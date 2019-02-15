Dùng vài giọt dầu dừa theo cách này mỗi ngày, làn da, mái tóc đều đẹp 'hết phần thiên hạ'

Dưới đây là những phương pháp sử dụng dầu dừa để làm đẹp tại nhà mà phụ nữ không nên bỏ qua để tiết kiệm một khoản tiền cho mỹ phẩm.

Từ rất xa xưa, phụ nữ đã biết cách sử dụng dầu dừa để nuôi dưỡng mái tóc óng ả, suôn mượt. Ngoài tác dụng này, chúng còn cực kỳ tốt đối với làn da.

Dầu dừa rất giàu chất chống oxy hóa, axit amin và chất béo lành mạnh cực kỳ tốt cho quá trình đẩy lùi lão hóa, duy trì độ đàn hồi và mịn màng cho da mặt.

Để đạt được hiệu quả tối ưu, bạn nên sử dụng nguyên liệu này kết hợp với mát xa khuôn mặt. Cách thực hiện cực kỳ đơn giản, thoa dầu dừa lên khắp khuôn mặt bằng các chuyển động tròn từ dưới cằm lên đến trán.

Làm điều này 2 lần mỗi tuần sẽ mang đến cho bạn làn da căng bóng, căng mướt đáng ao ước.

Dầu dừa là nguyên liệu nuôi dưỡng làn da tuyệt vời vì nguồn chất chống oxy hóa dồi dào - Ảnh: Internet

Mặt nạ điều trị mụn

Ngoài chất chống oxy hóa, dầu dừa còn rất giàu kháng khuẩn, chống viêm mang đến hiệu quả cao trong việc điều trị mụn, chữa lành vết thương giúp da khỏe đẹp.

Bạn có thể kết hợp dầu dừa với các nguyên liệu giàu chất điều trị vết thương khác như bột nghệ, sữa chua để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Sau khi làm sạch da mặt thì thoa đều chúng lên, mát xa nhẹ nhàng và rửa lại sau 20 phút.

Ngoài việc kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên khác, bạn hoàn toàn có thể thoa trực tiếp dầu dừa lên da mặt - Ảnh: Internet

Cách dùng dầu dừa dưỡng tóc

Vì lượng kháng khuẩn, chống viêm dồi dào, dầu dừa có thể điều trị gàu, nấm và mẩn ngứa da đầu hữu hiệu.

Dầu dừa là nguyên liệu dưỡng tóc từ rất lâu đời - Ảnh: Internet

Chỉ cần dùng dầu dừa thoa lên da đầu, mái tóc và mát xa nhẹ nhàng khoảng 5 phút rồi xả lại thật sạch bằng nước mát. Kiên trì thực hiện mỗi tuần 1 lần, sau thời gian ngắn, mái tóc sẽ óng ả và suôn mượt hơn rõ rệt. Nếu gặp phải các vấn đề về da đầu, bạn nên sử dụng phương pháp này vì vừa hiệu quả vừa tiết kiệm.

Ngoài khả năng điều trị gàu, loại dầu tự nhiên này còn góp phần kích thích sự phát triển của các sợi tóc.

Ủ bằng dầu dừa thường xuyên, mái tóc sẽ trở nên suôn dài, óng ả cực kỳ tuyệt vời - Ảnh: Internet

Đặc biệt, bạn có thể thêm dầu dừa vào chế độ ăn uống hàng ngày. Lượng chất béo lành mạnh từ loại nguyên liệu này rất tốt cho sức khỏe, có tác dụng nuôi dưỡng làn da, mái tóc từ bên trong cực kỳ hữu hiệu.

Áp dụng ngay những bí quyết sử dụng dầu dừa để làm đẹp trên, làn da và mái tóc của bạn sẽ trở nên khỏe đẹp, hoàn hảo hơn.