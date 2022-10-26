Từ lợi ích dinh dưỡng đến trị mụn chuyên sâu, loại gia vị này chắc chắn là thành phần tuyệt đỉnh bạn nên có trong nhà bếp

Hãy làm quen với một số công dụng đáng ngạc nhiên của baking soda và hãy thử chúng ngay hôm nay.

Sau 30 tuổi, chúng ta bắt đầu dễ bị phù chân. Theo quy luật, điều này xảy ra do lượng muối quá lớn trong các mô của cơ thể. Baking soda giúp loại bỏ chân sưng tấy.

Trộn 1,5 muỗng cà phê muối nở với 1 cốc nước sôi.

Cho tất cotton vào dung dịch ấm này, vắt kiệt và mặc vào. Đắp màng bọc thực phẩm bằng nhựa lên bàn chân của bạn. Mang tất khô vào. Bạn có thể để chúng trong cả đêm. Trong 8 giờ, bạn chắc chắn sẽ thấy kết quả.

2. Làm chất tẩy tế bào chết và đối thủ chống lại mụn đầu đen

Baking soda có tác dụng trị mụn đầu đen rất tuyệt vời. Baking soda giúp trung hòa độ pH trên da của bạn, vì vậy nó sẽ bắt đầu tiết ít dầu hơn và cuối cùng, mụn đầu đen của bạn sẽ biến mất.

Vì vậy, bạn sẽ phải:

Trộn muối nở và nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Xông mặt bằng nước ấm để mở lỗ chân lông.

Đắp hỗn hợp baking soda lên mặt, tập trung vào những vùng mụn đầu đen.

Sau đó xoa bóp cho hỗn hợp thấm vào da và giữ nguyên trong một phút.

Rửa sạch hỗn hợp bằng nước ấm và xông mặt bằng nước mát để se khít lỗ chân lông.

3. Loại bỏ vết bẩn cứng đầu

Để loại bỏ vết mồ hôi vàng, trộn 2 muỗng canh baking soda, 4 muỗng canh hydrogen peroxide và 1 muỗng canh chất tẩy lỏng. Bôi hỗn hợp lên vết bẩn và để trong 15-20 phút. Hãy cẩn thận với các loại vải mỏng như vải lanh. Không sử dụng chất này quá thường xuyên vì vải có thể bị rách.

Vết dơ và vết máu trên quần jean có thể được loại bỏ bằng baking soda hòa tan trong một lượng nhỏ nước ấm. Dùng bàn chải chà hỗn hợp này vào vải và để trong 30 phút. Sau đó rửa và giặt lại đồ.

Baking soda cũng xử lý tốt các vết dầu mỡ trên áo khoác làm bằng polyamide hoặc polyester. Trước khi giặt quần áo, hãy làm ẩm vết bẩn bằng nước và xoa baking soda vào chúng. Chờ 15 phút rồi giặt áo khoác như bình thường.

4. Giữ bông cải xanh đã nấu chín có màu xanh tươi

Để giữ cho bông cải xanh có màu xanh tươi trong khi nấu, hãy cho 1 muỗng canh muối nở vào nồi với nước. Rau của bạn trông sẽ rất ngon.

5. Làm một hợp chất mô hình dễ thương

Baking soda và tinh bột ngô tạo thành một hợp chất tạo mô hình tuyệt vời trở nên thực sự rắn chắc. Để có được nó, trộn 1 muỗng canh muối nở và 1/2 chén tinh bột ngô trong một cái bát. Thêm 3/4 cốc nước ấm. Khuấy đều cho chất khỏi vón cục rồi cho vào chảo đun trên lửa vừa. Tiếp tục khuấy chất trong khi nấu. Khi nó đặc lại và tạo thành một cục, hãy lấy nó ra khỏi nồi và để nguội. Bây giờ bạn có thể dùng để tạo hình yêu thích.

Thật không may bạn cần lưu ý là tinh bột khoai tây không phù hợp cho mục đích này vì nó dính vào tay.

Theo Brightside