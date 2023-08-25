Top 6 nguyên nhân khiến tóc chị em phụ nữ rụng như lá mùa thu

Nhiều chị em phụ nữ đôi khi quên mất phải ăn uống đủ ba bữa ăn một ngày, dẫn đến việc giảm lượng thức ăn sẽ khiến lưu lượng máu của da đầu giảm, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của tóc, làm cho tóc mất đi vẻ bóng mượt, thậm chí là rụng tóc.

Vì vậy, việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và bổ sung nhiều protein là rất quan trọng để ngăn ngừa rụng tóc. Tóc được cấu tạo từ protein và khi protein ở nang lông ở mức thấp nhất, nên điều đặc biệt quan trọng là phải tiêu thụ nhiều protein hơn. Ngoài ra, chế độ ăn uống cần phải giàu vitamin, kẽm và các axit béo quan trọng.

Mất cân bằng nội tiết là một trong những nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc nhiều ở nữ giới. Sự thay đổi hormone này có thể do mang thai, bước vào thời kỳ mãn kinh hoặc sử dụng thuốc tránh thai. ‏

‏Ngoài ra, người mắc hội chứng buồng trứng đa nang cũng thường xuyên trải qua các dấu hiệu, triệu chứng do mất cân bằng nội tiết tố, bao gồm cả rụng tóc. ‏

‏Rụng tóc do mất cân bằng nội tiết tố nữ có thể được cải thiện sau khi được điều trị thích hợp.

Do thuốc tây

Một số thành phần như retinoid roacccutane có tác dụng trị mụn được xem là thành phần gây rụng 16% tóc ở người sử dụng. Ngoài ra, một số hóa chất trong các loại thuốc tây như beta blocker, anti - coagulant, hay thuốc chống suy nhược, chống viêm không chứa steroid đều có nguy cơ gây rụng tóc.

Tình trạng rụng tóc do thuốc chỉ thực sự hết khi người bệnh không sử dụng thuốc nữa. Vì vậy, trong trường hợp này bạn hãy tập trung điều trị khỏi bệnh thì mái tóc sẽ tự khắc mọc dầy lại.

Ảnh minh họa: Internet

Thiếu máu

Thiếu vitamin C, uống nhiều caffein hoặc đồ uống có cồn sẽ không tốt cho việc hấp thụ sắt. Do vậy, cần uống nước trái cây và ăn thực phẩm giàu chất sắt để phục hồi sự phát triển của tóc.

Căng thẳng và stress‏

Stress, căng thẳng quá mức từ công việc, gia đình và cuộc sống có thể khiến tóc rụng nhiều. ‏

‏Tuy nhiên, tình trạng này chỉ diễn ra trong một giai đoạn nhất định. Sau khi bạn vượt qua được những vấn đề khiến mình lo lắng, căng thẳng thì quá trình rụng tóc sẽ ngừng lại và tóc sẽ phát triển bình thường trong vòng 6 – 9 tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Gặp vấn đề về da đầu

Các bệnh như nấm, vảy nến, eczema khiến cho da đầu bị viêm, thay đổi cấu trúc, các nang tóc bị tổn thương dẫn đến tình trạng tóc rụng gia tăng là điều thiết yếu. Nếu tình trạng kéo dài, không kịp điều trị có thể khiến cho chân tóc bị bít lại, không thể mọc lại nữa và có nguy cơ bị hói đầu.

Do đó, khi bị nấm da đầu, cách tốt nhất là nên đi khám để tìm ra căn nguyên của bệnh và điều trị kịp thời.