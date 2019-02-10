Nếu muốn làn da nhận được những điều tuyệt vời này, bạn nên uống nước trà xanh mỗi ngày

Chăm sóc da 10/02/2019 10:42

Chỉ cần uống 1 tách nước trà xanh mỗi ngày, quá trình lão hóa sẽ được đẩy lùi. Không những thế, thức uống này còn mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời sau đây cho làn da.

Trà xanh vốn là thức uống quen thuộc của Trung Quốc cổ đại. Từ rất xa xưa, lá trà đã được xem như một loại thảo dược điều trị bệnh, cải thiện tinh thần và làm đẹp hữu hiệu.

Theo nghiên cứu, đây là đồ uống ngon miệng và rất tốt cho sức khỏe, làn da và khả năng chống lão hóa tối ưu.

Nếu muốn làn da nhận được những điều tuyệt vời này, bạn nên uống nước trà xanh mỗi ngày - Ảnh 1
Trà xanh là thức uống cực kỳ tốt cho làn da, đặc biệt là trong việc ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Đen, trắng, vàng, ô long, matcha và trà xanh là những loại trà quen thuộc nhất hiện nay. Nếu là người ưa thích việc làm đẹp từ tự nhiên, chắc chắn bạn sẽ biết đến các loại kem dưỡng, dầu dưỡng, serum từ tinh dầu trà. Dù thuộc dạng chế biến nào thì nói chung, trà xanh chứa lượng dưỡng chất hết sức dồi dào, phong phú.

Tuy nhiên, để giữ được những loại chất tinh túy nhất, bạn nên sử dụng trà xanh ở dạng càng tự nhiên càng tốt. Chẳng hạn như catechin, epigallocatechin gallate, caffeine, theogallin, axit amin theanin và các loại chất có lợi cho sức khỏe khác. 

Nếu muốn làn da nhận được những điều tuyệt vời này, bạn nên uống nước trà xanh mỗi ngày - Ảnh 2
Uống trà xanh mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn làn da, cơ thể tươi trẻ - Ảnh: Internet

Tác dụng của trà xanh đối với làn da

Đặc biệt, trà xanh vô cùng có lợi cho làn da bằng cách cải thiện hàng rào bảo vệ, ngăn ngừa các tổn thương gây ra bởi ánh nắng mặt trời, quang hóa, thậm chí là điều trị mụn trứng cá. Một số dưỡng chất trong loại thảo dược này còn tăng cường vẻ trắng mịn và săn chắc cho làn da.

Một nghiên cứu kéo dài 2 năm được thực hiện tại Đại học Stanford đã chứng minh trà xanh thực sự là một "siêu thực phẩm" làm đẹp.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã uống trà xanh 2 lần mỗi ngày. Kết quả cho thấy rằng những phụ nữ dùng phương pháp này đã có những cải thiện đáng kể các tình trạng như mẩn đỏ, vỡ mao mạch và tổn thương bởi ánh nắng mặt trời sau thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, độ ẩm cũng được duy trì trong suốt thời gian dài, không gây hình thành nếp nhăn, kích thước lỗ chân lông được se khít trông thấy.

Nếu muốn làn da nhận được những điều tuyệt vời này, bạn nên uống nước trà xanh mỗi ngày - Ảnh 3
Chăm chỉ uống trà xanh là cách để duy trì làn da, nhan sắc tươi tắn, trẻ trung hữu hiệu - Ảnh: Internet

Những người phụ nữ này tiếp tục dùng trà xanh mỗi ngày như một thói quen, sau vài tuần, tình trạng nám, sạm đen, đốm nâu, tàn nhang ở một số người giảm hẳn. Đồng thời, làn da cũng trắng mịn và săn chắc hơn.

Đặc biệt, trong loại thảo dược này còn chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa cực kỳ cần thiết cho cơ thể để ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ, mịn màng. 

Nếu đang tìm kiếm một phương pháp cải thiện làn da xỉn màu, thâm nám và lão hóa sớm đơn giản, tiết kiệm mà vẫn hiệu quả, hãy uống trà xanh hoặc sử dụng mỹ phẩm từ loại nguyên liệu này mỗi ngày. Chỉ sau thời gian ngắn, điều kì diệu sẽ đến với bạn.

Trà xanh - 'Thần dược' xóa mờ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa và giảm cân hiệu quả mà phụ nữ không nên bỏ qua

Trà xanh - 'Thần dược' xóa mờ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa và giảm cân hiệu quả mà phụ nữ không nên bỏ qua

Brightside đã đăng tải một số công dụng đáng ngạc nhiên mà trà xanh mang đến cho làn da, mái tóc và vóc dáng. Do đó, nếu ưa chuộng phương pháp làm đẹp tự nhiên, bạn không nên bỏ qua nguyên liệu này.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp bằng trà xanh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 25 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 38 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két