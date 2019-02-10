Nếu muốn làn da nhận được những điều tuyệt vời này, bạn nên uống nước trà xanh mỗi ngày

Theo nghiên cứu, đây là đồ uống ngon miệng và rất tốt cho sức khỏe , làn da và khả năng chống lão hóa tối ưu.

Trà xanh vốn là thức uống quen thuộc của Trung Quốc cổ đại. Từ rất xa xưa, lá trà đã được xem như một loại thảo dược điều trị bệnh, cải thiện tinh thần và làm đẹp hữu hiệu.

Tuy nhiên, để giữ được những loại chất tinh túy nhất, bạn nên sử dụng trà xanh ở dạng càng tự nhiên càng tốt. Chẳng hạn như catechin, epigallocatechin gallate, caffeine, theogallin, axit amin theanin và các loại chất có lợi cho sức khỏe khác.

Đen, trắng, vàng, ô long, matcha và trà xanh là những loại trà quen thuộc nhất hiện nay. Nếu là người ưa thích việc làm đẹp từ tự nhiên, chắc chắn bạn sẽ biết đến các loại kem dưỡng, dầu dưỡng, serum từ tinh dầu trà. Dù thuộc dạng chế biến nào thì nói chung, trà xanh chứa lượng dưỡng chất hết sức dồi dào, phong phú.

Uống trà xanh mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn làn da, cơ thể tươi trẻ - Ảnh: Internet

Tác dụng của trà xanh đối với làn da

Đặc biệt, trà xanh vô cùng có lợi cho làn da bằng cách cải thiện hàng rào bảo vệ, ngăn ngừa các tổn thương gây ra bởi ánh nắng mặt trời, quang hóa, thậm chí là điều trị mụn trứng cá. Một số dưỡng chất trong loại thảo dược này còn tăng cường vẻ trắng mịn và săn chắc cho làn da.

Một nghiên cứu kéo dài 2 năm được thực hiện tại Đại học Stanford đã chứng minh trà xanh thực sự là một "siêu thực phẩm" làm đẹp.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã uống trà xanh 2 lần mỗi ngày. Kết quả cho thấy rằng những phụ nữ dùng phương pháp này đã có những cải thiện đáng kể các tình trạng như mẩn đỏ, vỡ mao mạch và tổn thương bởi ánh nắng mặt trời sau thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, độ ẩm cũng được duy trì trong suốt thời gian dài, không gây hình thành nếp nhăn, kích thước lỗ chân lông được se khít trông thấy.

Chăm chỉ uống trà xanh là cách để duy trì làn da, nhan sắc tươi tắn, trẻ trung hữu hiệu - Ảnh: Internet

Những người phụ nữ này tiếp tục dùng trà xanh mỗi ngày như một thói quen, sau vài tuần, tình trạng nám, sạm đen, đốm nâu, tàn nhang ở một số người giảm hẳn. Đồng thời, làn da cũng trắng mịn và săn chắc hơn.

Đặc biệt, trong loại thảo dược này còn chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa cực kỳ cần thiết cho cơ thể để ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ, mịn màng.

Nếu đang tìm kiếm một phương pháp cải thiện làn da xỉn màu, thâm nám và lão hóa sớm đơn giản, tiết kiệm mà vẫn hiệu quả, hãy uống trà xanh hoặc sử dụng mỹ phẩm từ loại nguyên liệu này mỗi ngày. Chỉ sau thời gian ngắn, điều kì diệu sẽ đến với bạn.