5 cách tẩy lông nách tự nhiên, dưỡng trắng vùng da dưới cánh tay giúp phụ nữ tự tin diện đồ gợi cảm trong ngày hè

Đừng lo lắng, hãy áp dụng ngay 5 công thức tự nhiên có khả năng tẩy lông, làm sáng vùng da dưới cánh tay hiệu quả sau đây.

Mùa hè là thời gian tuyệt vời cho những kiểu váy nhẹ nhàng, áo ba lỗ, áo croptop, quần short và tất nhiên không thể thiếu bikini. Tuy nhiên, những kiểu trang phục thoáng mát này sẽ vô tình để lộ những vùng khuyết điểm như nách thâm xỉn, đầy "vi-ô-lông" cực kỳ mất thẩm mỹ.

Đường và chanh là những thành phần tuyệt vời trong việc loại bỏ lông nách. Cách thực hiện rất đơn giản, cho 1 chén đường nâu, 1/4 chén mật ong, nước ép từ nửa quả chanh vào chiếc bát rồi khuấy đều. Có thể đặt chúng vào lò vi sóng hoặc đun trên nồi đến khi chuyển thành hỗn hợp đặc sánh màu nâu.

Khi hỗn hợp nguội là có thể sử dụng. Đầu tiên hãy làm ẩm vùng da dưới cánh tay, thoa hỗn hợp lên, đợi khoảng 20 phút thì lột ra. Cuối cùng, vệ sinh lại bằng nước ấm.

2. Lòng trắng trứng và bột bắp

Tách lấy lòng trắng trứng cho vào chiếc bát, thêm 1/2 muỗng canh bột bắp, 1 muỗng canh đường vào rồi dùng muỗng khuấy thật đều tay.

Thoa đều hỗn hợp thu được lên nách rồi thư giãn đến khi chúng khô hoàn toàn. Sau đó, dùng tay lột lớp mặt nạ ra rồi rửa sạch là hoàn thành.

Lòng trắng trứng, bột bắp làm sạch và khử mùi hôi nách hiệu quả trong ngày hè oi bức - Ảnh: Internet

3. Sữa tươi và bột nghệ

Sự kết hợp quen thuộc giữa sữa tươi và bột nghệ giúp vùng da dưới cánh tay sáng mịn hơn - Ảnh: Internet

Bạn chỉ cần trộn đều bột nghệ với sữa tươi theo tỉ lệ đồng đều đến khi thu được hỗn hợp sánh mịn thì thoa đều lên nách. Đợi khoảng 20 - 30 phút để chúng khô hoàn toàn.

Sau đó, lấy khăn ướt mát xa vùng dưới cánh tay theo chuyển động tròn. Tiếp theo, rửa sạch bằng nước mát, lặp lại vài lần là sẽ nhận được hiệu quả như mong đợi.

4. Đu đủ và bột nghệ

Nghệ và đu đủ đều là nguyên liệu tốt để nuôi dưỡng làn da, tẩy lông nách tự nhiên - Ảnh: Internet

Lấy 1 - 2 muỗng canh đu đủ chín đã nghiền nhuyễn trộn đều với nửa muỗng bột nghệ. Áp dụng hỗn hợp lên khu vực có vấn đề và mát xa nhẹ nhàng. Sau đó, thư giãn thêm 15 phút nữa thì rửa sạch.

Biện pháp khắc phục này mang đến hiệu quả trong thời gian dài, vì vậy hãy lặp lại 2 - 3 lần mỗi tuần để đạt được kết quả tuyệt vời.

5. Bột nghệ và baking soda

Hỗn hợp nghệ và baking soda khử mùi hôi, dưỡng trắng vùng da dưới cánh tay hữu hiệu - Ảnh: Internet

Cho 1 muỗng canh bột nghệ, 2 muỗng canh baking soda, nước lọc vào bát rồi khuấy đều đến khi tất cả hòa quyện với nhau. Thoa đều chúng lên nách và đợi đến khi khô thì bắt đầu mát xa bằng tay. Cuối cùng, rửa sạch lại với nước và vỗ nhẹ là hoàn thành.

Kiên trì áp dụng một trong những công thức từ tự nhiên trên vài lần mỗi tuần, sau thời gian ngắn, vùng da dưới cánh tay sẽ trở nên sáng mịn để bạn tự tin diện đồ gợi cảm trong ngày hè.