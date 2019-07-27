Tinh dầu tràm trà có tác dụng gì?

Câu tràm trà khá nhỏ, cây trưởng thành cao không quá 6 mét, có hoa màu trắng, lá hẹp nhỏ dài như lông chim. Mặc dù nhìn cây rất mỏng manh nhưng lại có thể chịu được điều kiện sống khắc nghiệt, có thể sống ở các khí hậu có các điều kiện khác nhau.

Tinh dầu tràm trà được chiết xuất từ lá và cành cây tràm trà. Cây tràm trà có tên khoa học là Melaleuca Alternifolia là một loài cây thuộc chi tràm (Melaleuca), họ Myrtacea. Loài cây này chủ yếu sống và phát triển ở nước Úc, vùng Đông Nam của Queensland, khu vực biển bắc và phần liền kề của New South Wales.

Theo đó, trong thành phần của tinh dầu tràm nguyên chất có đến 12 hoạt chất, chúng có sự liên kết chặt chẽ với nhau để tạo nên những giá trị quý giá. Đặc biệt, 2 thành phần là terpinen-4-ol có hàm lượng hơn 30% và cineol có hàm lượng khoảng 15%, có công dụng sát khuẩn, sát trùng, chống nấm, ức chế hoạt động của virus… Đây cũng là 2 thành phần quan trọng để phân loại và đánh giá chất lượng của tinh dầu tràm trà.

Tinh dầu tràm trà hay còn được gọi là Tea Tree Oil được chiết xuất bằng phương pháp chưng cất hơi nước. Tinh dầu tràm trà sau khi mới chiết có màu xanh nhạt rồi chuyển thành màu vàng ngà và nhạt dần theo thời gian. Mùi của tinh dầu tràm trà cũng khá đặc biệt, hơi hắc, chính vì vậy mà nhiều người thường liên tưởng mùi của tinh dầu tràm trà có mùi như mùi long não.

Tinh dầu tràm có tác dụng gì?

Từ xa xưa, người dân địa phương Úc đã sử dụng loại cây tràm trà như phương thuốc trị nhiều loại bệnh. Trong thế chiến thứ hai, quân đội Úc sử dụng tinh dầu của loại cây này để sát khuẩn và trị các bệnh ngoài da. Hiện nay, tinh dầu tràm trà đã phổ biến khắp thế giới. Loại tinh dầu này trở thành một phần không thể thiếu trong nền công nghiệp làm đẹp. Nó có rất nhiều tác dụng, tác dụng đầu tiên của tinh dầu tràm trà phải kể đến đó là trị mụn.

Tinh dầu tràm trị mụn

Nhờ vào khả năng chống viêm, kháng khuẩn và đặc biệt nhanh thấm sâu vào da nên loại tinh dầu tràm trà có tác dụng ngăn ngừa mụn trứng cá, mụn mủ, làm giảm tình trạng viêm da. Tinh dầu tràm trà hạn chế và làm mờ các vết sẹo thâm sau mụn, giúp làn da sau mụn được nhanh chóng phục hồi. Thậm chí nó còn hỗ trợ điều trị eczema, vẩy nến rất tốt. Đồng thời nó cũng hạn chế được tình trạng kích ứng trên da.

Để trị mụn bằng tinh dầu tràm trà, bạn có thể áp dụng 2 phương pháp đơn giản sau đây:

Chấm trực tiếp lên đốm mụn

Tinh dầu tràm trà có tác dụng trị mụn tốt

Hiện nay, nhiều hãng đã sản xuất ra tinh dầu tràm trà trị mụn với nồng độ phù hợp, giúp người dùng có thể chấm trực tiếp lên da. Trước khi chấm tinh dầu tràm trà trực tiếp lên da, bạn hãy tẩy trang, rửa mặt sạch và sau đó dùng tăm bông tẩm tinh dầu tràm trà thoa lên nốt mụn. Bạn nên chấm một lần/ngày, vào buổi tối.

Lưu ý: Với những bạn gái sở hữu làn da nhạy cảm thì có thể xuất hiện hiện tượng châm chích nhẹ lúc đầu và sẽ hết sau vài phút. Hiện tượng châm chích chỉ là phản ứng bình thường. Nhưng nếu kích ứng kéo dài hoặc da bị bỏng rát thì bạn nên rửa sạch với nước và ngừng sử dụng.

Xông tinh dầu tràm

Chấm trực tiếp tinh dầu tràm lên mặt chỉ có tác dụng với những nốt mụn bọc, mụn mủ, còn đối với các công nàng có mụn ẩn, lỗ chân lông to… hoặc đơn giản hơn là muốn làm sạch sâu hoặc sở hữu làn da hồng hào căng mịn thì có thể xông mặt với tinh dầu tràm trà.

Để xông mặt với tinh dầu tràm trà thì bạn nên tẩy trang, rửa mặt sạch. Sau đó, cho nước sôi vào chiếc bát rồi nhỏ 3 đến 5 giọt vào, để mặt cách 15cm và trùm cả mặt lại bằng khăn bông to, rồi xông, đến khi nào nước nguội thì thôi. Sau khi xông sau thì dùng khăn bông mềm lau sạch.

Tuy nhiên, nếu xông mặt bằng máy xông mặt thì các nàng cũng hãy cho thêm vài giọt tinh dầu tràm trà vào, chỉ nên xông mặt khoảng 5 phút, không nên xông mặt quá 2 lần/tuần vì sẽ khiến da dễ khô do mất nước và trở nên nhạy cảm hơn.

Tác dụng tinh dầu tràm trà đối với sức khỏe

Vì tinh dầu tràm trà có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm và khử trùng mạnh mẽ nên giúp ích cho nhiều trường hợp mà thuốc kháng sinh cũng vô tác dụng. Tinh dầu tràm trà trị được hầu hết các vấn đề về da liên quan đến vi khuẩn, nấm như bệnh vẩy nến, eczema… giúp cho các vết thương mở nhanh lành, giảm sự khó chịu, vết côn trùng cắn, các vết bỏng, vết sưng tấy và dị ứng. Chính vì vậy mà ở Úc, tinh dầu tràm trà Ở được sử dụng rộng rãi tại các phòng khám nha, dùng để súc miệng, sát khuẩn và trị hôi miệng.

Ngoài ra, tinh dầu tràm trà còn có tính ấm, giúp giữ ấm cơ thể, trị được các bệnh về cảm lạnh, trúng gió và giúp hạ sốt hiệu quả. Tinh dầu tràm trà giúp tăng cường hệ miễn dịch giúp cơ thể khỏe mạnh và phòng tránh được các bệnh thông thường.

Với người già, tinh dầu tràm trà có tác dụng rất hiệu quả trong việc giảm đau đầu, đau cơ… Chỉ cần dùng dầu tràm trà để xoa bóp giúp giảm cơn đau đầu, giảm bớt đau nhức từ cơ, viêm khớp mà không cần dùng đến thuốc tây. Chính vì có tác dụng tốt với sức khỏe nên hiện nay hầu như gia đình nào cũng có một lọ tinh dầu tràm trà ở trong nhà để dùng khi cần thiết. Đặc biệt với các vận động viên chuyên nghiệp, tinh dầu tràm trà là loại dầu rất cần thiết, nhất là khi gắng sức vận động.

Tác dụng của tinh dầu tràm trà với làn da

Tinh dầu tràm trà làm đẹp da hiệu quả

Ngoài trị mụn, nhờ vào khả năng kháng khuẩn, sát trùng giúp làm sạch bề mặt da thì tinh dầu tràm trà còn có khả năng điều tiết được chất nhờn trên da. Điều này giúp cho da mặt luôn sáng bóng, se khít lỗ chân lông. Hơn nữa, loại tinh dầu này còn làm tăng sức đề kháng cho da và bảo vệ da dưới tác động của môi trường, ngăn chặn và làm giảm các vết nám sạm, da khỏe và căng tràn sức sống hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có làn da cực kỳ nhạy cảm thì hãy pha loãng tinh dầu tràm cùng dầu dừa và dầu olive trước khi thoa lên da.

Tác dụng của tinh dầu tràm trà với việc dưỡng tóc

Tinh dầu tràm trà giúp làm sạch da đầu, điều trị hiệu quả các bệnh về da đầu như gàu giúp các chân tóc khỏe mạnh và phát triển tốt hơn. Bên cạnh đó, tinh dầu tràm trà cũng giúp phục hồi mái tóc khô và hư tổn. Vì rất lành tính nên tinh dầu tràm trà sử dụng phù hợp cho mọi loại da đầu. Tuy nhiên, nếu mới sử dụng lần đầu, bạn chỉ nên nhỏ vài giọt lên tóc để theo dõi tiến trình. Nếu không có kích ứng thì mới nên tiếp tục sử dụng.

Tinh dầu tràm mua ở đâu?

Mua tinh dầu tràm trà ở các cửa hàng chuyên dụng về làm đẹp

Hiện nay, tinh dầu tràm trà được bán rộng rãi trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau, đồng thời chất lượng cũng đa dạng không kém. Nếu đang muốn sử dụng và tìm kiếm tinh dầu tràm trà nguyên chất tốt nhất thì bạn hãy mua ở những cửa hàng chuyên dụng về làm đẹp da, đặc biết là dành cho bà bầu. Ở những cửa hàng chuyên dụng thì hầu hết tinh dầu tràm trà được chiết xuất 100% nguyên chất từ lá và cành của cây tràm trà. Hơn nữa, khi mua tại các cửa hàng bạn cũng có thể thử sản phẩm trước khi quyết định mua hàng, như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn rất nhiều.

Hy vọng với những thông tin trên đây, phần nào đã giúp các bạn biết được tinh dầu tràm trà có tác dụng gì? Để từ đây có thể áp dụng hiệu quả, tốt cho việc làm đẹp và sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình.