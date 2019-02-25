Vlogger làm đẹp Hàn Quốc chia sẻ bí quyết phục hồi làn da chi chít mụn trứng cá trở nên mịn màng, trắng hồng sau thời gian ngắn

Nếu đang mắc phải vấn đề về da này, bạn hãy tham khảo ngay chế độ chăm sóc sau đây.

Mụn trứng cá tuổi trưởng thành là vấn đề liên quan đến nội tiết tố khiến nhiều người khốn khổ. Hanna Lee , vlogger làm đẹp nổi tiếng tại Hàn Quốc cũng không tránh khỏi vấn đề về da này. Sau một thời gian kiên trì điều trị, cô nàng đã tìm ra một quy trình chăm sóc giúp điều trị dứt điểm mụn trứng cá nhanh chóng.

Chia sẻ về phương pháp trị mụn, Hanna Lee nói: “Tôi sẽ chọn và dùng một số loại mỹ phẩm trong khoảng 1 - 2 tháng trước đưa ra khi quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, trước đó, tôi sẽ tìm hiểu rõ đặc tính làn da của bản thân để tìm được nguồn dưỡng chất thích hợp.

Sau quá trình theo dõi, tôi sẽ cảm nhận được hiệu quả và sau đó xem xét có nên tiếp tục sử dụng hay không".

Do đó, để trị dứt vấn đề mụn trứng cá, bạn nên thấu hiểu làn da của chính mình, từ đó đưa ra phương pháp đúng đắn nhất.

Hanna Lee, blogger làm đẹp nổi tiếng đã điều trị dứt điểm vấn đề mụn trứng cá nhờ thấu hiểu làn da của mình - Ảnh: Internet

Làm sạch kép thực sự giúp điều trị mụn

Sau một thời gian chỉ sử dụng sữa rửa mặt, nữ blogger nhận ra điều này không đủ để làm sạch hoàn toàn cặn bã trên làn da, đặc biệt là các loại kem nền, kem chống nắng, kem lót...

Do đó, cô đã thay đổi thói quen và bắt đầu áp dụng phương pháp làm sạch kép. Sau đó, tình trạng mụn trứng cá giảm thiểu trông thấy.

Cụ thể, Hanna sẽ dùng dầu tẩy trang để hòa tan các sản phẩm makeup và kem chống nắng, lau nhẹ nhàng bằng bông mềm. Tiếp đó, hòa tan sữa rửa mặt trong lòng bàn tay và bắt đầu làm sạch da mặt, cuối cùng là dùng nước mát.

Thêm AHA/BHA vào hỗn hợp tẩy tế bào chết

Nữ blogger cho biết: "Những đốm mụn sưng nhỏ xuất hiện trên trán, cằm bắt đầu giảm hẳn khi tôi sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết chứa AHA/BHA".

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn không nên thực hiện công đoạn này quá nhiều, tốt nhất là tối đa 2 lần mỗi tuần để hạn chế kích ứng, mẩn đỏ, bào mòn da.

Tẩy tế bào chết cũng là phương pháp hỗ trợ điều trị mụn trứng cá - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ cấp ẩm ít nhất 1 lần/tuần

Theo đó, độ ẩm trên da cũng góp phần lớn trong quá trình điều trị mụn trứng cá. Khi được cung cấp đủ độ ẩm, quá trình hydrat, tự sửa chữa của da trở nên nhanh và hiệu quả hơn. Nhờ đó, các nốt mụn sẽ nhanh lành và không để lại sẹo hay vết thâm.

Do đó, ngoài việc thoa kem dưỡng ẩm mỗi ngày vào buổi sáng và tối, bạn nên đắp mặt nạ giấy ít nhất một lần mỗi tuần.

Chế độ chăm sóc da mụn: Làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng

Thông thường, khi nổi mụn, bạn sẽ có xu hướng ngần ngại sử dụng quá nhiều loại mỹ phẩm. Tuy nhiên, đừng bao giờ bỏ qua 3 bước chăm sóc chính là làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng.

Đây là 3 bước cơ bản nhất mà nếu bạn lơ là và thực hiện không thường xuyên, tình trạng kích ứng, mụn trứng cá có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng là quy trình chăm sóc da cơ bản mà bạn nên duy trì nếu đang mắc phải mụn trứng cá - Ảnh: Internet

Áp dụng theo những lời khuyên trên từ blogger làm đẹp Hanna, chắc chắn tình trạng mụn trứng cá của bạn sẽ giảm thiểu đáng kể sau thời gian ngắn.