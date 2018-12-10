Ngâm nghệ với mật ong vừa uống vừa đắp mặt, da trắng hồng, khỏe đẹp từ trong ra ngoài

Chăm sóc da 10/12/2018 16:56

Nghệ và mật ong đều rất tốt đối với sức khỏe và làn da. Đặc biệt, khi kết hợp 2 nguyên liệu này với nhau, bạn sẽ sở hữu ngay loại "thần dược" cải thiện nhan sắc ngay tại nhà.

Sở hữu làn da hoàn hảo là mơ ước, nguyện vọng của tất cả mọi phụ nữ. Da mặt mềm mịn, săn chắc giúp vẻ ngoài của phụ nữ trở nên tươi tắn, rạng rỡ và trẻ trung hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu làn da hoàn hảo bẩm sinh. Nhiều người có làn da rất nhạy cảm, dễ nổi mụn, sạm đen hoặc dầu nhờn. 

Nhưng nếu chọn ra được phương pháp đúng đắn, việc khắc phục các vấn đề về da trên không phải là quá khó khăn. 

Dưới đây, bài viết sẽ giới thiệu đến bạn công thức nghệ ngâm mật ong có công dụng cải thiện sức khỏe cũng như vẻ đẹp của làn da một cách tuyệt vời.

Tác dụng của nghệ ngâm mật ong

Nghệ là loại củ rất tốt đối với da, đặc biệt là tác dụng xóa mờ nám, tàn nhang và sạm da. Ngoài ra, chất curcumin trong nguyên liệu này được xem là "thần dược" giải quyết hầu hết các vấn đề về da như mụn, sẹo, thâm...

Cả nghệ và mật ong đều giàu kháng khuẩn, chống viêm với khả năng điều trị và ngăn ngừa mụn quay trở lại tối ưu.

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Nghệ ngâm mật ong là công thức dưỡng da tự nhiên vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

Hơn nữa, mật ong là chất giữ ẩm tuyệt vời giúp làn da mềm mịn, căng mướt, ngăn ngừa khô ráp, nứt nẻ vào mùa đông. 

Trong 2 nguyên liệu này còn có chất chống oxy hóa cực kỳ cần thiết để ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ các dấu hiệu như nếp nhăn, chảy xệ. 

Uống nghệ mật ong là cách tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe cho làn da từ sâu bên trong. 

Với những tác dụng tuyệt vời trên, chắc chắn, nghệ ngâm mật ong sẽ giúp bạn sớm sở hữu làn da hoàn hảo, khỏe đẹp.

Cách làm nghệ ngâm mật ong

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1/2 kg nghệ tươi

- 500ml mật ong

- Lọ thủy tinh có nắp đậy

Cách sơ chế nguyên liệu:

Nghệ sau khi mua về rửa sạch, gọt vỏ. Tiếp đó, thái nghệ thành từng lát mỏng xếp ra chiếc khay lớn, phơi dưới ánh nắng khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ. 

Cách thực hiện:

Nghệ sau khi sơ chế đổ vào lọ thủy tinh, sau đó, thêm mật ong vào. Lắc nhẹ để mật ong thẩm thấu vào lớp nghệ, bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời sau 1 tuần là có thể sử dụng.

Ngâm nghệ với mật ong vừa uống vừa đắp mặt, da trắng hồng, khỏe đẹp từ trong ra ngoài - Ảnh 2
Nghệ ngâm mật ong vô cùng dễ làm nhưng mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Đắp mặt: Mỗi tối, sau khi vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt, lấy dung dịch nghệ mật ong thoa đều lên da. Kết hợp với vài động tác mát xa theo chuyển động tròn để dưỡng chất thẩm thấu vào da nhanh hơn. 

Thư giãn thêm 15 đến 20 phút thì rửa lại bằng nước mát, lau nhẹ, thoa kem dưỡng ẩm là hoàn thành.

Ngâm nghệ với mật ong vừa uống vừa đắp mặt, da trắng hồng, khỏe đẹp từ trong ra ngoài - Ảnh 3
Bạn có thể thoa trực tiếp hoặc pha nghệ ngâm mật ong với nước ấm để uống - Ảnh: Internet

Uống: Chuẩn bị 1 ly nước ấm, thêm 1 muỗng canh nghệ ngâm mật ong vào rồi khuấy đều là có thể thưởng thức. Buổi sáng trước bữa ăn và buổi tối trước khi đi ngủ 2 giờ đồng hồ là thời điểm uống nước nghệ mật ong tốt nhất. 

Chăm chỉ đắp mặt với công thức này 2 lần mỗi tuần, kết hợp với uống nghệ mật ong mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp, trắng hồng không tì vết.

Thái nghệ bỏ vào ngâm với mật ong rồi thoa lên mặt và xem điều kì diệu gì xảy ra

Thái nghệ bỏ vào ngâm với mật ong rồi thoa lên mặt và xem điều kì diệu gì xảy ra

Vừa làm trắng da lại có công dụng trị mụn, hỗn hợp mật ong nghệ sẽ giúp bạn có được làn da căng mịn không tì vết chỉ với công thức đơn giản dưới đây.

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