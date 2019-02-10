Không muốn bị chê trong ngày đi làm đầu năm, bạn nhất định phải dùng 3 công thức mặt nạ phục hồi làn da từ mật ong này

Chăm sóc da 10/02/2019 14:54

Chăm chỉ sử dụng các công thức mặt nạ từ mật ong sau đây, làn da xỉn màu, thiếu sức sống sau Tết sẽ trở nên mịn màng, trắng hồng và tươi tắn trở lại.

Mật ong là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc từ rất lâu đời, tuy nhiên, để chúng phát huy tối đa tác dụng, bạn cần phải sử dụng đúng công thức sao cho phù hợp với từng loại da. 

Sau dịp Tết bận rộn với nhiều buổi tiệc tùng, vui chơi cộng thêm việc không có đủ thời gian để chăm sóc đầy đủ theo quy trình thường ngày, làn da của chúng ta trở nên sạm đen, xỉn màu, thậm chí là nổi mụn.

Thêm vào đó, chế độ ăn uống ngày Tết không thực sự lành mạnh bao gồm quá nhiều tinh bột, đường, nước có ga, bia rượu... khiến làn da tích tụ nhiều bụi bẩn, độc tố. 

Để loại bỏ tất cả các tác nhân xấu, phục hồi lại sức khỏe và vẻ đẹp cho làn da, mật ong là nguyên liệu bạn nên sử dụng.

Bí quyết phục hồi làn da bằng mật ong

Mật ong và sữa tươi

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 100ml sữa tươi không đường

- Bông tẩy trang

Cách thực hiện:

Cho mật ong, sữa tươi không đường vào bát rồi dùng muỗng trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau. Lấy bông tẩy trang nhúng vào hỗn hợp rồi thoa đều lên khuôn mặt, giữ thêm khoảng 10 phút thì rửa sạch lại bằng nước mát.

Bạn có thể sử dụng dung dịch này để tẩy trang, làm sạch da mỗi ngày nếu sở hữu làn da nhạy cảm.

Không muốn bị chê trong ngày đi làm đầu năm, bạn nhất định phải dùng 3 công thức mặt nạ phục hồi làn da từ mật ong này - Ảnh 1
Mật ong và sữa tươi là công thức phục hồi hư tổn cực kỳ tốt cho làn da nhạy cảm - Ảnh: Internet

Mật ong và nước cốt chanh

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

- 1 muỗng canh đường hạt mịn

Cách thực hiện:

Thêm mật ong, nước cốt chanh và đường vào bát, dùng muỗng khuấy đều rồi sử dụng ngay. Làm ẩm da mặt bằng nước ấm, thoa hỗn hợp vừa làm lên khuôn mặt, mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn từ trán xuống cằm rồi ngược lại. Giữ yên thêm 5 phút thì rửa sạch.

Công thức này sẽ loại bỏ bụi bẩn, tế bào chết nhằm tăng cường độ trắng hồng và đẩy mạnh tốc độ tái sinh tế bào mới giúp da mịn màng, săn chắc hơn.

Không muốn bị chê trong ngày đi làm đầu năm, bạn nhất định phải dùng 3 công thức mặt nạ phục hồi làn da từ mật ong này - Ảnh 2
Nếu sở hữu làn da dễ kích ứng, bạn không nên dùng chanh trong công thức tẩy tế bào chết bằng mật ong này - Ảnh: Internet

Mật ong và gel nha đam

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh gel nha đam

- 1 viên vitamin E

Cách thực hiện:

Chuẩn bị lọ thủy tinh nhỏ có nắp đậy, vệ sinh sạch sẽ. Trích vitamin E, thêm mật ong và gel nha đam vào lọ, khuấy thật đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất thì có thể sử dụng ngay.

Không muốn bị chê trong ngày đi làm đầu năm, bạn nhất định phải dùng 3 công thức mặt nạ phục hồi làn da từ mật ong này - Ảnh 3
Làn da sẽ trắng mịn nếu dùng gel nha đam và mật ong thường xuyên - Ảnh: Internet

Bạn nên sử dụng hỗn hợp 3 thành phần này tương tự như kem dưỡng da ban đêm yêu thích. Chăm chỉ sau 1 tuần, bạn sẽ nhận được nhiều điều kì diệu.

Ngoài ra, nên bảo quản lọ kem tự nhiên này trong ngăn mát tủ lạnh, tránh xa ánh nắng mặt trời. 

Áp dụng một trong 2 công thức làm đẹp từ mật ong trên mỗi ngày, đảm bảo sau 1 tuần, làn da của bạn sẽ mướt mịn, trắng hồng và săn chắc trở lại ngay. 

8 công thức mặt nạ từ mật ong khắc phục mọi nhược điểm của da

8 công thức mặt nạ từ mật ong khắc phục mọi nhược điểm của da

Kết hợp mật ong cùng bột nghệ giúp làm sạch làn da bóng dầu, đồng thời hỗ trợ làm dịu da mụn, mờ vết thâm.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp bằng mật ong

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 25 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 37 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két