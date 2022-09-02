Top 5 loại thực phẩm có khả năng chống tia UV cực tốt

Lựu rất giàu chất chống oxy hóa và axit ellagic, được biết là mang đến sự bảo vệ đặc biệt khỏi tia UVA và UVB của mặt trời

Lựu rất giàu chất chống oxy hóa và axit ellagic, được biết là mang đến sự bảo vệ đặc biệt khỏi tia UVA và UVB của mặt trời. Loại trái cây ngon này được cho là làm tăng 20% tác dụng bảo vệ của kem chống nắng SPF chứa hóa chất.

Dâu tây

Chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, dâu tây là một trong những thực phẩm có tác dụng chống nắng tự nhiên tốt nhất. Chúng bảo vệ da khỏi tổn thương gốc tự do từ ánh nắng mặt trời và giúp da khỏe và sáng.

Trà xanh

rà xanh chứa catechin - một chất chống oxy hóa mạnh giúp hấp thụ tia UV, bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời. Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy những phụ nữ uống 4 tách trà xanh mỗi ngày trong 12 tuần có thể giảm 25% nguy cơ bị cháy nắng. Ngoài ra, khả năng đàn hồi của da cũng tốt hơn, giúp gương mặt trẻ trung hơn. Trà xanh chứa catechin - một chất chống oxy hóa mạnh giúp hấp thụ tia UV, bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời.

Dưa leo

96% trong dưa leo chính là nước, thế nên đây là loại trái cây giúp chống nắng rất hiệu quả . Thường xuyên dùng dưa leo vào mùa hè sẽ giúp làn da đủ độ ẩm và ngậm nước lâu hơn. Cách thức thực hiện cũng vô cùng đơn giản, bạn có thể ăn trực tiếp, ép nước, hoặc đắp mặt. Bên cạnh khả năng chống nắng tối ưu, các loại vitamin như A, B, C, E… và tinh chất gel có khả năng lấy đi tế bào chết, làm mờ các vết thâm sạm trên da, giúp làn da trắng sáng.

Cà rốt

Uống nước ép cà rốt mỗi ngày giúp cung cấp hàm lượng beta-carotene, vitamin E dồi dào cho cơ thể, chống lại tác hại của tia cực tím. Ảnh minh họa: Internet

Uống nước ép cà rốt mỗi ngày giúp cung cấp hàm lượng beta-carotene, vitamin E dồi dào cho cơ thể, chống lại tác hại của tia cực tím. Bên cạnh đó, tinh dầu chiết xuất từ hạt cà rốt cũng chứa chất antiseptic có khả năng chống nắng không thua kém một số loại kem chống nắng có chỉ số SPF 38 – 40.