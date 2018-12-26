Rang đậu xanh để uống mỗi ngày, làn da sẽ luôn mịn màng, căng bóng và lâu lão hóa vì được cung cấp đủ collagen

Chăm sóc da 26/12/2018 15:29

Chăm chỉ uống 1 ly nước đậu xanh rang theo công thức dưới đây mỗi ngày, bạn sẽ dễ dàng sở hữu làn da mướt mịn, trắng hồng và làm chậm lão hóa hiệu quả.

Đậu xanh là một trong những loại ngũ cốc, do đó, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Ngoài thanh lọc, giải độc và hạ nhiệt, loại đậu này còn mang đến vô vàn tác dụng đối với việc nuôi dưỡng làn da.

Rang đậu xanh để uống mỗi ngày, làn da sẽ luôn mịn màng, căng bóng và lâu lão hóa vì được cung cấp đủ collagen - Ảnh 1
Ngũ cốc nói chung, đậu xanh nói riêng rất giàu dưỡng chất, collagen tốt cho quá trình ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Công thức làm đậu xanh rang

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

- 1 ly đậu xanh

- Một ít muối hạt

Cách thực hiện: 

Đậu xanh sau khi mua về cho vào chậu nước muối ấm pha loãng ngâm khoảng 20 phút thì vớt ra. Cho đậu ra mâm phơi dưới ánh nắng đến khi khô hẳn. 

Rang đậu xanh để uống mỗi ngày, làn da sẽ luôn mịn màng, căng bóng và lâu lão hóa vì được cung cấp đủ collagen - Ảnh 2
Không chỉ tốt cho làn da, đậu xanh còn có khả năng giảm cân, cải thiện vóc dáng nếu dùng đúng cách - Ảnh: Internet

Làm nóng chiếc chảo lớn trên lửa vừa, cho một ít muối hạt vào. Tiếp đó, đổ đậu đã sơ chế vào chảo, dùng đũa gỗ đảo đều tay khoảng 10 phút thì tắt bếp. Khi đậu nguội hẳn, cho vào lọ thủy tinh bảo quản nơi khô thoáng. Nếu thích, bạn có thể xay nhuyễn đậu đã rang để sử dụng.

Cách sử dụng:

Mỗi ngày, cho 1 đến 2 muỗng canh đậu xanh rang vào ly, đổ đầy nước sôi vào, đợi đến khi nguội dần thì thưởng thức. Đối với bột đậu xanh, bạn cũng làm theo cách tương tự.

Nên uống ly nước này vào buổi sáng, trước bữa ăn để đạt được hiệu quả tối ưu. 

Rang đậu xanh để uống mỗi ngày, làn da sẽ luôn mịn màng, căng bóng và lâu lão hóa vì được cung cấp đủ collagen - Ảnh 3
Uống nước đậu xanh thường xuyên còn giúp bạn thải độc, thanh lọc cơ thể rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Tác dụng của nước đậu xanh rang

Đầu tiên, phải nói đến tác dụng thanh nhiệt, thanh mát cơ thể trong thời tiết oi bức của mùa hè của đậu xanh. Ngoài ra, loại đậu này còn hỗ trợ thanh lọc, giải độc và loại bỏ các cặn bã trong cơ thể. 

Trong đậu xanh có hàm lượng collagen tương đối lớn, đây là loại chất cực kỳ cần thiết cho làn da. Chúng tham gia vào quá trình giữ độ đàn hồi, săn chắc của da cũng như cơ mặt.

Nguồn dưỡng chất, vitamin dồi dào và phong phú trong loại đậu này cải thiện quá trình tái tạo tế bào mới, cải thiện làn da căng mịn và trắng hồng.

Các loại chất chống oxy hóa trong đậu xanh còn góp phần ức chế sản sinh hắc sắc tố mealnin - nguyên nhân gây xuất hiện nám, tàn nhang, đồi mồi cực kỳ xấu xí.

Tuy nhiên, những người đang mắc chứng tiêu chảy, người có thể trạng lạnh không nên uống nước đậu xanh rang thường xuyên. 

Rang đậu xanh để uống mỗi ngày, làn da sẽ luôn mịn màng, căng bóng và lâu lão hóa vì được cung cấp đủ collagen - Ảnh 4
Đậu xanh là phương thuốc tự nhiên giúp bạn sở hữu làn da hoàn hảo một cách dễ dàng - Ảnh: Internet

Chăm chỉ uống nước đậu xanh rang theo hướng dẫn trên, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe mạnh, tươi tắn, trẻ hóa vô cùng hoàn hảo một cách tự nhiên. 

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