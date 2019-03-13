Thử dùng tinh dầu để rửa mặt vào buổi sáng và tối, cô gái bất ngờ vì mụn trứng cá giảm hẳn, làn da trắng hồng và căng mịn chỉ sau 5 ngày

Cô chia sẻ trên Theklog, bước vào độ tuổi dậy thì, làn da của mình bắt đầu tiết rất nhiều dầu, điều này dẫn đến bóng nhờn, mụn đầu đen và mụn trứng cá.

Các phương pháp làm đẹp bằng tinh dầu giúp ngăn ngừa mụn và kiểm soát dầu nhờn hiệu quả. Dưới đây là kết quả sau 5 ngày áp dụng cách chăm sóc da này của Hannah Smith - Nhà văn nổi tiếng tại New York.

Ban đầu, cô nghĩ rằng mụn trứng cá sẽ được điều trị nhanh hơn khi làm khô chúng. Tuy nhiên, Hannah đã nhận ra đây là một sai lầm lớn. Kể từ đó, cô quyết định kết hợp tinh dầu vào thói quen chăm sóc da bằng cách thêm chúng vào kem dưỡng ẩm. Kết quả là mụn trứng cá, dầu nhờn bắt đầu giảm hẳn.

Lúc này, để giải quyết các vấn đề trên, Hannah đã sử dụng chất tẩy rửa chứa 10% benzoyl peroxide 2 lần một ngày, tẩy tế bào chết dạng hạt, thuốc retinol cường độ cao và loại kem dưỡng ẩm không chứa dầu. Sau một thời gian, nữ nhà văn vẫn không nhận thấy sự cải thiện nào của làn da.

Ngay sau đó, cô bắt đầu thêm dầu vào bước làm sạch. Và hiệu quả sau 5 ngày thực hiện đã khiến Hannah cực kỳ bất ngờ.

Phương pháp làm sạch da bằng tinh dầu

Ngày 1

Làm sạch da mặt bằng tinh dầu vào buổi sáng tuy mang đến cảm giác khó chịu, bết dính nhưng lại giúp kiểm soát quá trình tiết dầu nhờn vượt trội.

Hannah chia sẻ: "Tôi cảm thấy lỗ chân lông khô thoáng và đây là một điểm cộng rất lớn của phương pháp làm sạch bằng tinh dầu. Do đó, vào ban đêm, tôi cũng tiếp tục cách làm sạch da mặt này".

Làm sạch da bằng dầu không chỉ điều trị mụn mà còn giúp tình trạng dầu nhờn giảm hẳn - Ảnh: Internet

Ngày 2

Nhờ làm sạch bằng dầu vào ban đêm, đến sáng hôm sau, làn da ẩm mịn và săn chắc hơn. Đến ngày thứ 2, Hannah bắt đầu buổi sáng bằng việc mát xa mặt bằng tinh dầu rồi làm sạch bằng sữa rửa mặt.

Nhờ quá trình vệ sinh kỹ lưỡng này, da mặt không bóng nhờn, mịn màng hơn hẳn. Đặc biệt, tinh dầu giúp da ngậm nước suốt cả ngày dài.

Ngày 3

Sang ngày thứ 3 áp dụng quy trình làm sạch kép, làn da của nữ nhà văn trông đầy đặn và ngậm nước, thậm chí là không sản xuất thêm dầu nhờn đến chiều tối.

Ngày 4

Một ưu điểm khác mà phương pháp làm đẹp này mang đến là làm dịu nốt mụn trứng cá sưng đỏ cực kỳ nhanh chóng.

Ngày 5

Đến ngày thứ 5, tình trạng mụn trứng cá hầu như giảm hẳn, làn da của nữ nhà văn trở nên mịn, trắng và tươi tắn hơn hẳn. Với những hiệu quả vượt trội, Hannah tiếp tục duy trì thói quen làm sạch kép mỗi ngày vào buổi sáng và tối.

Cô khuyên: "Đừng có suy nghĩ sai lầm là làn da nhờn, bị mụn trứng cá thì không được sử dụng dầu để làm sạch hay dưỡng da. Cũng vì điều này mà tôi đã chịu đựng làn da đầy mụn, xỉn màu từ khi dậy thì đến năm 22 tuổi".

Làn da mịn màng, khỏe đẹp hơn chỉ sau 5 ngày áp dụng phương pháp làm sạch kép với tinh dầu - Ảnh instagram: @therosesmit

Tinh dầu bù đắp dầu nhờn cho làn da, cân bằng độ ẩm, cải thiện độ đàn hồi. Chưa kể đến một số loại tinh dầu còn rất giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ích cho quá trình ngăn ngừa lão hóa da vượt trội. Do đó, đừng ngần ngại mà hãy áp dụng phương pháp làm sạch kép bằng tinh dầu mỗi ngày.