm của kiểu tóc này là giúp tạo độ phồng và giúp tóc trông dày nhiều hơn. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những cô nàng ít tóc hoặc tóc mỏng. Điều này sẽ giúp giấu đi khuyết điểm này. Ngoài ra, kiểu tóc uốn layer cũng giúp các nàng trông trẻ trung và đáng yêu hơn.

Kiểu tóc này hoàn hảo nhất khi thiết kế “mất trật tự”. Nghĩa là từng lớp tóc được cắt không theo một trật tự nào hết. Những lớp layer được để lệch hẳn sang một bên cùng phần mái dài qua mặt, tóc gáy tỉa tót tỉ mỉ. Trông như những cô nàng vừa mới ngủ dậy, vừa hờ hững, tự nhiên nhưng lại không hề mất đi vẻ thời thượng và cá tính.

3.3. Tóc ngắn uốn gợn sóng

Nếu bạn là cô gái có phong cách cá tính, thì lựa chọn tóc ngắn uốn gợn sóng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Kiểu tóc này phù hợp với mọi độ dài. Kể cả khi bạn sở hữu tóc dài, ngắn, trung bình thì mái tóc này cũng khiến bạn trông nhẹ nhàng và quyến rũ hơn.

Những lọn tóc được uốn xoăn gợn nhẹ nhàng đem tới cảm giác đẹp tự nhiên, bồng bềnh, kết hợp kiểu trang điểm nhẹ, giúp các cô nàng thêm nổi bật hơn. Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp tóc xoăn gợn sóng mới mái dài nếu không có thời gian thường xuyên ghé tiệm sửa tóc.

3.4. Tóc ngắn mái lệch

Như đã nói, với những bạn có khuôn mặt to, nhưng vẫn muốn thử sức với kiểu tóc này thì kiểu tóc Lob mái lệch sẽ xóa tan nỗi lo đó cho bạn. Mái lệch không những giúp bạn che đi phần mặt hơi to của mình mà còn giúp toát lên sự trẻ trung, dịu dàng đầy nữ tính.

Mái lệch không những giúp bạn che đi phần mặt hơi to của mình mà còn giúp toát lên sự trẻ trung, dịu dàng đầy nữ tính

Để tạo điểm nhấn cho mái tóc, cũng như giúp bạn trẻ trung và cá tính hơn bạn có thể biến tấu mái tóc mình với những màu nhuộm thời thượng nhất hiện nay như: màu nâu lạnh, màu khói, màu nâu tây….

3.5. Tóc ngắn xoăn xù

Tóc uốn xoăn xù đang làm mưa làm gió trong giới mộ điệu thời gian gần đây. Kiểu tóc này mang trong mình nét đẹp của cô gái những thập niên 80. Tóc ngắn xoăn xù giúp khuôn mặt của bạn trở nên tươi sáng và năng động, cá tính hơn rất nhiều. Đây cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các bạn nữ có khuôn mặt dài và gầy.

Nếu bạn nữ nào yêu thích nét đẹp cổ điển và retro, đây là kiểu tóc bạn nên thử. Với mái tóc ngắn xù mì, bạn chắc chắn sẽ là tâm điểm ở bất cứ đâu mà bạn xuất hiện.

3.6. Tóc ngắn không mái

Có khá nhiều kiểu tóc ngắn không mái bạn có thể lựa chọn và kết hợp như: tóc bob không mái, tóc lob ngắn không mái, tóc xoăn nhẹ không mái… với những bạn có khuôn mặt đẹp thì tóc không mái chính là sự lựa chọn khá thú vị.

Nếu bạn cảm thấy kiểu tóc ngắn không mái quá đơn giản và nhạt nhòa, vậy hãy làm mới nó với những màu nhuộm Hot trend nhất năm 2022.

3.7. Tóc Lob

Tóc Lob được chị em bình chọn là kiểu tóc ngắn đẹp nhất năm 2022 được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn. Kiểu tóc này vẫn luôn giữ được vị trí đặc biệt của mình trong nhiều năm bởi nó đem tới cho các cô nàng sự trẻ trung, nữ tính.

Những lọn tóc lô xô chạm khẽ bờ vai kết hợp với tóc mái mưa sẽ giúp cho các cô nàng có hình ảnh tươi mới và hấp dẫn trước cánh đàn ông hơn đấy. Một số kiểu tóc Lob bạn có thể tham khảo như: Kiểu tóc lob ngang vai tự nhiên, Tóc lob gợn sóng, Tóc Lob gợn sóng trẻ trung…

Nếu bạn sở hữu một gương mặt góc cạnh hay mặt vuông vắn thì kiểu tóc Lob này sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời giúp gương mặt của bạn trở nên cân đối và thu hút hơn.

