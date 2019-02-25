Nấu vài hạt đậu đen rang với nước nóng để uống mỗi sáng, da dẻ hồng hào, mịn màng bất chấp nắng nóng oi bức mùa hè

Chăm sóc da 25/02/2019 14:49

Uống 1 ly nước đậu đen mỗi ngày vô cùng tốt cho sức khỏe, đồng thời thanh lọc cơ thể trong ngày hè và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Tuy không phải là nguyên liệu đắt tiền, khó kiếm nhưng nguồn dưỡng chất, vitamin mà đậu đen mang đến cực kỳ dồi dào và phong phú. Cụ thể, uống 1 ly nước đậu đen mỗi buổi sáng chính là bí quyết làm đẹp và thanh lọc cơ thể tuyệt vời, đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng.

Nấu vài hạt đậu đen rang với nước nóng để uống mỗi sáng, da dẻ hồng hào, mịn màng bất chấp nắng nóng oi bức mùa hè - Ảnh 1
Đậu đen giàu dưỡng chất và bạn có thể bổ sung chúng thường xuyên để thanh lọc cơ thể, nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet

Dưới đây là công thức nấu nước đậu đen rang cực kỳ đơn giản mà bạn nên áp dụng ngay để dù ngày hè nắng nóng, làn da vẫn hồng hào, trắng mịn. 

Công thức nấu nước đậu đen rang

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1kg đậu đen

- Nước 

- Muối hạt

Sơ chế nguyên liệu: 

Đặt chiếc chảo lên bếp để nóng rồi cho khoảng 2 - 3 muỗng canh muối hạt vào đảo đều. Đợi muối nóng thì cho đậu đen vào, đảo liền tay đến khi tỏa hương thơm thì tắt bếp. Nhớ ngâm đậu, rửa sạch và để ráo nước trước khi rang. 

Nấu vài hạt đậu đen rang với nước nóng để uống mỗi sáng, da dẻ hồng hào, mịn màng bất chấp nắng nóng oi bức mùa hè - Ảnh 2
Trước khi rang, nên ngâm đậu đen và rửa sạch để loại bỏ hết bụi bẩn - Ảnh: Internet

Khi đậu đã nguội thì cho chúng vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp bảo quản nơi khô thoáng. 

Cách thực hiện: 

Mỗi buổi sáng, đun sôi khoảng 100 - 150ml nước trong nồi. Khi nước nổi bọt khí thì thêm 2 - 3 muỗng canh đậu đen rang vào, đậy nắp để sôi khoảng 2 phút thì tắt bếp. Giữ yên để đậu bắt đầu tiết ra chất dinh dưỡng, sau đó cho nước ra ly và thưởng thức.

Tùy theo khẩu vị mà bạn có thể cho thêm 1 chút mật ong để dễ uống hơn.

Nấu vài hạt đậu đen rang với nước nóng để uống mỗi sáng, da dẻ hồng hào, mịn màng bất chấp nắng nóng oi bức mùa hè - Ảnh 3
Nước đậu đen rất tốt cho sức khỏe, làn da - Ảnh: Internet

Tác dụng tuyệt vời của nước đậu đen

Trong ngày hè,uống nước đậu đen rang là phương pháp thanh nhiệt cơ thể tuyệt vời. Do đó, đây là một loại thức uống bổ dưỡng cho những ngày thời tiết nắng nóng, oi ả. 

Ngoài ra, loại đậu này chứa lượng lớn anthocyanins - chất chống oxy hóa có nhiều trong nhóm trái cây có múi. Loại dưỡng chất này ức chế sự sản sinh hắc sắc tố, ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời gây ra cho da. Nhờ đó, giảm tốc độ lão hóa vượt trội. 

Trong đậu đen có hơn 10 loại axit amin, loại chất rất tốt cho quá trình hình thành collagen, duy trì làn da căng mịn, tươi trẻ. Chất sắt từ loại thực phẩm này góp phần cải thiện chất lượng hồng cầu, tăng vẻ hồng hào, sức sống cho làn da. 

Loại hạt quen thuộc này còn chứa lượng vitamin phong phú gồm PP, C, B1, B2... có khả năng tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ quá trình sản sinh tế bào mới giúp thanh lọc độc tố trong cơ thể và làn da. 

Nấu vài hạt đậu đen rang với nước nóng để uống mỗi sáng, da dẻ hồng hào, mịn màng bất chấp nắng nóng oi bức mùa hè - Ảnh 4
Uống 1 ly nước đậu đen rang mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe, làn da - Ảnh: Internet

Tuy mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời nhưng có một số trường hợp không nên uống nước đậu đen thường xuyên, chẳng hạn như người mắc viêm đại tràng, gặp vấn đề về rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, bàng quang có tính hàn... 

Do đó, để đạt được hiệu quả tối ưu, bạn nên hiểu rõ tình hình sức khỏe, tốt nhất là tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước đậu đen mỗi ngày. 

Nếu không mắc phải các vấn đề kể trên, bạn nên uống 1 ly nước đậu đen rang mỗi ngày để duy trì làn da trắng mịn, thanh lọc và giải nhiệt cơ thể trong ngày hè nắng nóng. 

Uống nước đậu nành rang giúp đẹp da, chống lão hóa

Uống nước đậu nành rang giúp đẹp da, chống lão hóa

Hạt đậu nành được biết đến với nhiều công dụng và là loại thưc phẩm bổ dưỡng cho con người. Nó có nhiều cách chế biến khác nhau, có thể đem xay, rang hoặc nấu nước uống. Tùy vào sở thích của từng người mà có cách dùng đậu nành khác nhau.

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