Thử dùng tinh dầu để rửa mặt vào buổi sáng và tối, cô gái bất ngờ vì mụn trứng cá giảm hẳn, làn da trắng hồng và căng mịn chỉ sau 5 ngày

Chăm sóc da 13/03/2019 10:37

Làm sạch kép bằng tinh dầu 2 lần mỗi ngày mang đến vô vàn tác dụng đối với làn da, đặc biệt là điều trị mụn trứng cá cực kỳ nhanh chóng.

Các phương pháp làm đẹp bằng tinh dầu giúp ngăn ngừa mụn và kiểm soát dầu nhờn hiệu quả. Dưới đây là kết quả sau 5 ngày áp dụng cách chăm sóc da này của Hannah Smith - Nhà văn nổi tiếng tại New York. 

Cô chia sẻ trên Theklog, bước vào độ tuổi dậy thì, làn da của mình bắt đầu tiết rất nhiều dầu, điều này dẫn đến bóng nhờn, mụn đầu đen và mụn trứng cá. 

Lúc này, để giải quyết các vấn đề trên, Hannah đã sử dụng chất tẩy rửa chứa 10% benzoyl peroxide 2 lần một ngày, tẩy tế bào chết dạng hạt, thuốc retinol cường độ cao và loại kem dưỡng ẩm không chứa dầu. Sau một thời gian, nữ nhà văn vẫn không nhận thấy sự cải thiện nào của làn da. 

Thử dùng tinh dầu để rửa mặt vào buổi sáng và tối, cô gái bất ngờ vì mụn trứng cá giảm hẳn, làn da trắng hồng và căng mịn chỉ sau 5 ngày - Ảnh 1
Nhờ áp dụng phương pháp làm sạch kép, Hannah thoát khỏi tình trạng mụn trứng cá chỉ sau thời gian ngắn - Ảnh instagram: @therosesmith

Ban đầu, cô nghĩ rằng mụn trứng cá sẽ được điều trị nhanh hơn khi làm khô chúng. Tuy nhiên, Hannah đã nhận ra đây là một sai lầm lớn. Kể từ đó, cô quyết định kết hợp tinh dầu vào thói quen chăm sóc da bằng cách thêm chúng vào kem dưỡng ẩm. Kết quả là mụn trứng cá, dầu nhờn bắt đầu giảm hẳn. 

Ngay sau đó, cô bắt đầu thêm dầu vào bước làm sạch. Và hiệu quả sau 5 ngày thực hiện đã khiến Hannah cực kỳ bất ngờ. 

Phương pháp làm sạch da bằng tinh dầu

Ngày 1

Làm sạch da mặt bằng tinh dầu vào buổi sáng tuy mang đến cảm giác khó chịu, bết dính nhưng lại giúp kiểm soát quá trình tiết dầu nhờn vượt trội. 

Hannah chia sẻ: "Tôi cảm thấy lỗ chân lông khô thoáng và đây là một điểm cộng rất lớn của phương pháp làm sạch bằng tinh dầu. Do đó, vào ban đêm, tôi cũng tiếp tục cách làm sạch da mặt này". 

Thử dùng tinh dầu để rửa mặt vào buổi sáng và tối, cô gái bất ngờ vì mụn trứng cá giảm hẳn, làn da trắng hồng và căng mịn chỉ sau 5 ngày - Ảnh 2
Làm sạch da bằng dầu không chỉ điều trị mụn mà còn giúp tình trạng dầu nhờn giảm hẳn - Ảnh: Internet

Ngày 2

Nhờ làm sạch bằng dầu vào ban đêm, đến sáng hôm sau, làn da ẩm mịn và săn chắc hơn. Đến ngày thứ 2, Hannah bắt đầu buổi sáng bằng việc mát xa mặt bằng tinh dầu rồi làm sạch bằng sữa rửa mặt.

Nhờ quá trình vệ sinh kỹ lưỡng này, da mặt không bóng nhờn, mịn màng hơn hẳn. Đặc biệt, tinh dầu giúp da ngậm nước suốt cả ngày dài.

Ngày 3

Sang ngày thứ 3 áp dụng quy trình làm sạch kép, làn da của nữ nhà văn trông đầy đặn và ngậm nước, thậm chí là không sản xuất thêm dầu nhờn đến chiều tối. 

Ngày 4

Một ưu điểm khác mà phương pháp làm đẹp này mang đến là làm dịu nốt mụn trứng cá sưng đỏ cực kỳ nhanh chóng. 

Ngày 5

Đến ngày thứ 5, tình trạng mụn trứng cá hầu như giảm hẳn, làn da của nữ nhà văn trở nên mịn, trắng và tươi tắn hơn hẳn. Với những hiệu quả vượt trội, Hannah tiếp tục duy trì thói quen làm sạch kép mỗi ngày vào buổi sáng và tối. 

Cô khuyên: "Đừng có suy nghĩ sai lầm là làn da nhờn, bị mụn trứng cá thì không được sử dụng dầu để làm sạch hay dưỡng da. Cũng vì điều này mà tôi đã chịu đựng làn da đầy mụn, xỉn màu từ khi dậy thì đến năm 22 tuổi".

Thử dùng tinh dầu để rửa mặt vào buổi sáng và tối, cô gái bất ngờ vì mụn trứng cá giảm hẳn, làn da trắng hồng và căng mịn chỉ sau 5 ngày - Ảnh 3
Làn da mịn màng, khỏe đẹp hơn chỉ sau 5 ngày áp dụng phương pháp làm sạch kép với tinh dầu - Ảnh instagram: @therosesmit

Tinh dầu bù đắp dầu nhờn cho làn da, cân bằng độ ẩm, cải thiện độ đàn hồi. Chưa kể đến một số loại tinh dầu còn rất giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ích cho quá trình ngăn ngừa lão hóa da vượt trội. Do đó, đừng ngần ngại mà hãy áp dụng phương pháp làm sạch kép bằng tinh dầu mỗi ngày.

Nếu đang lo lắng vì nám, tàn nhang chi chít khuôn mặt, hãy dùng dầu dừa theo 3 cách này để lấy lại làn da trắng hồng

Nếu đang lo lắng vì nám, tàn nhang chi chít khuôn mặt, hãy dùng dầu dừa theo 3 cách này để lấy lại làn da trắng hồng

Thời tiết oi bức, nắng nóng như hiện nay rất dễ khiến làn da sạm đen, thậm chí là nám, tàn nhang. Nhưng đừng lo lắng, học ngay 3 công thức từ dầu dừa dưới đây, bạn sẽ giải quyết được các vấn đề trên dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp bằng tinh dầu tinh dầu

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc