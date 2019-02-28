Hướng dẫn 'tất tần tật' cách làm 3 hỗn hợp tắm trắng da toàn thân từ dầu ô liu, phụ nữ không biết là phí cả đời

Chăm sóc da 28/02/2019 15:51

Nếu mong muốn sở hữu làn da toàn thân trắng mịn tự nhiên bấy lâu nay chưa thành hiện thực, hãy thử áp dụng 3 công thức từ dầu ô liu sau đây.

Làn da toàn thân trắng hồng, mịn màng luôn là niềm ao ước của mọi cô gái. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà sử dụng các loại kem trộn không rõ nguồn gốc gây hại cho làn da lẫn sức khỏe. Thay vào đó, hãy áp dụng 3 công thức dưỡng trắng da toàn thân từ tự nhiên sau đây, chắc chắn hiệu quả đạt được sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ. 

3 công thức dưỡng trắng da toàn thân

Hỗn hợp bột ngọc trai, cám gạo và dầu ô liu

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 3 muỗng canh bột ngọc trai

- 3 muỗng canh bột cám gạo

- 3 muỗng canh dầu ô liu

- Nước lọc

Cách thực hiện:

Cho lần lượt bột ngọc trai, bột cám gạo và dầu ô liu vào bát rồi dùng muỗng trộn thật đều. Nếu hỗn hợp quá khô, bạn có thể thêm nước vào đến khi chúng trở nên sền sệt. 

Làm ướt cơ thể bằng nước ấm, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên. Dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng, thư giãn khoảng 20 phút thì tắm lại với nước mát. 

Sau khi thực hiện, thoa lên da một ít kem dưỡng ẩm và đi ngủ. 

Hướng dẫn 'tất tần tật' cách làm 3 hỗn hợp tắm trắng da toàn thân từ dầu ô liu, phụ nữ không biết là phí cả đời - Ảnh 1
Hỗn hợp tắm trắng da toàn thân từ bột cám gạo, bột ngọc trai và dầu ô liu - Ảnh: Internet

Hỗn hợp bơ, đường nâu và dầu ô liu

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả bơ chín

- 2 muỗng canh đường nâu

- 3 muỗng canh dầu ô liu

Cách thực hiện: 

Đầu tiên, dùng muỗng nghiền nhuyễn bơ chín trong chiếc bát rồi trộn đều với dầu ô liu. Bây giờ, đổ đường nâu vào rồi trộn thật nhanh và sử dụng hỗn hợp ngay trước khi chúng tan ra. 

Thoa đều hỗn hợp lên khắp cơ thể, mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để dưỡng chất thẩm thấu nhanh hơn, đồng thời loại bỏ tế bào chết. Thư giãn và giữ mặt nạ thêm 20 phút thì tắm lại bằng nước mát là hoàn thành. 

Hướng dẫn 'tất tần tật' cách làm 3 hỗn hợp tắm trắng da toàn thân từ dầu ô liu, phụ nữ không biết là phí cả đời - Ảnh 2
Hỗn hợp dưỡng trắng da toàn thân từ bơ chín, dầu ô liu và đường nâu - Ảnh: Internet

Hỗn hợp chanh, dưa leo và dầu ô liu

Nguyên liệu cần có:

- 2 quả dưa leo 

- 3 muỗng canh đường dầu ô liu

- Nửa quả chanh

Cách thực hiện:

Dưa leo rửa sạch thì cho vào máy xay nhuyễn mịn rồi đổ ra chiếc bát. Tiếp theo, thêm dầu ô liu, vắt nước cốt chanh cho vào cùng dưa leo rồi trộn thật đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. 

Dùng cọ hoặc tay sạch thoa đều hỗn hợp thu được lên toàn thân, mát xa nhẹ nhàng vài phút. Giữ mặt nạ này trên da khoảng 20 phút thì tắm lại bằng nước mát. 

Hướng dẫn 'tất tần tật' cách làm 3 hỗn hợp tắm trắng da toàn thân từ dầu ô liu, phụ nữ không biết là phí cả đời - Ảnh 3
Hỗn hợp dưỡng trắng da toàn thân bằng dưa leo, dầu ô liu và nước cốt chanh tươi - Ảnh: Internet

Để đạt hiệu quả cao hơn, cứ 2 lần mỗi tuần bạn nên chăm chỉ tẩy tế bào chết bằng các hỗn hợp từ nguyên liệu tự nhiên như đường nâu, mật ong, muối hạt, tinh dầu... 

Kiên trì sử dụng các phương pháp tắm trắng từ dầu ô liu trên khoảng 3 lần mỗi tuần, tốt nhất là vào buổi tối, sau thời gian ngắn, làn da toàn thân sẽ trở nên trắng hồng, rạng rỡ hơn trông thấy.

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