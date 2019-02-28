Nước ép cần tây - 'Thần dược' mà chuyên gia dinh dưỡng khuyên phụ nữ nên uống mỗi ngày để sở hữu làn da trắng mịn, không tì vết

Những lợi ích mà nước ép cần tây mang đến cho cơ thể là vô tận, điển hình là giảm viêm, cải thiện chức năng não và tăng cường năng lượng.

Nước ép cần tây không phải là thức uống xa lạ nhưng hiệu quả mà chúng mang đến luôn khiến mọi người bất ngờ. Theo Theklog, duy trì thói quen uống loại nước này mỗi ngày có thể cải thiện sức khỏe , nuôi dưỡng làn da hết sức vượt trội.

Tamara Rausch - Chuyên gia dinh dưỡng , Quản lý sản phẩm tại Lycored chia sẻ, để duy trì vẻ đẹp của làn da, đồng thời cải thiện sức khỏe, bạn cần quan tâm đến hệ đường ruột. Và cần tây là một trong những thực phẩm có khả năng cải thiện hệ tiêu hóa rất tốt nhờ các đặc tính chống viêm, giàu chất xơ.

Loại nước bổ dưỡng này còn có công dụng giúp làm sạch da, điều trị các bệnh về da như vẩy nến và chàm rất hiệu quả.

Vị chuyên gia này khuyên mọi người nên bổ sung cần tây bằng bằng cách ép lấy nước để thưởng thức mỗi ngày. Theo nghiên cứu, đây là lựa chọn tốt nhất để hấp thu được tối đa nguồn dưỡng chất tốt từ loại cây lá xanh này.

Các loại rau lá xanh như cần tây chứa một lượng lớn sắc tố carotene. Loại chất này được biết đến với khả năng hỗ trợ sức khỏe tổng thể của làn da ở cấp độ phân tử. Đồng thời, chúng giúp cân bằng quá trình sản sinh tế bào, tăng cường khả năng phục hồi và duy trì mạng lưới collagen tự nhiên giúp làn da luôn săn chắc, căng mịn, đẩy lùi dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, chảy xệ.

Thực tế, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại serum chiết xuất từ cây cần tây để bạn có thể sử dụng thay thế cách bổ sung bằng nước ép.

Chăm chỉ uống nước ép cần tây mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp hoàn hảo - Ảnh: Internet

Cách tốt nhất để bổ sung nước ép cần tây

Tốt nhất là bạn nên bổ sung nước ép cần tây cùng bữa ăn sáng hoặc trưa hàng ngày. Nên nhớ là ép cả lá và thân của loại rau quen thuộc này để nhận về tối đa dưỡng chất.

Bạn có thể thêm vào chúng một ít nước cốt chanh tươi hoặc nước ép cà chua để tạo nên hương vị tuyệt vời. Đặc biệt, đây là cách cung cấp thêm vitamin C, lycopene và beta-carotene cho cơ thể giúp nuôi dưỡng làn da trắng mịn.

Nước ép cần tây, cà rốt, cà chua là thức uống cực kỳ bổ dưỡng cho làn da - Ảnh: Internet

Chăm chỉ bổ sung rau xanh, hoa quả tươi vào chế độ ăn uống hàng ngày, chẳng hạn như uống 1 ly nước ép cần tây mỗi buổi sáng là cách tuyệt vời để cải thiện làn da từ bên trong. Chắc chắn là sau thời gian ngắn áp dụng phương pháp này, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng, căng bóng, không tì vết.