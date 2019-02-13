Chẳng cần đến viên uống collagen đắt đỏ, thưởng thức ly nước từ trứng và mật ong này, da dẻ vẫn căng mướt, tươi trẻ

Chăm sóc da 13/02/2019 10:28

Chuẩn bị mật ong, nước sôi và trứng gà rồi pha chế theo công thức sau đây để uống, chỉ sau thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ trở nên mịn màng, căng mướt và tươi trẻ.

Có chế độ dinh dưỡng khoa học, lành mạnh sẽ giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp, đồng thời duy trì sức khỏe. Ngoài ra, bổ sung các loại thức uống từ nguyên liệu tự nhiên giàu dưỡng chất cũng là phương pháp nuôi dưỡng làn da từ bên trong bạn không nên bỏ qua. 

Dưới đây là công thức nước uống từ mật ong và trứng cực kỳ tốt đối với làn da vì nguồn chất chống oxy hóa dồi dào.

Công thức nước uống từ trứng và mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả trứng gà

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 ly nước sôi

Cách thực hiện:

Tách lấy lòng trắng trứng gà cho vào chiếc ly, thêm mật ong và và dùng muỗng trộn thật đều. Đổ từ từ nước sôi vào hỗn hợp đồng thời khuấy liên tục đến khi thu được ly nước có màu vàng tươi là có thể thưởng thức ngay.

Chẳng cần đến viên uống collagen đắt đỏ, thưởng thức ly nước từ trứng và mật ong này, da dẻ vẫn căng mướt, tươi trẻ - Ảnh 1
Lòng đỏ trứng gà và mật ong đều là nguyên liệu tốt cho làn da - Ảnh: Internet

Lưu ý:

Để hiệu quả đạt được tốt nhất, bạn nên chọn trứng gà ta, quả nhỏ vì loại này chứa nguồn dưỡng chất tự nhiên dồi dào hơn. Hơn nữa, trong quả trứng này có lượng collagen rất lớn vô cùng hữu hiệu để ngăn ngừa lão hóa da.

Nên dùng mật ong hữu cơ nguyên chất vì hiện nay trên thị trường loại nguyên liệu này bị làm giả, pha trộn đường rất nhiều nên không tốt cho sức khỏe nếu dùng thường xuyên. 

Chẳng cần đến viên uống collagen đắt đỏ, thưởng thức ly nước từ trứng và mật ong này, da dẻ vẫn căng mướt, tươi trẻ - Ảnh 2
Thức uống trứng mật ong cung cấp cho cơ thể lượng lớn collagen - Ảnh: Internet

Tác dụng của nước uống từ trứng và mật ong

Mật ong vốn là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc với khả năng cấp ẩm, ngăn ngừa mụn, viêm da và mẩn ngứa vì nguồn kháng khuẩn, chống viêm dồi dào. Sử dụng loại nguyên liệu này thường xuyên còn hỗ trợ làn da đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa nhờ lượng chất chống oxy hóa và axit amin cực kỳ lớn. 

Trong khi đó, enzyme lysozyme trong trứng gà hoạt động tương tự như chất đề kháng, lá chắn bảo vệ da khỏi tác nhân gây mụn, mẩn ngứa hay dị ứng. Đồng thời, ngăn ngừa các tác hại từ môi trường như bụi bẩn, ánh nắng, không khí ô nhiễm...

Chẳng cần đến viên uống collagen đắt đỏ, thưởng thức ly nước từ trứng và mật ong này, da dẻ vẫn căng mướt, tươi trẻ - Ảnh 3
Thức uống bổ dưỡng cho sức khỏe lẫn nhan sắc từ trứng và mật ong - Ảnh: Internet

Bổ sung thức uống từ trứng và mật ong sẽ kiểm soát được quá trình sản xuất dầu nhờn giúp làn da luôn mịn màng dù thời tiết oi bức, nắng nóng.

Đặc biệt, trứng là một trong những thực phẩm giàu collagen tự nhiên, chuỗi protein cực kỳ cần thiết để da duy trì độ đàn hồi, căng mịn và tươi trẻ. 

Một công dụng tuyệt vời nữa của loại thức uống này là tăng vẻ tươi sáng, trắng hồng cho làn da, cũng như ức chế xuất hiện nám, tàn nhang, đốm nâu trên khuôn mặt. 

Đối với những người không chịu được mùi tanh của lòng đỏ trứng, bạn có thể chọn cách trộn chúng với mật ong thật đều rồi mang đi nướng hoặc hấp chín để thưởng thức. 

Ngoài ra, đây còn là phương pháp tăng cân cực kỳ hữu hiệu đối với người gầy lâu năm. 

Nhanh tay thực hiện ly nước bổ dưỡng từ mật ong và trứng gà theo công thức trên rồi chăm chỉ thưởng thức chúng mỗi tuần 2 lần, làn da của bạn sẽ nhận được rất nhiều điều tuyệt vời. 

Nếu muốn làn da nhận được những điều tuyệt vời này, bạn nên uống nước trà xanh mỗi ngày

Nếu muốn làn da nhận được những điều tuyệt vời này, bạn nên uống nước trà xanh mỗi ngày

Chỉ cần uống 1 tách nước trà xanh mỗi ngày, quá trình lão hóa sẽ được đẩy lùi. Không những thế, thức uống này còn mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời sau đây cho làn da.

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Từ khóa:   trứng gà mật ong

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