3.7. Tóc ngắn mái ngố

Tóc ngắn mái ngố được xem là mái tóc “Quốc dân” dành cho các cô nàng tuổi học trò. Với kiểu tóc cắt ngắn kết hợp cùng mái ngố giúp các cô nàng hoạt động một cách thoải mái, dễ dàng. Vừa thể hiện được sự năng động, hoạt bát của lứa tuổi, đồng thời còn giúp các cô nàng không cần lo lắng trong việc chăm sóc tóc.

Bên cạnh đó kiểu tóc ngắn mái bằng sẽ “cứu cánh” cho các cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, giúp che đi khuyết điểm bản thân và tạo được sự cân đối cho khuôn mặt.

3.8. Tóc ngắn duỗi phồng

Với những cô nàng sở hữu khuôn mặt “khó chiều” vừa gầy lại góc cạnh thì tóc ngắn duỗi thẳng sẽ là sự lựa chọn lý tưởng nhất. Đặc biệt, nếu bạn kết hợp tóc ngắn duỗi phồng với mái lưa thưa hoặc mái dài, trang điểm nhẹ nhàng, chắc chắn sẽ “hớp hồn” được các chàng ngay tức khắc.

Với những cô nàng sở hữu khuôn mặt “khó chiều” vừa gầy lại góc cạnh thì tóc ngắn duỗi thẳng sẽ là sự lựa chọn lý tưởng nhất

Không những thế mái tóc ngắn được duỗi nhẹ, phồng bồng bềnh sẽ giúp tạo thêm đường cong mềm mại, nhẹ nhàng, giúp thu hút những góc cạnh thừa của khuôn mặt. Giúp các cô nàng thêm nét nữ tính, hiền dịu và ngọt ngào hơn

IV. Một số mẹo chăm sóc tóc ngắn

Trên thực tế rất nhiều người có quan niệm sai lầm rằng cắt tóc ngắn không cần quá cầu kỳ trong cách chăm sóc. Tuy nhiên, dù là tóc ngắn hay tóc dài để tóc luôn vào nếp, mượt mà và chắc khỏe thì bạn luôn cần có một quy trình chăm sóc tóc hoàn chỉnh.

Bạn nên hiểu rằng mỗi kiểu tóc ngắn đẹp sẽ khiến bạn trông cá tính và năng động hơn, nhưng nếu không biết cách chăm sóc thì sẽ trông không được mềm mượt và óng ả như tóc dài do kỹ thuật cắt tỉa khiến mái tóc bạn có thể bị xơ. Vì thế, mỗi kiểu tóc sẽ có những lưu ý riêng để dù thay đổi phong cách thì bạn vẫn giữ được mái tóc khỏe đẹp.

Thứ nhất, với kiểu tóc mang phong cách tomboy này rất được các cô nàng năng động yêu thích. Tuy nhiên, tóc tém lại là kiểu tóc rất dễ bị xơ cứng. Để mái tóc ngắn bóng mượt, bạn nên dùng dầu xả đều đặn và thi thoảng ủ tóc. Bạn không nên gội đầu quá kỹ sẽ làm mất đi tinh dầu tự nhiên khiến tóc càng xơ cứng hơn.

Bạn nên hiểu rằng mỗi kiểu tóc ngắn đẹp sẽ khiến bạn trông cá tính và năng động hơn, nhưng nếu không biết cách chăm sóc thì sẽ trông không được mềm mượt và óng ả như tóc dài do kỹ thuật cắt tỉa khiến mái tóc bạn có thể bị xơ

Thứ hai, với những bạn cắt tóc ngắn nhưng để mái tóc thẳng tự nhiên sẽ rất dễ rơi vào tình trạng bị vểnh tứ phía vào mỗi sáng mai thức dậy. Chính vì vậy Trước khi ngủ, bạn nhớ hất hết tóc lên trên và vuốt tóc cho ngay ngắn để tránh bị cong tóc.

Thứ ba, với mái tóc ngắn uốn cụp để giữ nếp đẹp sau khi gội, bạn nên dùng khăn bông, thấm nhẹ từ chân đến ngọn. Riêng phần chân tóc, bạn dùng khăn bông bóp nhẹ từ dưới lên để tóc có độ úp vừa phải. Bạn nên ủ lạnh 2 lần/tuần trong bốn tuần đầu sau khi uốn, mỗi lần 5–10 phút để cân bằng độ ẩm tự nhiên của tóc và tiếp tục duy trì ủ mỗi tuần một lần.

Trên đây chúng tôi đã cung cấp đến bạn đọc những thông tin liên quan về những kiểu tóc ngắn đẹp, trẻ trung đón đầu xu hướng năm 2022. Nếu bạn đang có ý định cắt tóc ngắn để thay đổi bản thân trong thời gian tới thì hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn.