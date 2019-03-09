Là phụ nữ nhất định phải biết cách tận dụng tinh dầu để sở hữu làn da không tì vết, mái tóc suôn mượt và tiết kiệm cả đống tiền

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng tinh dầu đơn giản mà hiệu quả nhất.

Tinh dầu tự nhiên không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là nguyên liệu mang đến nhiều tác dụng làm đẹp cho da mặt, mái tóc.

Bạn có thể thêm vài giọt tinh dầu cam quýt vào máy lọc không khí hoặc đèn thơm để lấp đầy căn nhà với một mùi dễ chịu. Không chỉ giúp thư giãn, giảm căng thẳng, mùi hương cam quýt còn làm giảm sự thèm ăn, hạn chế lượng thức ăn nạp vào, từ đó mang đến hiệu quả giảm cân.

Một phương án khác, hãy trộn vài giọt tinh dầu cam quýt với dầu thực vật (dầu hạt lanh hoặc dầu ô liu) và sử dụng để trộn salad. Cách này ngoài việc giảm cân còn giúp lấy chất độc khỏi cơ thể hiệu quả.

Dầu cây trà cho làn da sạch sẽ

Tinh dầu giúp làn da sạch sẽ, loại bỏ khuyết điểm, điều trị mụn tuyệt vời - Ảnh: Brightside

Đây là một phương pháp trị mụn hiệu quả, đầu tiên hãy trộn tinh dầu thầu dầu với dầu hạt lanh với tỉ lệ 1:3, thêm 2-3 giọt dầu cây trà. Hãy trộn đều, lấy hỗn hợp thu được thoa lên da.

Để có kết quả tốt hơn, hãy xông hơi da bằng khăn nóng, dùng bông mềm để loại bỏ cặn bã, mụn đầu đen trước khi thoa mặt nạ lên.

Để điều trị nấm móng chân, bạn có thể thoa tinh dầu tràm trà lên khu vực bị ảnh hưởng.

Nếu gặp vấn đề về nứt nẻ, khô môi, bạn có thể điều trị bằng cách thoa 2-3 giọt dầu cây trà.

Tinh dầu hoa nhài cho tóc mềm mượt

Tinh dầu giúp mái tóc suôn mượt, chắc khỏe, không gàu - Ảnh: Brightside

Thêm một ít tinh dầu hoa nhài lên khắp da dầu và mái tóc, dùng tay mát xa nhẹ nhàng khoảng vài phút. Sau khi thư giãn thêm 10 phút nữa thì gội sạch. Áp dụng phương pháp này thường xuyên, bạn sẽ sở hữu mái tóc suôn mượt, óng ả. Dầu hoa nhài có tác dụng nuôi dưỡng và làm mềm tóc.

Ngoài ra, bạn có thể thêm 4-5 giọt tinh dầu vào dầu gội hoặc dầu dưỡng tóc để sử dụng mỗi ngày. Phương pháp này vẫn mang đến hiệu quả tuyệt vời.

Tinh dầu khuynh diệp tăng cường hệ miễn dịch

Dầu khuynh diệp có thể giúp giảm sưng vùng mũi, giảm cảm lạnh. Sử dụng 1-2 giọt loại tinh dầu này để súc miệng có thể điều trị đau họng hiệu quả.

Ngoài ra, dầu khuynh diệp giúp chữa lành vết bầm tím, khối máu tụ và mụn nước rất hữu hiệu. Bạn có thể sử dụng chúng thoa trực tiếp lên da.

Mẹo chọn tinh dầu chất lượng

Cách phân biệt tinh dầu thật và giả - Ảnh: Brightside

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại tinh dầu giả, vì vậy hãy cẩn thận khi mua chúng để bảo vệ sức khỏe, làn da của chính mình. Đừng mua tinh dầu tại các hiệu thuốc hoặc trong siêu thị.

Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng tinh dầu có đủ các yêu cầu sau:

Tất cả các loại tinh dầu phải có chứng nhận ISO hoặc GMP (Thực hành sản xuất tốt ).

Nhãn phải chứa các cụm từ như: Tinh dầu 100%, tinh dầu nguyên chất, tinh khiết và tự nhiên.

Lọ chứa tinh dầu phải được làm từ thủy tinh tối (độ trong suốt khoảng 50%) và có một ống hút trên nắp để tiện sử dụng.

Đặc biệt, tránh mua các sản phẩm tinh dầu chứa trong hũ nhựa, thủy tinh trong suốt 100%.

Sử dụng tinh dầu theo các cách trên, bạn chẳng cần đến các loại mỹ phẩm đắt tiền nhưng vẫn có thể điều trị được rất nhiều vấn đề, sở hữu làn da mịn màng cùng mái tóc suôn mượt.